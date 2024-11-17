Теннис
ATP
Статьи
Рейтинг Турниры Новости Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

17 ноября, 23:30

Синнер выиграл Итоговый турнир ATP в одну калитку. В Турине очень не хватало Джоковича

Янник Синнер выиграл Итоговый турнир ATP-2024
Сергей Подушкин
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Янник Синнер выиграл Итоговый турнир ATP-2024.
Фото Reuters
Янник не отдал на ATP Finals за пять матчей ни одной партии.

ATP Finals 2024. Турин, Италия. Финал
Янник Синнер (Италия, 1) — Тейлор Фритц (США, 5) — 6:4, 6:4

Победа Янника Синнера на Итоговом турнире ATP получилась на редкость предсказуемой, даже несколько скучноватой. Конечно, итальянец не виноват в отсутствии интриги, но все же его превосходство над очень сильными в общем-то соперниками выглядело просто подавляющим. За пять матчей в Турине он не только не проиграл ни одной партии, но даже обошелся без тай-брейков. И финальный матч против Тейлора Фритца в этом плане очень показателен — американец при всех своих стараниях ничего не смог противопоставить лидеру мирового рейтинга, завершившему сезон на победной ноте.

Новак мог создать интригу, но...

Возможно, попади в финале Синнер на Александра Зверева или Карлоса Алькараса, ему бы пришлось тяжелее. Все же и немецкий, и испанский теннисисты прежде создавали первой ракетке мира проблемы. Но в Турине Янник играл действительно близко к идеалу. Да, он порой ошибался, однако запаса хватало с лихвой. Пожалуй, единственный, кто бы мог создать Синнеру реальные сложности на быстром зальном харде, это серб Новак Джокович. На «Шлеме шести королей» в Эр-Рияде серб доказал, что по-прежнему способен играть с Янником на равных, пусть все же и уступил. И к тому же Новак два прошлых сезона показывал на туринских кортах блестящий теннис, взяв два титула подряд. В том числе в 2023-м обыграл в финале как раз Синнера.

Янник Синнер и&nbsp;Новак Джокович. Синнер отложил 100-й титул Джоковича. Итальянец обыграл серба в третий раз подряд

Не факт, что сейчас Джокович готов к подвигам в пятисетовом формате, но в трехсетовом наверняка. Однако он предпочел уйти на каникулы заметно раньше окончания сезона, сославшись на травму. Очевидно, мотивации играть и выигрывать на ATP Finals было у него куда меньше, чем летом бороться за олимпийское золото Парижа, которое он в итоге и завоевал. Да и «Большие шлемы» 2025 года для Новака куда важнее. А одним Итоговым меньше, одним больше... К тому же при таком великолепном Синнере выигрыш легендарному теннисисту, само собой, был отнюдь не гарантирован. А значит, выбор Новаком отпуска и более тщательной подготовки сезона с его стороны кажется оправдан. Пусть это и уменьшило турнирную интригу.

Тейлор Фритц.
Фото Reuters

При этом нельзя сказать, что Фритц не заслужил место в финале. В группе он обыграл четвертую ракетку мира россиянина Даниила Медведева, в полуфинале уже в четвертый раз подряд справился со Зверевым, который, в свою очередь, поставил в группе крест на надеждах приболевшего Алькараса. Вот только интрига отсутствовала, как пару лет назад перед финалом Джоковича и норвежца Каспера Рууда. Практически все перед решающим матчем ставили на легкую победу любимца туринской публики. И ведь не ошиблись — Синнер оказался чуть точнее, стабильнее, быстрее. Пусть сам он и заявлял политкорректно перед финалом: «Все может случиться».

Даниил Медведев. Медведев остался без полуфинала, но обнадежил. Достойная битва с первой ракеткой мира в Турине

38 лет спустя

Но ничего необычного не случилось. Уже с первых минут стартовой партии стало понятно — свою подачу итальянец отдаст вряд ли, а брейк в его исполнении является только вопросом времени. В пятом гейме Тейлор спасся с 0:30, а вот в седьмом с четвертого брейк-пойнта Синнеру удалось добиться решающего преимущества. Да, когда Янник подавал на сет, какая-то видимость интриги возникла, Фритц был в розыгрыше от обратного брейка. Вот только в этой ситуации Синнер оперативно включился и решил исход партии в свою пользу.

Янник Синнер.
Фото Reuters

Второй сет стал, по сути, повторением первого. Только брейк итальянец сделал чуть раньше — в пятом гейме. Зато дальше обошелся без нервотрепки. Создавалось впечатление, что он действовал не на максимуме, с запасом, который не пришлось использовать. Таким образом, и в группе, и в финале он выиграл у Фритца четыре сета с одинаковым счетом 6:4. С одной стороны, счет близкий, с другой — шансы на другой исход особо-то и не просматривались.

Любопытно, что Синнер стал первым с 1986 года победителем Итогового турнира, не проигравшим по ходу турнира даже партии. 38 лет назад это удалось чехословацкому теннисисту Ивану Лендлу. Также Янник стал самым юным теннисистом, сделавшим в один год своеобразный хет-трик на харде, взяв Australian Open, US Open и ATP Finals. Ранее этого трижды добивался швейцарец Роджер Федерер и дважды Джокович. Напомним, что ближе всех к тому, чтобы лишить Синнера этого достижения, был в январе Медведев, в финале Открытого чемпионата Австралии против Янника взявший два стартовых сета. Но он все же и он тогда не сдюжил против нового лидера мужского тенниса.

Теннисист Янник Синнер. «Понял, что многих зря считал друзьями». Интервью Синнера о допинге и предательстве

В 2024 году Синнер вообще поразил не только своей точной, мощной игрой и стремительными передвижениями по корту, а еще и возросшей выносливостью, раньше частенько его подводившей в матчах с топ-теннисистами. Понятно, что история с клостеболом в мартовских допинг-пробах заставила кого-то усомниться в итальянце, но ведь и сейчас Янник летает по корту в затяжных розыгрышах как энерджайзер. В этом сезоне он выиграл 70 матчей при всего шести поражениях и в рейтинге оторвался от второй ракетки мира Зверева почти на 4000 очков. Похоже, он все еще набирает ход и в 2025-м на длинной дистанции сезона остановить его не сможет никто. Разве что ВАДА, если выиграет апелляцию в Спортивном арбитражном суде.

Теннис
Новак Джокович
Тэйлор Фритц
Янник Синнер
Читайте также
Аргентина пригрозила блокировкой коммюнике саммита G20 в Бразилии
Якупов вернулся в «Авангард» в результате обмена с «Куньлунем»
Фигуристка Дорошевская рассказала о жизни в Курске
Что происходит с Матвеем Мичковым в его первом сезоне НХЛ
Захарова заявила, что Путин уже высказывался по теме ударов Украины по РФ
Экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин умер в возрасте 57 лет
Популярное видео
Каблуков и Якупов — в «Авангарде»
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Амур» расторг контракт с Хохлачевым
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Дацик vs Гаверн / Хейбати vs Рофаль: прямой эфир
«Лада» уволила Браташа / Тодд Рирден не приедет в «Авангард»
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Клубы КХЛ против драфта
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев против Джоковича, Синнера и Алькараса
Синнер: «Титул в Италии очень много значит для меня. Я очень счастлив»
Парадокс Медведева. Без титула, но с рекордом
Синнер победил Фритца в финале Итогового турнира
Алькарас о первой встрече с Синнером: «Этот матч стал для нас американскими горками, но это было прекрасное время»
Итоговый турнир ATP Finals 2024: расписание и результаты матчей (группы и плей-офф)
Синнер вышел в финал Итогового турнира АТР и встретится с Фритцем
Материалы сюжета: ATP Finals 2024: материалы и результаты Итогового турнира года
Фритц: «Янник играл потрясающе. Очень впечатлила его подача»
Синнер: «Титул в Италии очень много значит для меня. Я очень счастлив»
Парадокс Медведева. Без титула, но с рекордом
Синнер победил Фритца в финале Итогового турнира
Немцы Кравиц и Пюц стали чемпионами парного Итогового турнира АТР
Янник Синнер — Тэйлор Фритц: онлайн-трансляция финала Итогового турнира ATP
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Рублев завершил сезон очередным поражением в Турине. Но прервал одну из безвыигрышных серий

Парадокс Медведева. Без титула, но с рекордом

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости