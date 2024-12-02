Яркий теннисный уик-энд. «Львы» стали чемпионами «Трофеев Северной Пальмиры»

Международный турнир в Санкт-Петербурге снова удивил участников и болельщиков.

С 29 ноября по 1 декабря 2024 года КСК «Арена» принимала свой 19-й международный теннисный турнир. В третий раз подряд в рамках выставочных соревнований «Трофеи Северной Пальмиры» здесь собрались звезды одного из самых популярных видов спорта. Это по-прежнему единственный старт в России, который не только обладает статусом мирового, но и собирает яркий состав участников — элиту мирового тенниса.

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Санкт-Петербург скучал по теннису. Все три дня соревнований на трибунах яблоку негде упасть. Зрителей собралось много. Среди них оказались и воодушевленные фанаты спорта, которым приглянулся и предложенный организаторами инновационный формат, и много детей — будущих теннисистов, готовых участвовать во всех предложенных активностях. За три дня соревнований турнир посетили более 15 тысяч зрителей!

Этот результат на пресс-конференции в ТАСС еще до старта турнира предвосхитил Александр Иванович Медведев, председатель правления АО «ФК Зенит», советник генерального директора ООО «Газпром экспорт», генеральный директор турнира «Трофеи Северной Пальмиры», пригласив всех на теннис и установив серьезный KPI по посещаемости. В итоге все воплотилось в жизнь.

Фото Пресс-служба «Формула «Теннис-Хоккей»

Формат, бросивший вызов теннисной классике

Организаторы теннисных турниров в Петербурге известны своим уникальным видением спортивных мероприятий. Почти десять лет они удивляют свою аудиторию, составляя насыщенную программу для зрителей, устраивая на корте шоу, на которые ранее никто не замахивался. Каждый раз теннисное сообщество предвкушает: что же будет дальше?

На «Трофеях Северной Пальмиры» — 2024 компания-организатор «Формула ТХ» решилась на отважный шаг — изменить правила и покуситься на некоторые теннисные традиции. Никогда не фиксируемый по времени вид спорта ограничили, предложив топовым теннисистам не только объединиться в команды, но и сразиться с секундомером. Матч игрался из трех сетов, каждая партия длилась 20 минут. Телевизионщики ликовали, а спортсмены и судьи приняли этот вызов. Болельщики и журналисты часто поглядывали на табло с диковинными для тенниса цифрами. 116:111 в пользу «Львов» — итоговый счет всего состязания.

«Интенсивность» — главное слово этого турнира, которое чаще других можно было услышать от спортсменов. Новый формат оказался зрелищен, заставил игроков выкладываться на сто процентов, продумывать тактику.

«Могу сказать честно, что мы не успели до конца тактически адаптироваться к формату, — признался капитан команды победителей Михаил Южный. — Только в самом конце я понял, как можно зарабатывать чуть больше очков и проигрывать чуть меньше. Если будет возможность, то мы сможем опробовать эту тактику в следующим году».

Фото Пресс-служба «Формула «Теннис-Хоккей»

«Львы» — двукратные чемпионы

Два дня сборные «Львы» и «Сфинксы» шли ноздря в ноздрю, попеременно вырываясь вперед. Перед решающим соревновательным днем отрыв составлял всего одно очко. Но убедительные одиночные матчи Анастасии Потаповой против Дианы Шнайдер и Карена Хачанова против Александра Бублика позволили «Львам» вырваться вперед с комфортным преимуществом, сократить которое можно было только с помощью чуда. Но говорить, что «чуда не случилось» было бы неверно, ведь гости турнира стали свидетелями захватывающих поединков, каждый из которых выглядел как часовой спектакль.

При этом болельщики сумели прикоснуться к теннисному закулисью и пообщаться со своими кумирами. Каждый участник соревнований ощущал эту невероятную любовь и поддержку. Карен Хачанов, Анастасия Потапова и Виктория Томова сумели защитить титул в составе команды «Львы», выиграв «Трофеи Северной Пальмиры» второй год подряд.

«Мне кажется, что ярких моментов за эти три дня было много. Разные встречи, матчи, отдельные розыгрыши, взаимодействие с публикой. Мне кажется, что эти петербургские выходные были одним большим ярким моментом!» — уверен 19-я ракетка одиночного рейтинга ATP Карен Хачанов.

«Было здорово почувствовать любовь публики и сыграть перед таким количеством болельщиков, перед полными трибунами! Думаю, что это замечательно и для России, и для Санкт-Петербурга, что болельщики смогли увидеть теннис высокого качества. Мне очень понравилась моя команда. Я в целом люблю командные турниры и очень наслаждался временем, проведенным здесь», — поделился своими впечатлениями испанец Роберто Баутиста Агут.

Фото Пресс-служба «Формула «Теннис-Хоккей»

Мир детского тенниса

Более 200 детей из разных городов России поучаствовали в мастер-классах за три дня соревнований. Их наставниками стали звезды мирового тенниса, а площадкой — большая уютная профессиональная арена. Из привычного — поддержка родителей и тренеров.

Серб Душан Лайович и Александр Бублик были одними из тех, кто отметил значимость и душевность этих детских мероприятий, но абсолютным фаворитом юных сердец оказался ирано-французский шоумен-добряк Мансур Баррами со своей философией жизни и отношением к теннису. Этот «человек позади усов» вдохновил всех, с кем успел пообщаться.

Веснина попрощалась с профессиональным туром

Олимпийская чемпионка, трехкратная обладательница трофеев «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира в парном разряде Елена Веснина попрощалась с профессиональным туром на кортах в Санкт-Петербурге. Рядом была семья, трогательные видеопоздравления от друзей-теннисистов долетели со всего мира, а многотысячный стадион Северной столицы проводил овациями свою чемпионку. Как призналась Елена: карьеру она завершила, но в теннисе остается. Впереди много работы по созданию академии в Сочи и наконец появится больше времени на семью.

Уникальным мероприятием этого года стало покорение теннисом высоты 365 метров. Участники турнира в качестве почетных гостей одними из первых побывали на экскурсии в «Лахта-центре» и поднялись на самую высокую в Европе смотровую площадку. Михаил Южный приспособил ее под теннисный корт, а Диана Шнайдер сделала памятные фотографии со своей серебряной олимпийской медалью, завоеванной в Париже.

«Я удивлена, что в России такое есть, ранее не знала про это здание. Очень понравилось и очень красиво. Спасибо за такую экскурсию», — восторженно отозвалась о посещении «Лахта-центра» Анастасия Потапова.

Серб Душан Лайович и Роберто Баутиста Агут — в восторге от Эрмитажа. И если первый сходил туда сознательно второй год подряд, чтобы открыть для себя сокровищницу мирового искусства, то Агут в этом музее побывал впервые. «Во время ATP-турниров всегда очень сосредоточен на результате, в этот же приезд позволил себе чуть расслабиться и наконец сходить в Эрмитаж. Мне очень понравилось», — сказал испанец.