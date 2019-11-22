Андрей Рублев: «Очень важное очко, все на него надеялись»

Россиянин Андрей Рублев прокомментировал победу над Филипом Краиновичем в первом матче командного противостояния между Россией и Сербией в четвертьфинале Кубка Дэвиса.

— Все сложилось очень хорошо, очень удачно, — сказала Рублев в эфире «Матч ТВ». — Рад, что удалось так уверенно выиграть. Очень важное очко, все на него надеялись. Очень доволен.

Теперь Карену Хачанову предстоит очень тяжелый матч. И ему понадобится поддержка. Будем все болеть за него.