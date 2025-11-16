Синнер и Алькарас снова сойдутся в финале. На Итоговом нас ждет крутейшее завершение сезона ATP

В этом году испанец выиграл у итальянца 4 из 5 финалов, но в зале Янник чувствует себя намного комфортнее.

Турнир Nitto ATP Finals. Одиночный разряд. Полуфиналы

Янник Синнер (Италия, 2) — Алекс де Минаур (Австралия, 7) — 7:5, 6:2

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8) — 6:2, 6:4

На Итоговом чемпионате ATP в Турине закончились полуфинальные матчи. Выигравшие свои группы сильнейшие теннисисты в мире, Карлос Алькарас и Янник Синнер, одержали уверенные победы и в плей-офф, организовав еще один финальный поединок друг с другом — шестой и последний в нынешнем сезоне. Итальянец особенно убедителен на домашних кортах в зале — с учетом прошлого года он не проиграл здесь ни сета за последние девять матчей.

Синнер провел шестой матч подряд на Итоговом без потери подачи

Синнер первым вышел на корт в субботу, 15 ноября. Организаторы наверняка с радостью поставили бы Янника в прайм-тайм, то есть в вечернюю сессию, но ставший соперником Карлоса по полуфиналу Феликс Оже-Альяссим сыграл свой предыдущий матч накануне вечером, так что выпускать его на корт субботним днем было бы совсем негуманно. Да и в выходной всем проще посмотреть теннис в любое время что по телевизору или компьютеру, что вживую, так что здесь это не настолько важно, как на рабочей неделе.

Помимо уже упомянутой серии в Турине без проигранных сетов, у Янника есть еще одна — он не отдает свою подачу с момента выхода в плей-офф в прошлом году. Последним, кто смог сделать брейк в поединке с Синнером на Итоговом чемпионате ATP, остается Даниил Медведев. Россиянин проиграл в третьем туре группового этапа в прошлом году со счетом 3:6, 4:6, но взял подачу Янника в шестом гейме второй партии. После этого Синнер победил Каспера Рууда и Тейлора Фритца в плей-офф, а в этом сезоне был сильнее Феликса Оже-Альяссима, Александра Зверева и Бена Шелтона на групповом этапе, не позволив никому из них сделать брейк. Ближе всех был Зверев, заработавший тройной брейк-пойнт в начале второй партии, но шансов реализовать хотя бы один из них Синнер не дал.

При этом на старте полуфинала эта серия вполне могла прерваться. Алекс спасся со счета 15:40 в первом гейме на своей подаче и тут же добрался до тройного брейк-пойнта. Однако закончилось это так же, как в матче со Зверевым — Синнер вовремя прибавил и взял подачу. Больше шансов на приеме в этом сете у австралийца не было вовсе — Янник ни разу не отдал больше одного очка за гейм. При этом де Минаур играл весьма прилично, много атаковал, держал высокий темп — но даже не добрался до тай-брейка. Янник постоянно давил во второй половине партии, Алекс еще дважды уходил с брейк-пойнтов, однако в самой концовке действующий чемпион сделал брейк. Во втором сете же Синнер быстро повел 4:0, так же быстро преодолел небольшой спад концентрации, вполне логично случившийся при таком развитии счета, и оформил победу.

Карлос Алькарас. Фото Reuters

Оже-Альяссим не оправдал ожиданий, а Алькарас был очень хорош

От поединка Алькараса с Оже-Альяссимом можно было ждать большей борьбы и интриги, чем от полуфинала с участием Синнера. Янник и по личным встречам с Алексом вел 12-0, а Карлос у Феликса — только 4-3, и на харде в зале у канадца прекрасная статистика. По количеству выигранных там матчей Оже-Альяссим вообще лучший в этом десятилетии — правда, Синнер наверняка вскоре обгонит его, ведь перед этим турниром разница составляла всего шесть побед. Также у канадца 12 финалов турниров на харде в зале, в семи из которых он побеждал. Алькарас же до нынешнего сезона вообще ни в одном финале на крытых кортах не был, а к Итоговому чемпионату подошел с одним-единственным финалом в зале (победным в Роттердаме).

Однако ожидания, как видно из итогового счета, не оправдались. Победы Оже-Альяссима над Алькарасом остались в прошлом, в 2021-2022 годах, и даже максимально подходящий Феликсу тип кортов это не изменил. Канадец начал матч с гейма, спасенного с тройного брейк-пойнта, но на этом параллели с игрой Синнера закончились. Алькарас сделал брейк уже в следующем гейме на приеме и в целом показал в первой партии теннис такого уровня, противопоставить которому Оже ничего не мог. У испанца проходили практически любые удары, он 13 раз пробил навылет, допустив при этом всего две невынужденные, и завершил сет брейком под ноль.

Удержать такой уровень во второй партии Карлосу не удалось — да и было бы удивительно, сыграй он настолько безупречно весь матч. Ошибок стало больше, и Феликсу было куда проще держать подачу. Теннисисты вроде бы приближались к тай-брейку, но когда канадец оказался в ситуации, где нужно было обязательно брать свой гейм, чтобы остаться в игре, то вдруг засуетился, сорвал несколько ударов и сам проиграл подачу.

Янник Синнер. Фото Reuters

«К матчам с ним стараюсь подходить иначе»

«Будет здорово сыграть с Янником. Если бы в финале я встретился с кем-то другим, то, честно говоря, не расстроился бы, но это круто. К матчам с ним я стараюсь подходить иначе, максимально сконцентрированным. Знаю, что должен показывать свой максимум, чтобы победить его. Думаю, мы оба выложимся на полную. Я рад видеть Синнера в еще одном финале в этом году», — сказал Алькарас в интервью на корте.

Янник, выйдя в финал, выиграл уже 30 матчей подряд на харде в зале. Последнее поражение у него было как раз в финале Итогового в 2023 году от Новака Джоковича. При этом чаша весов личного противостояния Синнера и Алькараса в последнее время качнулась в сторону испанца. С первых матчей между ними и до 2023-го они обменивались победами, выигрывая по два раза подряд, но в 2024-м Карлос начал отрываться.

Из восьми последних официальных поединков «теннисного суперклассико» он выиграл семь, включая эпический финал «Ролан Гаррос» с тройного матчбола в этом году, а поражение потерпел лишь в финале Уимблдона-2025. Будем надеяться, что и на этот раз нас ждет яркая и упорная битва, которая станет вишенкой на торте сезона ATP. Больше в нынешнем году Янник и Карлос точно не встретятся, поскольку с Кубка Дэвиса, финальная часть которого пройдет в Болонье на следующей неделе, Синнер в этот раз снялся.