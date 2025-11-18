Сборная Бельгии вышла в полуфинал Кубка Дэвиса
Сборная Бельгии победила Францию и стала полуфиналистом Кубка Дэвиса 2025 года.
Итоговый счет в четвертьфинальном противостоянии — 2-0 в пользу бельгийцев. В первом матче Рафаэль Коллиньон обыграл Корантена Муте (2:6, 7:5, 7:5), а во второй встрече Зизу Бергс нанес поражение Артуру Риндеркнеху (6:3, 7:6 (7:4)).
На следующей стадии сборная Бельгии встретится с победителем противостояния Италия — Австрия. Бельгийцы впервые с 2017 года выступят в полуфинале Кубка Дэвиса.
Болонья (Италия)
Кубок Дэвиса. Финальный турнир.
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Франция — Бельгия (0-2)
Корантен Муте — Рафаэль Коллиньон — 6:2, 5:7, 5:7
Артур Риндеркнех — Зизу Бергс — 3:6, 6:7 (4:7)
