Грузины травят своего лучшего теннисиста. Его фото — на контрацептивах

Николоза Басилашвили обвиняют в домашнем насилии и перевоспитывают радикальными методами.

В Грузии местный бренд Aiisa («То самое») запустил в продажу презервативы с изображением Николоза Басилашвили. «Нет никакого оправдания насилию!» — говорится в посте компании в социальных сетях.

На прошлой неделе с грузинского теннисиста сняли обвинения в домашнем насилии. В 2020 году бывшая жена Нелли Дорокашвили обвинила в избиении. Хотя и без суда и кондомов у Басилашвили очень неоднозначная репутация.

Насилие

Один из самых громких скандалов, связанных с лучшим теннисистом Грузии, — его семейные разборки с бывшей супругой. Нелли Дорокашвили утверждала, что Николоз избил ее на глазах их пятилетнего сына. Кроме того, она заявляла, что отец теннисиста угрожал ей ножом.

Тем не менее в октябре Тбилисский городской суд оправдал Николоза и снял с него все обвинения. Разбирательства продолжались два года. У спортсмена даже есть право получить компенсацию за моральный ущерб.

«Признать Николоза Басилашвили невиновным и оправдать его по части 1 статьи 126 УК Грузии в эпизоде систематического словесного оскорбления», — заявила на заседании судья.

Также судья добавила, что 30-летний спортсмен был оправдан и в остальных четырех эпизодах уголовного дела. Бывшая супруга также обвиняла его в избиении и психологическом давлении.

Басилашвили был задержан в мае 2020 года. Позже суд освободил его под залог в размере 100 тысяч лари, что составляет более 36 тысяч долларов.

Николоз Басилашвили. Фото Global Look Press

Договорные матчи

Абьюз не единственная репутационная проблема Николоза. В июне 2022 года на немецком телеканале ZDF вышло расследование, которое было посвящено договорным матчам в теннисе. Его организовали журналисты Янник Шнейдер и Маркус Харм. Вся собранная по этому делу информация была передана Международному агентству по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

В числе подозреваемых числились россиянин Аслан Карацев, тренер Егор Яцык и... все тот же Басилашвили. Сам Николоз эту информацию отверг:

«В минувшие выходные мне стало известно, что немецкие СМИ упомянули мое имя в связи с утверждениями о так называемых договорных матчах. Эти обвинения не имеют под собой никаких оснований, и я отвергаю их самым решительным образом. Я не допущу, чтобы мое имя и репутация пострадали из-за беспочвенных и абсурдных обвинений. Поэтому я требую, чтобы такие обвинения и ложь были немедленно прекращены», — приводит слова Басилашвили Tennis World USA.

Тем не менее антикоррупционное бюро ATP (ITIA), оправдав Карацева и белорусского специалиста, начало расследование против грузинского теннисиста. В ходе дела будет рассмотрено участие Басилашвили в договорном матче в 2016 году. Проверка проходит в нескольких странах, и ожидается, что комиссия закончит свою работу в ближайшее время. В случае подтверждения факта спортсмену грозит временная или пожизненная дисквалификация.

Николоз Басилашвили. Фото Global Look Press

Протест

В общем, вокруг персоны теннисиста накопилось слишком много негатива. Экс-супруга Николоза, бывшая фотомодель, планирует обжаловать постановление, которое она назвала «примером того, как работает судебная система в Грузии». По мнению Нелли Дорокашвили, судья, снявшая все обвинения со спортсмена, «закрыла глаза на дело, полное доказательств, из-за статуса и влияния» и «вынесла приговор всем женщинам страны».

Компания, которая решила выпустить серию контрацептивов с изображением Басилашвили, сделала это в качестве акции в поддержку Нелли. Цена за упаковку символическая — 1 лари за штуку (примерно 23 рубля). Фирма занимается производством презервативов с 2017 года. В ее линейке уже были кондомы с изображением различных российских и грузинских политиков. О том, какие дополнительные ощущения возникают у клиентов при использовании этих изделий, фирма не сообщает.

Многие мировые компании любят время от времени использовать изображения или имена известных людей в своей продукции. Так в Китае в 2018 году зарегистрировали целую линейку товаров с именами известных футболистов — унитазы «Криштиану Роналду», фруктовый сок «Лионель Месси», кастрюли «Луис Суарес» и многое другое.

Только в отличие от ситуации с грузинским теннисистом, столь необычная продукция была сделана в поддержку спортсменов. Николоза же, скорее всего, пытались высмеять таким образом. Впрочем, он сам пока никак не отреагировал на это.