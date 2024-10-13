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13 октября, 14:45

Синнер отложил 100-й титул Джоковича. Итальянец обыграл серба в третий раз подряд

Синнер победил Джоковича в финале «мастерса» в Шанхае
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Теннисисты Янник Синнер и Новак Джокович
Янник Синнер и Новак Джокович.
Фото AFP
Ноле уступил в финале «мастерса» в Шанхае.

Первая ракетка мира Янник Синнер обыграл Новака Джоковича в финале «мастерса» в Шанхае (7:6, 6:3). Серб мог оформить 100-й титул в карьере, но в третий раз подряд уступил 23-летнему итальянцу.

С трибун за противостоянием следили Роджер Федерер и Карлос Алькарас, который мог быть на месте Синнера, но в четвертьфинале не справился с чехом Томашем Махачем (6:7, 5:7) — он в полуфинале встречался как раз с итальянцем.

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Янник Синнер (Италия, 1) — Новак Джокович (Сербия, 4) — 7:6 (7:4), 6:3

В первом сете ни одного брейк-пойнта

Весь первый сет Синнер и Джокович шли максимально близко друг к другу, побеждая только на своей подаче. Одним из самых тревожных для Новака стал третий гейм, в котором он на старте получил 0:30 — однако далее набрал четыре очка подряд.

У обоих теннисистов хорошо шла первая подача: на двоих они оформили восемь эйсов за партию, причем сразу шесть из них оказались на счету итальянца.

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При этом три последних гейма на своей подаче Ноле забрал «под ноль». Высокую эффективность гарантировала не только удачная игра первым мячом, но и вторым — за ним осталось 82% розыгрышей в партии. Максимально близко к победе на приеме серб оказался при счете 5:4 — он вел в гейме 30:0, но не сумел развить успех и отдал итальянцу четыре очка подряд.

В итоге дело дошло до укороченной партии. Она началась для Джоковича настоящим кошмаром — 0:4. Как ни старался Новак, исправить ситуацию не удалось, даже несмотря на мини-брейк, сделавший счет 2:5. Впереди серба ждали две собственные подачи, которые сулили хорошую возможность подобраться ближе к Яннику. Однако при счете 5:3 он ошибся у сетки и подарил итальянцу три сетбола, вторым из которых он воспользовался.

Теннисист Новак Джокович
Новак Джокович.
Фото AFP

Джокович начал ошибаться на подаче

Второй сет стартовал по похожему сценарию. Синнер уверенно забрал свою подачу и дальше едва в четвертый раз подряд всухую не отдал гейм на приеме. Однако при счете 40:0 Джокович начал ошибаться и чуть не подарил итальянцу первый брейк в матче. Но Новак все же вовремя собрался.

Тем не менее далее проблемы серба на подаче продолжились. Если процент выигранных первых мячей даже немного вырос (с 74 до 80%), то на вторых он превратился в катастрофичные 33% вместо мощных 82%. Первая подача в принципе стала проходить чуть реже — в 63% розыгрышей вместо 68%.

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Синнер воспользовался слабостью оппонента: сделал счет 2:1 и дальше разобрался с Ноле на приеме — повел 40:15 и со второго брейк-пойнта взял гейм. Далее Янник подтвердил брейк и сделал ситуацию совсем неприятной для серба — 4:1. После этого итальянец уже практически не упирался на приеме, а при счете 5:2 вновь «под ноль» проиграл на чужой подаче.

Однако итальянцу оставалось забрать лишь один гейм, с чем он уверенно справился и лишил Джоковича 100-го титула в карьере. Сам Синнер укрепился на первой строчке в рейтинге ATP и стал победителем второго «мастерса» подряд. Также он сравнял счет в личном противостоянии с Новаком (4:4), оказавшись сильнее в третий раз подряд.

Теннис
Новак Джокович
Янник Синнер
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