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Новости   //    Теннис   //    Кубок Дэвиса

Андрей Рублев: «Очень важное очко, все на него надеялись»

13:52
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Россиянин Андрей Рублев прокомментировал победу над Филипом Краиновичем в первом матче командного противостояния между Россией и Сербией в четвертьфинале Кубка Дэвиса.

— Все сложилось очень хорошо, очень удачно, — сказала Рублев в эфире «Матч ТВ». — Рад, что удалось так уверенно выиграть. Очень важное очко, все на него надеялись. Очень доволен.

Теперь Карену Хачанову предстоит очень тяжелый матч. И ему понадобится поддержка. Будем все болеть за него.

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