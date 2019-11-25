Андрей Ольховский: «Матчболы с сербами можно относить к золотому фонду тенниса»

Двукратный финалист Кубка Дэвиса Андрей Ольховский подвел итоги турнира для сборной России, которая остановилась в шаге от финала. В ее составе выступали Андрей Рублев и Карен Хачанов, Евгений Донской был заявлен запасным.

— Матчболы в парной встрече полуфинала можно относить к золотому фонду тенниса, — цитируют Ольховского «Известия». — То, как наши их отыгрывали, можно показывать молодым. Что сотворил Рублев при счете 7:8 на тай-брейке, когда он перебежал и сыграл слету, — это фантастика. Просто феноменально — такого никто не ожидал. По самому матчу были в отдельных моментах вопросы, но уровень игры в целом и скорости, которые показывали игроки, были очень высокими.

Рублев показал очень хороший теннис, вряд ли кто-то ожидал, что он настолько сильно выступит. Но и Хачанов демонстрировал качественную игру. Может быть, в одном-двух геймах он сыграл неуверенно. Но в целом Карен здорово провел турнир. Он обыграл Чорича, добыв важное очко, а затем вместе с Рублевым выиграл пару у хорватов и в четвертьфинале у сербов. Да и в полуфинале с канадцами всё решил буквально один мяч. Хачанов вполне мог выиграть одиночную встречу у Шаповалова, когда при счете 4:5 в третьем сете упустил решающий брейк, ведя в гейме на чужой подаче. Причем при счете 40:0 все бы закончилось в пользу Карена, попади он слева по левой линии, а не промахнись на два сантиметра. Тогда счет в сете бы сравнялся, и Хачанов мог выиграть матч. А уже в финале неизвестно, как пошла бы встреча с Испанией.