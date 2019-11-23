Андрей Рублев: «При счете 3:3 нереально сыграл на подаче соперника»

Андрей Рублев остался доволен своей игрой против Вашека Поспишила в рамках Кубка Дэвиса. Эта победа вывела Россию вперед в полуфинальном противостоянии против Канады.

— В первом сете у меня получилось сразу брейкануть, что дало преимущество, — рассказал Рублев в эфире «Матч ТВ». — У него были шансы вернуться. Но в важные моменты я хорошо отыграл.

Во втором сете также удалось брейкануть. Правда, я потом сам расслабился и упустил преимущество. Но при счете 3:3 нереально сыграл на его подаче. Все принимал, все отбивал. И удалось выиграть матч.

Победа над Баутистой — безумно важный матч для меня. Это некая проверка. Это тот игрок, который играет в настоящий теннис. Он не из числа тех, кто хорошо подает, но на задней линии играет не очень уверенно. Он действует по тактике: правильные удары, очень быстрые ноги. Удача против такого соперника не поможет. Ты должен показать, что умеешь. Очень рад, что всю неделю показываю хороший теннис. Посмотрим, как будет дальше.