«Надеюсь, ни одному игроку не пройдется пройти через это». Синнер продолжает оправдываться

Соперников итальянца смущают двойные стандарты в допинговом деле первой ракетки мира.

Накануне крупных турниров лидерам мирового тенниса обычно необходимо поучаствовать в различных медиаактивностях от организаторов. Журналистам это дает возможность задать главным лицам спорта самые актуальные вопросы. Перед стартом US Open основной темой на таких активностях был скорее не сам турнир, а дело итальянца Янника Синнера, избежавшего наказания за положительные допинг-пробы. Благодаря медиадню US Open СМИ удалось узнать мнение не только Синнера, но и молчавших до этого коллег итальянца.

Невысокие ожидания от US Open

Янник уже прошел через большую пресс-конференцию, на которой попытался все объяснить. Теннисист следовал озвученной версии. Напомним, что весной в Индиан-Уэллсе Синнер сдал положительный тест на запрещенный клостебол. Итальянца дважды дисквалифицировали на несколько дней, но оба раза сторона Янника подавала срочную апелляцию, после которой его допускали на турниры. 1 августа на слушаниях обвиняемым удалось доказать, что стероид попал в организм теннисиста случайно.

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Все стрелки перевели на персонал команды. По версии адвокатов Синнера, тренер по физподготовке Умберто Феррара купил спрей для лечения порезов, содержащий клостебол, а физиотерапевт Джакомо Нальди им воспользовался, чтобы залечить свою рану на руке. Затем этими самыми руками без перчаток он делал массаж теннисисту, что привело к заражению клостеболом через микроповреждения на теле Янника.

На пресс-конференции в преддверии US Open Синнер все еще раз проговорил, а также сообщил, что не чувствует уверенности в Ферраре и Нальди, поэтому они уволены. Мероприятие с журналистами больше было похоже на допрос, на котором многое пытались уточнить. После Янник дал эксклюзивное интервью ESPN. Там, оставшись один на один с интервьюером, он уже больше говорил о своих эмоциях.

«С тех пор как я узнал об этом, я не был самим собой на корте. Я потерял радость на корте и заставил себя продолжать бороться за каждый мяч, но было трудно так соревноваться. Я заболел, и начали проявляться физические проблемы, вызванные стрессом, который я испытывал в этом процессе. Например, на Уимблдоне в ночь перед своим поражением я почти не смог спать, потому что все время думал об этом деле. Теперь я счастлив, что моя невиновность была доказана, я снял груз со своих плеч, и я надеюсь, что ни одному другому игроку не придется пройти через то же самое», — признался теннисист.

Несмотря на то что груз, по словам Синнера, упал с его плеч, он заявил, что по-прежнему психологически слаб. При этом перед US Open он выиграл «мастерс» в Цинциннати. «Теперь я хочу оставить это позади, потому что мне было тяжело, и сосредоточиться на соревнованиях. Мне удалось победить в Цинциннати, хотя у меня не было никаких надежд на успех, и, честно говоря, мои ожидания от US Open-2024 невысоки. Мне нужно время, чтобы вернуться в хорошее психологическое состояние, а мое тело все еще не в идеальной форме. Любая победа будет для меня позитивной. Мне нужно постепенно восстанавливаться», — заявил он перед камерой ESPN.

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Что говорят соперники?

Больше всего ждали комментарии от тех, кто преследует Янника в рейтинге ATP. Каждый из топ-4 свое мнение сказал. Наиболее тактичным и лояльным к итальянцу оказался Карлос Алькарас. Испанец сослался на то, что ему может не хватить знаний английского, поэтому был короток: «Я верю в чистый спорт. Поэтому мне мало что известно. Я уверен, что есть много вещей, о которых мы не знаем — внутри команды и вне ее. Но Яннику разрешили играть и сказали, что он невиновен. Это все, что я знаю и о чем могу говорить».

Четвертая ракетка планеты Александр Зверев назвал Синнера «отличным парнем» и тоже не стал его ни в чем обвинять. Однако свое беспокойство по поводу этого процесса высказал: «Обычно бывает так: пробу вскрывают, она оказывается положительной или отрицательной. Потом ты выясняешь, что могло случиться. А дальше подаешь апелляцию, которую либо одобряют, либо нет. Но здесь все выяснилось за один день. Это единственное, что немного странно».

Двойные стандарты смутили и Новака Джоковича. Он, создавший Ассоциацию профессиональных теннисистов (PTPA), которая борется за права игроков, пообещал разобраться в этой проблеме. «Мы видим отсутствие четких инструкций. Я могу понять чувства многих, кто сомневается, что отношение ко всем одинаковое. Надеюсь, руководящие органы в теннисе смогут извлечь уроки и выработать более оптимальный подход в будущем. По-моему, очевидно, что должны произойти коллективные изменения. Вы наверняка знаете, что у многих игроков — не буду называть никого поименно — были похожие или такие же, почти такие же дела, но с разными результатами. Встает вопрос о том, в финансах ли дело, может ли игрок заплатить значительную сумму денег юридической фирме, чтобы та эффективнее представляла бы его или ее в суде? Я не знаю. В этом все дело или нет? Я считаю, что мы должны коллективно это расследовать, изучить систему и понять, как избежать таких случаев. Имею в виду не сам факт существования таких дел, а необходимость стандартизации — чтобы к каждому игроку, независимо от его рейтинга, статуса или биографии, относились одинаково», — заявил журналистами второй номер рейтинга ATP.

Резких слов игроки топ-10 в адрес Синнера не говорят, но многие недовольны именно из-за особого отношения к нему в этом деле. Возможно, в недовольствах кроется намек на то, что глава ATP Андреа Гауденци тоже, как и Янник, итальянец. Сам теннисист любые поблажки отвергает. «С самого начала было важно иметь квалифицированных людей, чтобы столкнуться с таким процессом, но не думаю, что ко мне относились с льготным отношением по сравнению с другими, — говорил он ESPN. — Процесс был долгим, и нам пришлось многое объяснять. Надеюсь, теперь люди понимают, почему мне разрешили играть в эти месяцы».