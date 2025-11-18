Алькарас не сыграет в финальной стадии Кубка Дэвиса-2025

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема» и первая ракетка мира Карлос Алькарас не примет участие в Кубке Дэвиса-2025 в Болонье, сообщает COPE.

Во время финального матча на Итоговом турнире с итальянцем Янником Синнером (6:7 (4:7), 5:7) Алькарас получил травму. 17 ноября он прошел МРТ-обследование, которое выявило отек мышцы правного бедра. Есть риск разрыва мышцы, поэтому его команда решила не рисковать.

Вместо Алькараса за сборную Испании сыграют Пабло Карреньо-Буста и Хауме Мунар. В 1/4 финала они сыграют с командой Чехии.