Медведев вернулся после травмы! В Вене россиянин разгромил соперника за час

В 1/8 финала Даниил встретится с чемпионом US Open-2020 Домиником Тимом.

ATP-500. Вена. 1/16 финала

Даниил Медведев (Россия) — Николоз Басилашвили (Грузия) — 6:2, 6:2

Лучший теннисист России Даниил Медведев сыграл первый матч после травмы. Спортсмен заявился на «пятисотник» в Вене, хотя еще недавно не знал, сможет ли там выступить. Возвращение получилось неплохим — потрачено минимум усилий. Медведеву очень нужно побеждать для поддержания собственных моральных сил и отбора на Итоговый чемпионат в Турине. Первый шаг сделан.

Неприятная история с травмой

В Казахстане Даниил Медведев шокировал всех — в полуфинальном матче против Новака Джоковича после равенства по сетам снялся с турнира. Серб очень удивился, так как не заметил никакой проблемы. «Я был удивлен, что он отказался от продолжения матча. Даниил выглядел абсолютно здоровым. Может быть, последние 6-7 очков были немного медленнее. Он сказал мне, что потянул приводящую мышцу. Надеюсь, это не слишком серьезно. Он был лучшим игроком в обоих сетах», — приводит слова Джоковича The Tennis Podcast.

Джокович после отказа Медведева продолжать игру вышел в финал, где обыграл Стефаноса Циципаса. Даниил же отправился залечивать травму. Через несколько дней оказалось, что этот небольшой перерыв ему даже на пользу — у первой ракетки России и его супруги Дарьи родилась дочь. «Я буду стараться выкладываться ради дочери. Конечно, я буду часто вдали от дома, но постараюсь периодически брать с собой семью в поездки», — рассказал Медведев Ubitennis.

Состояние здоровья Даниила и неожиданная для теннисного мира новость о его отцовстве оставляли повод для сомнений в том, что Медведев в ближайшее время сможет вернуться к качественной игре. С начала года результаты экс-первой ракетки только падали — финал на Открытом чемпионате Австралии и близкая в нем победа надломили россиянина, и в итоге он выиграл в этом году всего один титул, не сумев защитить выигрыш на US Open. В сезоне Медведев дважды становился первой ракеткой мира, но это было больше из-за неудач соперников, чем благодаря собственным высоким результатам.

Даниил говорил Ubitennis, что мог бы и не сыграть на турнире в Вене — долгое время он не мог тренироваться в полную силу. А это было ему необходимо — Медведев все еще окончательно не отобрался на Итоговый турнир. «Было растяжение. Я даже не знал, буду ли я играть на турнире в Вене. Прошлая суббота была первым днем, когда я тренировался на сто процентов. Если я здесь, значит, должен поблагодарить свою команду и тренера по физподготовке. Сейчас полностью готов», — рассказал россиянин.

Даниил Медведев. Фото Global Look Press

Сверхбыстрая победа над Басилашвили

И все-таки Медведев приехал в Вену и уже успел сыграть первый матч после травмы. В своем обычном состоянии Даниилу ничего не стоило бы одолеть Николоза Басилашвили из Грузии. Но после травмы его форма вызывала сомнения не только у теннисных болельщиков. Опасения высказывал даже президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, который сказал ТАСС, что именно турнир в Вене будет определяющим для россиянина.

С грузином Медведев справился всего за час — сразу же атаковал соперника и уже через несколько минут повел 3:0. Даниилу удалось реализовать первый же брейк-пойнт в матче. Потом уже россиянин спокойно брал свои подачи, слегка добавив в концовке и получив второй брейк. Равная борьба могла бы завязаться во втором сете, когда Басилашвили взял свою подачу. Но Медведев снова повел в счете с очередным брейком.

За час Медведев сделал всего две двойные ошибки и десять эйсов. В последнее время у россиянина намечалась некоторая нестабильность с подачами, но в этом матче ее не было видно. Хорошо бы, если бы так продолжалось и дальше — в 1/8 финала Даниил встречается с местным героем, победителем US Open-2020 Домиником Тимом. Австриец сейчас тоже находится далеко не в оптимальной форме, мучаясь с травмами. Недавно его успел обыграть Андрей Рублев, который позже взял еще один титул в этом сезоне. Но было видно, что Тим потихоньку возвращается к былым кондициям — интересно, как он проявит себя сейчас. Нас-то, конечно, больше волнует Медведев: на кону путевка на Итоговый чемпионат и еще один шанс взять хотя бы какой-то приличный титул в концовке сезона.