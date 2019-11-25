Андрей Чесноков: «Рублев провел великолепный Кубок Дэвиса»
05:00
Финалист Кубка Дэвиса-1995 Андрей Чесноков прокомментировал игру Андрея Рублева на турнире. Россияне остановились в шаге от финала.
— Андрей провел великолепный турнир, действуя как настоящий лидер, — цитируют Чеснокова «Известия». — Он прекрасно выступил в одиночных матчах, а также органично действовал в паре с Хачановым. Здорово, что и Карен, и Андрей показали наличие характера, особенно в четвертьфинале с сербами, когда отыгрались с трех матчболов и дожали их на тай-брейке. Думаю, мы можем гордиться результатом сборной России.
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https://iz.ru/946846/aleksei-fomin/rubleva-vklad-rossiianin-dovel-sbornuiu-do-polufinala-kubka-devisa
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