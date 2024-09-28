ВАДА хочет добиться дисквалификации Синнера из-за допинга. Первую ракетку мира могут отстранить на два года

Новый поворот в допинговом деле итальянца.

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) оправдать итальянца Янника Синнера в связи с нарушением антидопинговых правил.

Организация заявила, что будет добиваться дисквалификации первой ракетки мира. Его могут отстранить на срок до двух лет.

«По мнению ВАДА, вывод об отсутствии вины или небрежности не был правильным в соответствии с применимыми правилами. Поскольку этот вопрос сейчас находится на рассмотрении CAS, агентство не будет давать никаких дальнейших комментариев в это время», — указано в сообщении пресс-службы организации.

Как попался Синнер

Положительная допинг-проба у спортсмена была взята 10 марта на «мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США). В ней обнаружили метаболит клостебола в низких концентрациях.

В еще одной допинг-пробе, взятой во внесоревновательный период спустя восемь дней, нашли то же вещество.

В обоих случаях итальянцу удалось оспорить временное отстранение, предусмотренное в подобных ситуациях. Синнер продолжил выступать на турнирах, что вызвало негодование теннисного мира. Спортсмены назвали допуск Янника до соревнований по ходу разбирательства двойными стандартами.

«Я понимаю разочарованные вопросы о том, поступили ли с ним так же, как и с остальными, или нет. Все к этому и сводится. Думаю, мы все уверены, что Янник ничего не делал. Но непоследовательность в том, что его не отстранили, пока не было 100% уверенности, в чем дело — вопрос, который еще требует ответа. Но как есть, и нам нужно верить процессу и его участникам», — заявил экс первая ракетка мира, легендарный Роджер Федерер в интервью изданию Today.

Фото Global Look Press

Как оправдывался Синнер

Адвокаты Янника представили версию «заражения» допингом от мизинца левой руки Джакомо Нальди. Якобы физиотерапевт поранился, состригая мозоли с ноги Синнера, а потом лечился трофодермином — спреем, содержащим клостебол. Этот препарат был куплен фитнес-тренером Умберто Феррарой. Несмотря на рану, Нальди делал Яннику массаж без перчаток, что привело к неосознанному трансдермальному заражению.

На фоне допингового скандала теннисист уволил Нальди и Феррару.

«Они сыграли огромную роль в моей карьере. Мы сотрудничали два года и вместе проделали невероятную работу, добились большого успеха, и у нас сложилась отличная команда. Но из-за этих ошибок у меня больше нет уверенности, необходимой для дальнейшей совместной работы», — говорил спортсмен на пресс-конференции перед Открытым чемпионатом США.

В ITIA посчитали, что слова Янника заслуживают доверия, и разрешили ему подать апелляцию на временное отстранение.

Затем дело итальянца было рассмотрено независимым трибуналом. Он пришел к выводу об отсутствии вины или халатности со стороны Синнера, что позволило спортсмену избежать дисквалификации.

При этом первая ракетка мира остался без призовых и 400 заработанных очков на турнире в Индиан-Уэллсе, где дошел до полуфинала.

Успехи итальяца

23-летний Синнер возглавляет рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) с июня этого года. На счету Янника 16 побед в турнирах под эгидой организации.

В 2024 году теннисист выиграл Australian Open и US Open, а в 2023-м в составе сборной Италии стал обладателем Кубка Дэвиса.