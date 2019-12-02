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Новости   //    Теннис   //    Кубок Дэвиса

17 лет первой победе России в Кубке Дэвиса. Вы помните это?

2 декабря 2019, 17:00
2 декабря 2002 года сборная России в парижском «Берси» победила французов и впервые взяла Кубок Дэвиса! Фото AFP
2 декабря 2002 года сборная России в парижском «Берси» победила французов и впервые взяла Кубок Дэвиса! Фото AFP

2 декабря 2002 года сборная России по теннису впервые стала обладателем Кубка Дэвиса.

В финале наши обыграли Францию — 3:2. Решающее очко российской команде принес Михаил Южный, победив Поля-Анри Матье (3:6, 2:6, 6:3, 7:5, 6:4).

В составе сборной выступали Евгений Кафельников и Марат Сафин, а также Андрей Столяров. Капитан команды — Шамиль Тарпищев.

Вот, что писал «СЭ» тем историческим вечером: материалы номера за 3 декабря 2002-го — здесь.

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