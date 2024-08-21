«Хватит считать нас идиотами». Почему мир тенниса не верит оправданиям Синнера

Анаболик клостебол, обнаруженный у первой ракетки мира, — итальянское ноу-хау в сфере допинга и фиксировался в пробах спортсменов с Апеннин десятки раз.

Звезда мирового тенниса Янник Синнер избежал дисквалификации после обнаружения в своей моче стероида клостебола, но, возможно, до конца карьеры получил клеймо изворотливого допингера. Многие болельщики, игроки и специалисты с огромным скепсисом отнеслись к вердикту трибунала международной федерации об отсутствии вины или халатности со стороны 23-летнего итальянца. Ведь лидер рейтинга ATP избежал временного остранения между положительным тестом и приговором суда, тогда как многие его коллеги в этот период оказывались вне тенниса — порой на срок более года. Кроме того, клостебол для Италии не просто какой-то случайный препарат, а источник массового «заражения» спортсменов, постоянно объясняющих инциденты досадными случайностями. И так — десятки раз.

Непредумышленное заражение?

Официальная версия проникновения клостебола в организм топ-теннисиста связана с его физиотерапевтом Джакомо Нальди. В начале марта, накануне турнира в Индиан-Уэллсе (США), этот специалист, срезая мозоли с ноги Янника специальной машинкой, поранил себе мизинец. Снимок Джакомо с забинтованным пальцем на трибуне соревнований в Калифорнии уже найден итальянскими СМИ и представлен публике. Тренер Синнера по ОФП Умберто Феррара якобы передал Нальди для заживления раны спрей трофодермин, который был куплен в Италии 13 февраля 2024 года. Зачем именно Умберто приобретал препарат, содержащий запрещенный в спорте клостебол, и тащил его за океан, рискуя получить неприятности на таможне, так и осталось загадкой.

Далее, по версии штаба теннисиста, Нальди с 5 по 13 марта лечил рану спреем и при этом регулярно делал Синнеру массаж без перчаток. В результате клостебол с мизинца мог попасть в организм Янника через поры или мелкие трещины на коже. И это теоретически могло привести к положительным результатам допинг-теста первой ракетки мира 10 и 18 марта. Ничтожная концентрация лекарства в анализах (121 пг/мл и 122 пг/мл) вроде бы подтверждает эту версию. Если бы не одно большое «но». Обнаружение клостебола в пробах итальянских спортсменов в последние десять лет носит массовый характер, и оправдания, как правило, проходят по схеме порез (ожог) — трофодермин — «непредумышленное заражение». Между тем известно, что этот анаболик может использоваться как заменитель тестостеронового геля, а также помогает скрывать употребление более мощных стероидов.

Недоумение вызвал также тот факт, что Синнер не получил временного отстранения в апреле, когда узнал о своем «залете». С тех пор он спокойно отыграл два турнира «Большого шлема» и четыре «мастерса». Это произошло благодаря тому, что адвокаты теннисиста сумели подать успешную апелляцию на отстранение, что, возможно, стало первым случаем в истории спортивного права. Ведь апелляции, как правило, возможны только после вынесения приговора, а он был обнародован лишь через пять месяцев — 20 августа. Для сравнения, бывшая первая ракетка рейтинга WTA румынка Симона Халеп в ожидании решения судей не имела права выступать полтора года. Хотя в ее случае имела место лишь «незначительная вина» в употреблении пищевой добавки, «зараженной» запрещенным лекарством роксадустатом.

Фото USA Today Sports

Презумпция невиновности

«Разные правила для разных игроков. Не могу представить, что сейчас чувствуют все остальные теннисисты, которых отстраняли за допинг», — отреагировал на странности в деле Синнера канадский теннисист Денис Шаповалов.

«Применял ли Синнер допинг или нет... Но то, что произошло с ним, — неправильно. Множество игроков проходят через то же самое, и им приходится ждать месяцы или годы, чтобы была установлена их невиновность. Нехороший пример», — написал британский теннисист Лиам Броуди.

«Может, хватит считать нас идиотами?» — возмутился французский игрок Люка Пуй.

«Это смешно! Неважно, случайно это было или намеренно. Тебя дважды ловят на запрещенном веществе... Тебя следует отстранить на два года, ведь твои результаты улучшились. Массажный крем... Ага, замечательно. Вы действительно верите, что это случайность?» — высказался один из главных хейтеров теннисного мира австралиец Ник Кирьос.

Разумеется, есть и те, кто защищает итальянца. «Янник никогда не принял бы допинг намеренно, — уверен тренер Синнера Даррен Кэхилл. — Он просто оказался в неудачной ситуации, и потом дело выплыло наружу. Не было никакой вины или халатности. Так что мы надеемся, что сможем оставить все это позади. Мы жили с этим последние несколько месяцев. Всем было тяжело, особенно Яннику. Он был тем, кто пострадал больше всех. Тем не менее он выходил на корт, играл в теннис и участвовал в турнирах. Я снимаю перед ним шляпу за те результаты, которые он смог показать на фоне обвинений. Хотя порой было видно, что выступления даются ему непросто физически и эмоционально».

«Прежде чем делать поспешные выводы, учтите, что у Янника Синнера в организме было менее миллиардной доли грамма допинга... Я ему верю», — высказался в соцсетях другой австралийский теннисист Джон Миллман. — Может быть, следует изменить пороговое значение, чтобы исключить случаи «загрязнения». И наконец, почему из-за этого столько шума в то время, когда мы позволяем спортсменам во всех видах спорта, включая теннис, злоупотреблять разрешениями на терапевтические исключения? Сейчас трибунал справился в тысячу раз лучше, чем в деле Симоны Халеп... Янник обладает той же презумпцией невинности, как и все, кто участвует в туре. По крайней мере прочитайте вердикт суда, прежде чем выносить суждения».

Фото USA Today Sports

Популярная отмазка

Формально судьи правы — версия, представленная адвокатами Синнера, очень правдоподобна, и наказывать спортсмена за такое ничтожное количество запрещенки в пробе глупо. С другой стороны, не менее глупо не учитывать шлейф допинговых скандалов с клостеболом в Италии и Бразилии — странах, где лекарства на его основе находятся в свободной продаже. Вообще, считается, что этот анаболик был разработан в Германии и проник в спорт через немецкую футбольную бундеслигу под торговой маркой Megagrisevit-Mono (изначально это был инъекционный препарат). В большинстве стран лекарства на основе клостебола сейчас запрещены, однако в Италии трофодермин продается свободно и так часто фигурирует в допинговых делах, что на его упаковке специально сделана надпись «Допинг».

Впрочем, предупреждение не работает. С 2019 по 2023 год 38 итальянских спортсменов сдали положительный результат на клостебол. По данным ВАДА, половина всех случаев с поимкой на этом препарате в мире связана с Италией. И это дает основание подозревать, что речь о некоем итальянском допинговом ноу-хау. Например, с поддержанием при помощи трофодермина тестостеронового эффекта после курса более серьезных анаболиков. Или с попытками оправдать клостеболом (который сам по себе обладает незначительным эффектом «подсушки») употребление более эффективных препаратов, которые маскируются при помощи скандального спрея. Как бы то ни было, клостебольная эпидемия в итальянском спорте — это факт. И то, что ее жертвой стал лучший теннисист этой страны, вряд ли случайность.

Первыми громкими случаями с клостеболом в Италии можно считать инциденты с игроком в пляжный волейбол Викторией Орси Тот и яхтсменкой Робертой Капуто, которые из-за этого лекарства пропустили Олимпиаду-2016 в Рио. Также большой резонанс получил инцидент с Фабио Лучони из футбольной команды «Беневенто», который был пойман в 2017 году и получил год дисквалификации. Главным виновником тогда был признан клубный врач Вальтер Джорджоне, отстраненный на четыре года из-за того, что для заживления пореза якобы дал футболисту трофодермин, который нашел в личной аптечке.

Через четыре года после дела Лучони два итальянских теннисиста-юниора, которым на тот момент было всего 17 лет, сдали положительный результат на клостебол с разницей всего в три месяца. Мариано Таммаро был отстранен на два года, якобы пострадав от опрометчивых действий своего отца, который лечил трофодермином рану на колене сына. Ну а Матильда Паолетти представила удивительную версию «заражения» от любимой собаки чихуа-хуа, которую мать спортсменки спасала от пореза клостебольным спреем. Девушка гладила собаку — и получила обвинение в применении допинга. Суд оправдал любительницу животных, но она пропустила четыре месяца в ходе временного отстранения, пока разбиралось ее дело. Также в итальянском теннисе известен инцидент с клостеболом с Марко Бортолотти, который попался в 2023 году. Подробности этого дела неизвестны, но 33-летний спортсмен доказал, что принял допинг непреднамеренно, и был оправдан.

Риккардо Мораскини. Фото Global Look Press

В 2022 году баскетболист сборной Италии и «Милана» Риккардо Мораскини, получив положительный анализ на клостебол, вспомнил, что накануне тестирования его невеста порезала палец в процессе приготовления еды. Чтобы вылечить рану, она использовала трофодермин и якобы заразила спортсмена во время интимной близости. Примерно в то же время на клостеболе попался аргентинский футболист Хосе Луис Паломино, выступающий в серии А за «Аталанту». Он был оправдан без раскрытия подробностей, но пропустил четыре месяца во время расследования. В общем, мы видим, что «случайное заражение клостеболом» в итальянском спорте — очень популярная отмазка в допинговых скандалах. И команда Синнера не могла не знать об опасности этого препарата. И то, что тренер Янника все-таки приобрел это лекарство и взял его с собой в США, поставив под угрозу карьеру топового теннисиста, — это как минимум преступная халатность.