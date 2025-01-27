За полгода Янник проиграл только один матч и «улетел в космос» в рейтинге АТР.

Первая ракетка мира Янник Синнер начал год с защиты титула на Открытом чемпионате Австралии. Победная серия итальянца теперь составляет 21 матч (супертеннисист не проигрывал с сентября прошлого года), и его доминирование в мужском туре не подлежит сомнению. В рейтинге Синнер опережает ближайшего преследователя Александра Зверева на 3695 очков, а это даже не пропасть, а астрономическая величина. При этом репутация 23-летнего гения, мягко говоря, не безупречна. Можно ли говорить, что Янник — лидер мужского тенниса на долгие годы? И чем может обернуться наличие такого своеобразного персонажа на вершине мирового рейтинга?

Стабильно уныл

На счету Синнера — три из последних пяти турниров «Большого шлема». В минувшее воскресенье он стал первым игроком после Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос» 2006 года, которому удалось успешно защитить свою первую в карьере победу на «мейджоре». Правда, все серьезные успехи достигнуты итальянцем на харде, а его способность брать большие трофеи на грунте или траве пока вызывает сомнения. «Мне есть над чем работать в игре на других покрытиях, — самокритично заявил Янник на чемпионской пресс-конференции. — Я еще молод, и у меня есть время приспособиться, особенно к игре на траве. Ведь я не выступал на этом покрытии, когда был юниором. Могу ли я играть лучше? Да. Посмотрим. Мне нравятся сложности, когда я ищу, где могу прибавить. Надеюсь, смогу показать прогресс, когда начнется весенне-летний сезон».

Впрочем, спад Янника в прошлом году наверняка связан не только с неудобным покрытием, но и антидопинговым разбирательством, которое началось в апреле и завершилось в середине лета. Как только стало понятно, что его оправдали, Синнер совершил невероятный скачок в плане стабильности тенниса. С августа прошлого года итальянец проиграл только один матч, взяв при этом пять титулов. И это несмотря на давление, невероятный хейт злопыхателей из-за спорного антидопингового вердикта и апелляции ВАДА, которая теоретически может перечеркнуть все недавние победы звездного теннисиста. Психологическая устойчивость — это сейчас, пожалуй, главное преимущество Синнера перед конкурентами и залог его успехов в будущем. Конечно, если не случится каких-нибудь фатальных травм.

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Нравится вам Синнер или нет, но его лидерство в мужском теннисе — данность, и, скорее всего, он пришел в когорту сильнейших всерьез и надолго. Для медиа это, конечно, настоящий кошмар, поскольку пока Янник и на корте, и за его пределами очень уныл. Его роман с россиянкой Анной Калинской очень похож на постановочный — так поступают многие селебрити, если не желают укреплять свою популярность за счет семейных скандалов. И история с допингом — пока единственное, что делает юного гения человеком, а не роботом. С другой стороны, такие звезды недавнего прошлого, как Роджер Федерер и Рафаэль Надаль, тоже практически не попадали в скандалы. А плохие парни вроде Джона Макинроя, Джимми Коннорса или Бориса Беккера на вершине рейтинга не появляются уже давно.

Теннису нужен король

Хорошо ли для тенниса, когда один игрок доминирует в туре, выигрывая все подряд и не оставляя шанса соперникам? С одной стороны, ослабление интриги очевидно бьет по рейтингам. Например, «Формула-1» потеряла миллионы фанатов в период бесконечных побед Льюиса Хэмилтона и «Мерседеса». С другой — лидер всегда тащит за собой всех остальных. Вокруг фаворитов возникает напряжение и закручивается интрига. Это намного лучше ситуации, которую мы на протяжении многих лет наблюдали в женском теннисе, когда выиграть большой трофей могла абсолютно любая. А спортсменка после первого громкого успеха и пары месяцев игры на высоком уровне могла навсегда пропасть из топов.

Безвластие в любом виде спорта губительно, и теннису однозначно нужен не временщик, а король — минимум на несколько сезонов. Конечно, еще лучше ситуация, когда у этого монарха есть несколько «соправителей» — как было в благословенные времена «большой тройки» Джокович — Надаль — Федерер. Но сейчас о подобном варианте можно только мечтать. Надежды, что Александр Зверев или Карлос Алькарас подопрут Синнера, очень зыбки. Немец с русскими корнями проиграл уже третий финал «мейджора», и неизвестно, сумеет ли он когда-нибудь перешагнуть этот барьер. К тому же в Мельбурне Александр прямо на стадионе опять столкнулся с обвинениями в семейном насилии. А это даже серьезнее, чем допинговые подозрения, ведь психологически Зверев не так устойчив, как Янник.

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Что касается Алькараса, то после победы в Пекине он не проходил дальше четвертьфинала на четырех турнирах подряд. И вообще после красивого триумфа на Уимблдоне Карлос заметно сдулся. Дай бог, чтобы его по весне разбудило приближение грунтового сезона, но велика опасность, что 21-летний испанец попал в игровую яму, которая часто поджидает дебютантов взрослого тенниса после одного-двух взрывных сезонов. Теоретически конкуренцию Яннику могли бы составить Новак Джокович, Даниил Медведев и Стефанос Циципас. Но «старая гвардия» отступает. Поломанный Ноле держится на морально-волевых, а Даня со Степой явно испытывают проблемы с психологией.

В общем, до того, как накатит новая волна юниоров, Синнеру, возможно, придется тащить бремя лидерства в одиночку. Это тяжкая работа. Янник способен преодолевать давление и прочие сложности. Таланта и трудолюбия у этого парня хоть отбавляй, решимости — тоже. Увольнение тренеров, замешанных в допинговом деле, а также расставание с Дарреном Кэхиллом — яркое тому свидетельство. Однако по мере того, как количество недель во главе рейтинга будет расти, сложности в игре и прочих аспектах жизни у рыжеволосого итальянца будут только увеличиваться. Если Синнер справится, тогда точно войдет в историю как великий теннисист. Если нет — пополнит список жертв безжалостной машины большого спорта.