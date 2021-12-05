Аркадий Дворкович не сомневался в победе сборной России в финале Кубка Дэвиса

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу сборной России в Кубке Дэвиса-2021.

«Ни на минуту не сомневался в победе сборной России! Наш теннис сейчас на подъеме. Ребята сильно радуют болельщиков. Отличное завершение года для наших теннисистов», — сказал Дворкович корреспонденту «СЭ» Антону Иванову.

В финале россияне обыграли Хорватию — 2:0. Решающее очко сборной принес Даниил Медведев, который обыграл хорвата Марина Чилича — 7:6 (9:7), 6:2.

Сборная России выиграла Кубок Дэвиса в третий раз в своей истории. В финале россияне играли шесть раз.