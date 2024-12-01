Победную точку поставил Южный! Как прошел международный теннисный турнир в Петербурге

«Трофеи Северной Пальмиры» запомнились внезапным возвращением Михаила на корт, завершением карьеры Елены Весниной, яркими матчами и аншлагом.

Международный теннисный турнир «Трофеи Северной Пальмиры» можно уже назвать традиционным. В этом году он прошел в Санкт-Петербурге уже в третий раз и, несмотря на выставочный статус, собрал сильный состав участников и аншлаг на трибунах. Самым ярким матчем всего турнира стала игра Карена Хачанова и Александра Бублика, не обошлось и без трогательного прощания с завершившей карьеру олимпийской чемпионкой Еленой Весниной. А финальную победную точку в командном противостоянии со «Сфинксами» неожиданно для многих поставил... капитан «Львов» Михаил Южный, сыгравший свой прощальный матч в 2018-м как раз на этом петербургском корте. Сейчас 42-летний Южный внезапно вернулся на корт в заключительных геймах всего трехдневного поединка и, прямо скажем, не подкачал.

Красивые удары нон-стоп

Командный формат появился уже в 2022-м на первых «Трофеях Северной Пальмиры», в 2023-м российских и иностранных теннисистов и теннисисток разделили на два коллектива — «Львы» и «Сфинксы», что осталось и в 2024-м. Однако не обошлось и без инноваций. Если в прошлом году зачет велся по количеству побед в отдельно взятых встречах, то на сей раз организаторы решили придать важность каждому гейму — все шло в общий зачет. Привычный для традиционного тенниса счет до шести геймов, классические сеты с переходами после нечетных геймов — все это исчезло, а на смену появился совершенно новый формат. Где все «плясало» исключительно от времени — каждая игра состояла из трех партий по двадцать минут каждая. Причем перерыв по ходу каждого сета был только один — на самом экваторе, после десяти минут игры. Кроме того, привычные «больше — меньше» в геймах были заменены решающими очками, что уже применяется в паре и на официальных соревнованиях.

Кстати, теннисисты, многие из которых только недавно возобновили тренировки после отпусков, отмечали — пусть матчи получаются по времени достаточно короткими, но с учетом минимальных пауз на отдых весьма интенсивными. К тому же соперники ради зрелищности особо не жалели друг друга, регулярно радуя публику комбинациями «укороченный — обводящая свеча», заставляя порой по два-три раза за розыгрыш оппонентов бегать по корту вперед и назад.

Само собой, не обходилось без эффектных твинеров, подач с руки и других красивых ударов, которые не так часто можно увидеть в официальных матчах. Здесь же без психологического напряжения теннисисты порой позволяли себе создавать настоящие теннисные шедевры. Но, безусловно, ударом турнира стал выигрыш очка рукояткой ракетки от Бублика в игре против Хачанова. Матч между двумя теннисистами высокого уровня, да еще и обладающими необходимым артистизмом, собрал полные трибуны. Болельщики по очереди кричали: «Карен!» и «Саша!», ведь пусть Бублик, в отличие от Хачанова, и представляет не Россию, а Казахстан, он является, можно сказать, местным уроженцем — родился и вырос в Гатчине Ленинградской области.

Карен Хачанов и Александр Бублик. Фото npt.formulatx.com

Капитан «Львов» удивил Коккинакиса

Этот матч Бублик проиграл, но все равно, пожалуй, стал самым ярким игроком домашнего турнира. Но и остальные были хороши. Хачанов, Диана Шнайдер, Анастасия Потапова, играющая за Казахстан россиянка Юлия Путинцева, а также испанцы Роберто Баутиста Агут и Педро Мартинес, болгарка Виктория Томова, серб Душан Лайович и австралиец Танаси Коккинакис показывали качественный теннис, не забывая и про культурную программу.

Хачанов признался, что посоветовал Танаси сходить в русскую баню. «Не знаю, согласится он или нет, но мне кажется, он не представляет, что его ждет, если он пойдет. С вениками и по всем правилам», — улыбался Карен. Впрочем, Коккинакис в Петербурге явно был готов к новым ощущениям, а также восхищался теннисной публикой. Кстати, он признался корреспонденту «СЭ», что регулярно общается со своим другом Ником Кирьосом, который планирует в январе вернуться в тур после тяжелой травмы. «Мы выигрывали с ним в паре Australian Open. И если все будет нормально, сыграем с Ником в Мельбурне и в 2025-м», — отметил Танаси.

В итоге именно Коккинакису довелось завершать турнир матчем с Баутистой Агутом. «Сфинксы» австралийца к тому моменту уступали «Львам» несколько очков, так что от Коккинакиса требовался игровой подвиг. Вот только совершить его в матче с испанским ветераном не удалось. Баутиста вел, как вдруг примерно минут за семь до окончания заключительного третьего сета испанца заменил... капитан «Львов» Южный, что предусмотрено регламентом. В первых розыгрышах Михаил, который шесть лет назад провел свой последний матч в карьере как раз против Баутисты Агута, поначалу без разминки выглядел не очень уверенно. Но буквально после одного неудачного гейма, что называется, втянулся. И явно удивил расслабившегося было Коккинакиса шикарными резаными и укороченными ударами, взяв два заключительных гейма подряд. В итоге «Львы» победили 116:111.

«На самом деле неожиданно. Сказали, иди сыграй пару геймов. Мне два раза не надо предлагать, пошел и сыграл. Это особенный для меня зал, он всегда заряжал и заряжает меня энергией», — с улыбкой прокомментировал свой теннисный экспромт Южный. Впрочем, на «Трофеях Северной Пальмиры» часто улыбались не только победители, но и проигравшие. Все заряжались позитивом перед новым сезоном. И это было совершенно нормально.