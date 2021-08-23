Девальвация Рублева. Зверев разорвал российского теннисиста в финале турнира в Цинциннати

Андрей, похоже, оставил все силы в матче с Медведевым.

Цинциннати (США). Финал

Александр Зверев (Германия, 3) — Андрей Рублев (Россия, 4) — 6:2, 6:3

Зверев вышел в финал из обморока

Перед матчем со Зверевым Рублев был в том же положении, что и в субботу с Медведевым. 0:4 по личным встречам и ни одного выигранного сета против будущего соперника. Но одна такая серия уже прервалась. Когда, если не сейчас прервать и вторую?

Но начало у Рублева получилось даже не на копейку, а полушку. Единственное, что Андрей выиграл в начале матча, был жребий. Выбрал подачу — и тут же начал ее отдавать. В игре с так называемым «падаваном» Зверевым это смерти подобно. У россиянина совершенно не шел первый мяч, второй он направлял слабо, по центру — чем провоцировал активный прием. Зверев вообще был быстрее и бил сильнее — удивительно после его тяжелого полуфинала с Циципасом, в котором русского немца стошнило и случился туалетный скандал. Зверев обвинил грека в том, что тот ушел на перерыв переписываться из уборной со своим отцом-тренером. В итоге выиграл в третьем сете на тайбрейке в полуобморочном состоянии.

After dropping first set Tsitsipas, leaves court with his bag.

Zverev accuses him of getting coaching.

Apostolos: pic.twitter.com/zWBtp1czfK — The Payers & Players Podcast (@PayersPlayers) August 21, 2021

Зверев озверел

Рублеву поход в будуар в первом сете точно бы не помешал. 0:4 и полный развал, сбои на форхенде, одном из лучшем в туре. Александр очень точно стрелял своему другу детства глубоко под левую и не оставлял ни единого шанса.

Затем игра превратилась в обычную односторонку. Зверев и Рублев обменялись несколькими геймами длиной в минуту, положив по несколько эйсов. Наверное, для этого можно было бы создать отдельный вид спорта и разыгрывать медали на Олимпиаде — это точно не был теннис, а какой-то другой ракетный вид спорта. Небольшая борьба завязалась при счете 2:5, когда Рублеву впервые (!) удалось взять очки на приеме. Он даже дошел до счета «ровно», но со второго сетбола Саша взял свое.

Можно было понять скучавшую публику, которой по-хорошему надо было либо возместить половину билета, либо быстро организовать концерт или матч за третье место. Все было настолько однозначно, что Андрей даже не ругался и только изредка проверял прочность покрытия ракеткой.

Зверев — фаворит US Open . Рублеву надо расти

Немец тем временем начал разговоры с судьями. В какой-то момент ему показалось, что сработал сигнал о касании мяча сетки — а Рублев сделал эйс. Но все это была не более чем приправа к очень невкусному для нас блюду. Андрей ко второму сету сгрыз уже половину своей футболки, успел сходить в подтрибунку (правда, без сумки) и поставить несколько антирекордов по статистике. Как вам счет по ошибкам 1:9 после первого сета? Или процент выигранных мячей на второй подаче — 8% против 80%? Вторая партия быстро обернулась двумя брейками уроженца Гамбурга, и один обратный, добытый с помощью двух двойных ошибок соперника, Рублева не спас. 6:2, 6:3 за 58 минут — это было страшно. Ребята тепло обнялись после матча, победитель пожелал проигравшему все-таки выиграть первый «мастерс».

Но сегодня против Саши можно было поставить любого игрока тура — и картина матча вряд ли бы изменилась. Седьмая ракетка мира набрал потрясающую форму. 10 эйсов — почти столько же, сколько подала сегодня волейболистка Арина Федоровцева на чемпионате Европы против азербайджанок. Жаль, исход другой.

Избитую фразу про «у Рублева все впереди» повторять глупо. У Андрея уже несколько лет все впереди. Финал Цинциннати для него все равно большой успех, а нынешний Зверев почти неостановим. Хачанова в финале Олимпиады он убрал похожим образом и теперь, пожалуй, стал главным фаворитом US Open. А 23-летнему Андрею надо прокачиваться дальше, в том числе и через такие матчи. Но лучше, если их со временем будет становиться меньше.