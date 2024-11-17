Синнер выиграл Итоговый турнир ATP в одну калитку. В Турине очень не хватало Джоковича

Янник не отдал на ATP Finals за пять матчей ни одной партии.

ATP Finals 2024. Турин, Италия. Финал

Янник Синнер (Италия, 1) — Тейлор Фритц (США, 5) — 6:4, 6:4

Победа Янника Синнера на Итоговом турнире ATP получилась на редкость предсказуемой, даже несколько скучноватой. Конечно, итальянец не виноват в отсутствии интриги, но все же его превосходство над очень сильными в общем-то соперниками выглядело просто подавляющим. За пять матчей в Турине он не только не проиграл ни одной партии, но даже обошелся без тай-брейков. И финальный матч против Тейлора Фритца в этом плане очень показателен — американец при всех своих стараниях ничего не смог противопоставить лидеру мирового рейтинга, завершившему сезон на победной ноте.

Новак мог создать интригу, но...

Возможно, попади в финале Синнер на Александра Зверева или Карлоса Алькараса, ему бы пришлось тяжелее. Все же и немецкий, и испанский теннисисты прежде создавали первой ракетке мира проблемы. Но в Турине Янник играл действительно близко к идеалу. Да, он порой ошибался, однако запаса хватало с лихвой. Пожалуй, единственный, кто бы мог создать Синнеру реальные сложности на быстром зальном харде, это серб Новак Джокович. На «Шлеме шести королей» в Эр-Рияде серб доказал, что по-прежнему способен играть с Янником на равных, пусть все же и уступил. И к тому же Новак два прошлых сезона показывал на туринских кортах блестящий теннис, взяв два титула подряд. В том числе в 2023-м обыграл в финале как раз Синнера.

Не факт, что сейчас Джокович готов к подвигам в пятисетовом формате, но в трехсетовом наверняка. Однако он предпочел уйти на каникулы заметно раньше окончания сезона, сославшись на травму. Очевидно, мотивации играть и выигрывать на ATP Finals было у него куда меньше, чем летом бороться за олимпийское золото Парижа, которое он в итоге и завоевал. Да и «Большие шлемы» 2025 года для Новака куда важнее. А одним Итоговым меньше, одним больше... К тому же при таком великолепном Синнере выигрыш легендарному теннисисту, само собой, был отнюдь не гарантирован. А значит, выбор Новаком отпуска и более тщательной подготовки сезона с его стороны кажется оправдан. Пусть это и уменьшило турнирную интригу.

Тейлор Фритц. Фото Reuters

При этом нельзя сказать, что Фритц не заслужил место в финале. В группе он обыграл четвертую ракетку мира россиянина Даниила Медведева, в полуфинале уже в четвертый раз подряд справился со Зверевым, который, в свою очередь, поставил в группе крест на надеждах приболевшего Алькараса. Вот только интрига отсутствовала, как пару лет назад перед финалом Джоковича и норвежца Каспера Рууда. Практически все перед решающим матчем ставили на легкую победу любимца туринской публики. И ведь не ошиблись — Синнер оказался чуть точнее, стабильнее, быстрее. Пусть сам он и заявлял политкорректно перед финалом: «Все может случиться».

38 лет спустя

Но ничего необычного не случилось. Уже с первых минут стартовой партии стало понятно — свою подачу итальянец отдаст вряд ли, а брейк в его исполнении является только вопросом времени. В пятом гейме Тейлор спасся с 0:30, а вот в седьмом с четвертого брейк-пойнта Синнеру удалось добиться решающего преимущества. Да, когда Янник подавал на сет, какая-то видимость интриги возникла, Фритц был в розыгрыше от обратного брейка. Вот только в этой ситуации Синнер оперативно включился и решил исход партии в свою пользу.

Янник Синнер. Фото Reuters

Второй сет стал, по сути, повторением первого. Только брейк итальянец сделал чуть раньше — в пятом гейме. Зато дальше обошелся без нервотрепки. Создавалось впечатление, что он действовал не на максимуме, с запасом, который не пришлось использовать. Таким образом, и в группе, и в финале он выиграл у Фритца четыре сета с одинаковым счетом 6:4. С одной стороны, счет близкий, с другой — шансы на другой исход особо-то и не просматривались.

Любопытно, что Синнер стал первым с 1986 года победителем Итогового турнира, не проигравшим по ходу турнира даже партии. 38 лет назад это удалось чехословацкому теннисисту Ивану Лендлу. Также Янник стал самым юным теннисистом, сделавшим в один год своеобразный хет-трик на харде, взяв Australian Open, US Open и ATP Finals. Ранее этого трижды добивался швейцарец Роджер Федерер и дважды Джокович. Напомним, что ближе всех к тому, чтобы лишить Синнера этого достижения, был в январе Медведев, в финале Открытого чемпионата Австралии против Янника взявший два стартовых сета. Но он все же и он тогда не сдюжил против нового лидера мужского тенниса.

В 2024 году Синнер вообще поразил не только своей точной, мощной игрой и стремительными передвижениями по корту, а еще и возросшей выносливостью, раньше частенько его подводившей в матчах с топ-теннисистами. Понятно, что история с клостеболом в мартовских допинг-пробах заставила кого-то усомниться в итальянце, но ведь и сейчас Янник летает по корту в затяжных розыгрышах как энерджайзер. В этом сезоне он выиграл 70 матчей при всего шести поражениях и в рейтинге оторвался от второй ракетки мира Зверева почти на 4000 очков. Похоже, он все еще набирает ход и в 2025-м на длинной дистанции сезона остановить его не сможет никто. Разве что ВАДА, если выиграет апелляцию в Спортивном арбитражном суде.