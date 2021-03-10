Карацев дал бой Тиму, а Федерер победно вернулся на корт

В столице Катара россиянин Аслан Карацев в трех сетах уступил четвертой ракетке мира, а суперветеран Роджер Федерер сыграл впервые после паузы длиной в 13 месяцев.

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open. Второй круг

Доминик Тим (Австрия, 1) — Аслан Карацев (Россия, WC) — 6:7 (5:7), 6:3, 6:2

Роджер Федерер (Швейцария, 2) — Дэн Эванс (Великобритания) — 7:6 (10:8), 3:6, 7:5

Старт в Дохе стал для Карацева первым после триумфального Australian Open. И уже во втором раунде его ждал один из самых сложных соперников в карьере — четвертая ракетка мира и первый номер посева австриец Доминик Тим.

Доказательства Карацева

После полуфинала в Мельбурне Карацев шагнул в топ-100, причем сразу на 42-е место, заработал призовых больше, чем за всю предыдущую карьеру, одержал первую в жизни победу над игроком первой десятки. Но теперь Аслану нужно показать, что это был не случайный всплеск, что он способен стабильно играть на таком уровне.

И доказательства нашлись — по крайней мере, в этом матче. Очень долгое время Карацев выглядел как минимум не хуже титулованного соперника. Оба теннисиста в первом сете полагались, прежде всего, на подачу, и делали это одинаково хорошо. Достаточно сказать, что стартовая партия обошлась без единого брейк-пойнта. Плотность подач оставляла немного шансов на приеме. Например, на первой подаче за сет Тим выиграл 85 процентов мячей, а Карацев — 86.

Такая партия, казалось, была обречена на тай-брейк. Хотя, например,10-й гейм начался с шикарного розыгрыша, одного из самых красивых в матче. После удара Карацева по линии мяч задел трос, Тим попытался добить соперника, затем перебросить свечой под заднюю линию, но Аслан пробил твинером между ног — и попал в корт! Обескураженный Тим тут же отдал еще очко, но до брейк-пойнта дело снова не дошло.

На тай-брейке более опытный австриец тут же повел 3:0. Впрочем, Карацев оппонента далеко отпускать не собирался — спасибо стабильной подаче. А затем рванул вперед — на счете 4:5 затянул Тима в долгий розыгрыш и вынудил ошибиться, а следом здорово разыграл комбинацию с ударом по линии и добил Доминика, заработав сетбол. Здесь следовало действовать надежно, что Аслан и сделал, удержав мяч в корте при атаках соперника — а Тим пробил в аут.

Увы, этот успех стал для Карацева последним в матче. Причиной стала засбоившая у Аслана первая подача — процент ее попадания по второму сету долго держался в районе 25. К этому добавилась россыпь двойных ошибок, и Тим уже в дебюте сделал первый в матче брейк.

При этом в целом Карацев не поплыл, ждал своего шанса. И в очень затяжном седьмом гейме Аслан имел два брейк-пойнта, затем соперники долго балансировали на счете «ровно». Но Тим все-таки спасся, отдохнул в гейме на чужой подаче, а затем сам вышел подавать на сет — и здесь уже проявил себя безупречно. У Карацева, кстати, в целом почти не было возможностей для привычных контратак. Да и на своей подаче подуставший Аслан выглядел уже не так грозно, как в начале встречи. И третий сет, как и второй, прошел под диктовку Тима и почти по тому же сценарию.

Возвращение короля

Два десятилетия можно играть в теннис на высочайшем уровне — это своим примером доказывает Роджер Федерер. 39-летний швейцарец из-за травмы колена, операции и последующего восстановления не играл больше года. Свой вклад в это, конечно, внесла и пандемия. Так, в Австралию в январе Роджер не поехал из-за жестких карантинных мер.

Впрочем, все это уже позади — Федерер снова в деле и снова побеждает. В соперники по стартовому матчу ему достался британец Дэн Эванс. В трех предыдущих их матчах, что неудивительно, выигрывал только Роджер, причем подданному английской короны он не отдал ни сета. Таких оппонентов в лучшие годы Федерер обыгрывал одной левой, но сейчас Роджер еще не в оптимальной форме, да и соперник моложе его почти на 9 лет.

Поэтому игра получилась максимально равной — почти каждый гейм и каждый розыгрыш превращались в битву. А вся встреча продлилась больше двух с половиной часов и стала затяжной версией первого сета из матча Карацев — Тим. То, что Федерер далек от идеальных кондиций, было очевидно — работа ног, удары, количество ошибок. Но хватало и моментов, когда было понятно, что магия Роджера никуда не исчезла. За весь матч он сделал всего один брейк, зато в последнем и решающем гейме. Так что последняя серия этой саги еще точно не снята.