Австралия обыграла Боснию в квалификации Кубка Дэвиса в парном разряде и сыграет в основном розыгрыше турнира

Джон Пирс и Джордан Томпсон в составе сборной Австралии вышли в основной розыгрыш Кубка Дэвиса.

В матче второго игрового дня квалификации они обыграли Мирзу Башича и Томислава Бркича - 7:5, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 12 минут.

В другом матче дня Гун Маосинь и Чжан Цзэ в составе сборной Китая обыграли японцев Бена Маклахлана и Ясутака Утияма - 5:7, 7:5, 6:4.

Кубок Дэвиса

Квалификационный раунд

Парный разряд

Квалификация

Китай - Япония

Гун Маосинь/Чжан Цзэ - Бен Маклахлан/Ясутака Утияма - 5:7, 7:5, 6:4

Австралия - Босния и Герцеговина

Джон Пирс/Джордан Томпсон - Мирза Башич/Томислав Бркич - 7:5, 6:1в