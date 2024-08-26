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Допинг

Сегодня, 14:00

«Надеюсь, ни одному игроку не пройдется пройти через это». Синнер продолжает оправдываться

Итальянский теннисист Синнер сделал заявление после допинг-скандала
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Теннисист Янник Синнер
Янник Синнер.
Фото Reuters
Соперников итальянца смущают двойные стандарты в допинговом деле первой ракетки мира.

Накануне крупных турниров лидерам мирового тенниса обычно необходимо поучаствовать в различных медиаактивностях от организаторов. Журналистам это дает возможность задать главным лицам спорта самые актуальные вопросы. Перед стартом US Open основной темой на таких активностях был скорее не сам турнир, а дело итальянца Янника Синнера, избежавшего наказания за положительные допинг-пробы. Благодаря медиадню US Open СМИ удалось узнать мнение не только Синнера, но и молчавших до этого коллег итальянца.

Янник Синнер. Синнер попался на допинге, но избежал наказания. Он заразился клостеболом от массажиста

Невысокие ожидания от US Open

Янник уже прошел через большую пресс-конференцию, на которой попытался все объяснить. Теннисист следовал озвученной версии. Напомним, что весной в Индиан-Уэллсе Синнер сдал положительный тест на запрещенный клостебол. Итальянца дважды дисквалифицировали на несколько дней, но оба раза сторона Янника подавала срочную апелляцию, после которой его допускали на турниры. 1 августа на слушаниях обвиняемым удалось доказать, что стероид попал в организм теннисиста случайно.

Теннисист Янник Синнер
Фото Global Look Press

Все стрелки перевели на персонал команды. По версии адвокатов Синнера, тренер по физподготовке Умберто Феррара купил спрей для лечения порезов, содержащий клостебол, а физиотерапевт Джакомо Нальди им воспользовался, чтобы залечить свою рану на руке. Затем этими самыми руками без перчаток он делал массаж теннисисту, что привело к заражению клостеболом через микроповреждения на теле Янника.

На пресс-конференции в преддверии US Open Синнер все еще раз проговорил, а также сообщил, что не чувствует уверенности в Ферраре и Нальди, поэтому они уволены. Мероприятие с журналистами больше было похоже на допрос, на котором многое пытались уточнить. После Янник дал эксклюзивное интервью ESPN. Там, оставшись один на один с интервьюером, он уже больше говорил о своих эмоциях.

Тренер Умберто Феррара и&nbsp;Янник Синнер. «Я не сделал ничего плохого». Синнер уволил тренеров, «заразивших» его допингом

«С тех пор как я узнал об этом, я не был самим собой на корте. Я потерял радость на корте и заставил себя продолжать бороться за каждый мяч, но было трудно так соревноваться. Я заболел, и начали проявляться физические проблемы, вызванные стрессом, который я испытывал в этом процессе. Например, на Уимблдоне в ночь перед своим поражением я почти не смог спать, потому что все время думал об этом деле. Теперь я счастлив, что моя невиновность была доказана, я снял груз со своих плеч, и я надеюсь, что ни одному другому игроку не придется пройти через то же самое», — признался теннисист.

Несмотря на то что груз, по словам Синнера, упал с его плеч, он заявил, что по-прежнему психологически слаб. При этом перед US Open он выиграл «мастерс» в Цинциннати. «Теперь я хочу оставить это позади, потому что мне было тяжело, и сосредоточиться на соревнованиях. Мне удалось победить в Цинциннати, хотя у меня не было никаких надежд на успех, и, честно говоря, мои ожидания от US Open-2024 невысоки. Мне нужно время, чтобы вернуться в хорошее психологическое состояние, а мое тело все еще не в идеальной форме. Любая победа будет для меня позитивной. Мне нужно постепенно восстанавливаться», — заявил он перед камерой ESPN.

Теннисист Янник Синнер
Фото Reuters

Что говорят соперники?

Больше всего ждали комментарии от тех, кто преследует Янника в рейтинге ATP. Каждый из топ-4 свое мнение сказал. Наиболее тактичным и лояльным к итальянцу оказался Карлос Алькарас. Испанец сослался на то, что ему может не хватить знаний английского, поэтому был короток: «Я верю в чистый спорт. Поэтому мне мало что известно. Я уверен, что есть много вещей, о которых мы не знаем — внутри команды и вне ее. Но Яннику разрешили играть и сказали, что он невиновен. Это все, что я знаю и о чем могу говорить».

Четвертая ракетка планеты Александр Зверев назвал Синнера «отличным парнем» и тоже не стал его ни в чем обвинять. Однако свое беспокойство по поводу этого процесса высказал: «Обычно бывает так: пробу вскрывают, она оказывается положительной или отрицательной. Потом ты выясняешь, что могло случиться. А дальше подаешь апелляцию, которую либо одобряют, либо нет. Но здесь все выяснилось за один день. Это единственное, что немного странно».

Янник Синнер. «Хватит считать нас идиотами». Почему мир тенниса не верит оправданиям Синнера

Двойные стандарты смутили и Новака Джоковича. Он, создавший Ассоциацию профессиональных теннисистов (PTPA), которая борется за права игроков, пообещал разобраться в этой проблеме. «Мы видим отсутствие четких инструкций. Я могу понять чувства многих, кто сомневается, что отношение ко всем одинаковое. Надеюсь, руководящие органы в теннисе смогут извлечь уроки и выработать более оптимальный подход в будущем. По-моему, очевидно, что должны произойти коллективные изменения. Вы наверняка знаете, что у многих игроков — не буду называть никого поименно — были похожие или такие же, почти такие же дела, но с разными результатами. Встает вопрос о том, в финансах ли дело, может ли игрок заплатить значительную сумму денег юридической фирме, чтобы та эффективнее представляла бы его или ее в суде? Я не знаю. В этом все дело или нет? Я считаю, что мы должны коллективно это расследовать, изучить систему и понять, как избежать таких случаев. Имею в виду не сам факт существования таких дел, а необходимость стандартизации — чтобы к каждому игроку, независимо от его рейтинга, статуса или биографии, относились одинаково», — заявил журналистами второй номер рейтинга ATP.

Резких слов игроки топ-10 в адрес Синнера не говорят, но многие недовольны именно из-за особого отношения к нему в этом деле. Возможно, в недовольствах кроется намек на то, что глава ATP Андреа Гауденци тоже, как и Янник, итальянец. Сам теннисист любые поблажки отвергает. «С самого начала было важно иметь квалифицированных людей, чтобы столкнуться с таким процессом, но не думаю, что ко мне относились с льготным отношением по сравнению с другими, — говорил он ESPN. — Процесс был долгим, и нам пришлось многое объяснять. Надеюсь, теперь люди понимают, почему мне разрешили играть в эти месяцы».

Теннис
US Open
Янник Синнер
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