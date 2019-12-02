17 лет первой победе России в Кубке Дэвиса. Вы помните это?

2 декабря 2002 года сборная России по теннису впервые стала обладателем Кубка Дэвиса.

В финале наши обыграли Францию — 3:2. Решающее очко российской команде принес Михаил Южный, победив Поля-Анри Матье (3:6, 2:6, 6:3, 7:5, 6:4).

В составе сборной выступали Евгений Кафельников и Марат Сафин, а также Андрей Столяров. Капитан команды — Шамиль Тарпищев.

Вот, что писал «СЭ» тем историческим вечером: материалы номера за 3 декабря 2002-го — здесь.