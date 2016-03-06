Теймураз Габашвили: "Зрители пришли смотреть не на поражение россиян"

Теймураз Габашвили выразил удовлетворение своей игрой после победы над Исааком Арвидсоном в матче группы I Кубка Дэвиса. Россияне нанесли поражение шведам с общим счетом 5-0. Этот успех стал 55-м в карьере Тарпищева, позволив ему установить рекорд турнира.

– Всегда трудно настраиваться на игру, когда общий результат матча уже известен, – цитирует сайт ФТР Габашвили. – Но сегодня на стадион пришло довольно много зрителей – и вовсе не для того, чтобы присутствовать при поражении российских игроков. Поэтому я все же смог найти для себя мотивацию, и той игрой, которую я начал показывать после счета 4-4 в первом сете, остался вполне доволен.