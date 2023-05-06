Мадридская сказка Карацева закончена. Россиянин не нашел противоядие от подачи Штруффа в полуфинале «мастерса»

Это был отличный турнир для 29-летнего Аслана.

«Мастерс». Мадрид (Испания). Полуфинал

Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Аслан Карацев (Россия) — 4:6, 6:3, 6:4

На турнире в Мадриде мы увидели возрождение Аслана Карацева. Россиянин напомнил самого себя образца 2021 года и впервые в карьере дошел до полуфинала «мастерса». Однако сделать еще один шаг вперед ему не дал немец Ян-Леннард Штруфф и его мощная подача.

Особенный полуфинал

Штруфф — Карацев — это абсолютно уникальная полуфинальная пара. Ранее между собой они встречались только один раз. Произошло это совсем недавно — в финале квалификации нынешнего турнира в Мадриде. Россиянин тогда без проблем обыграл немца (6:4, 6:2) и пробился в основную сетку турнира. Но Штруфф тоже в ней оказался как лаки-лузер из-за отказов Фабио Фоньини, Пабло Каренно-Бусты и Констана Лестьена. Два игрока из квалификации играют в полуфинале «мастерса», причем это их уже второй матч на турнире. Когда еще такое было?

Можно сказать, что сетка у Аслана была чуть труднее. На пути к полуфиналу он прошел на турнире троих сеянных — Ботика ван де Зандшульпа (23) во втором круге, Алекса Де Минаура (16) в третьем и Даниила Медведева (2) в четвертом. У Штруффа было два соперника с номером посева, но ему явно пришлось тяжелее в четвертьфинале со Стефаносом Циципасом (4). Ян-Леннард одолел грека в трех сетах, когда россиянин выбил путевку в полуфинал в двух партиях в матче против китайца Чжичженя Чжана.

Фаворитом встречи Карацев — Штруфф можно было назвать Аслана. Да, немец находится выше в рейтинге ATP, но россиянин его уже побеждал в Мадриде. Об этом поражении Ян-Леннард вспоминал перед игрой:

«На этой неделе Аслан играет просто потрясающе, и надо сказать, он довольно легко победил меня в квалификации. В том матче я показал не самый лучший теннис, но, как мне кажется, это он вынудил меня так играть. Сейчас нужно проанализировать наш прошлый матч и сосредоточиться на следующем, надеюсь, что смогу».

Убойная подача

С самого начала матча Штруфф терзал россиянина своей мощной первой подачей. И какое-то время Аслан никак не мог к ней приноровиться. Но когда дело доходило до долгих разменов, в них неизменно сильнее оказывался Карацев. Он играл вариативнее, острее и точнее оппонента. Тем удивительным было то, что первым брейк в матче сделал прямолинейный немец.

Однако потом 3:1 в пользу Яна-Леннарда россиянин превратил в 3:5 за счет своей вариативности и остроты. Аслан выглядел неуязвимым в этот отрезок встречи, а Штруфф явно поплыл и стал больше ошибаться. Карацев несколько раз резко ответил на первую подачу немца, и тот в ней как будто разуверился.

Во втором сете игра Штруффа кардинально не поменялась. Разве что он стал играть чуть рискованнее, чаще стреляя мячом под заднюю линию. А стабильность Карацева начала пропадать, хоть в долгих розыгрышах он все еще выглядел лучше. Но мячи стали срываться с ракетки, упираться в сетку и перелетать заднюю линию в простых ситуациях. В итоге Ян-Леннард снова сделал ранний брейк и уже не дал отыграться россиянину. Первая подача-колотушка, потерянная в середине первого сета, вернулась к немцу. За счет нее он и дожал партию до победы.

Решающий сет стартовал для Аслана неплохо. Два первых гейма на своей подаче он взял под ноль. При счете 1:0 в свою пользу российский теннисист заработал два брейк-поинта, но реализовать их не сумел. Штруфф, в отличие от Карацева, с подобной задачей справился при счете 2:2. Ему вновь помогли ошибки россиянина.

Сделав брейк, немец стал выкручивать подачу на новые мощности. Примерно то же самое он провернул в четвертьфинальном матче с греком Циципасом. Аслан не смог найти возможность, чтобы справиться с приемом, да и Штруфф не давал ему шансов. К тому же у россиянина возникли проблемы с бедром. После седьмого гейма он запросил медицинский тайм-аут, во время которого ему массажировали и перематывали левую ногу. Карацев сражался до последнего, отыграл четыре матчбола на своей подаче, но сделать обратный брейк так и не смог.

Таким образом, Ян-Леннард Штруфф стал первым в истории лаки-лузером, который вышел в финал «мастерса». За титул он поборется со второй ракеткой планеты и первым сеянным в Мадриде испанцем Карлосом Алькарасом. По итогам турнира немец войдет в топ-30 мирового рейтинга. А Аслан Карацев поднимется на 70 строчек вверх. Подобное с ним уже происходило в 2021 году. Теперь главное — cнова не потерять свою игру.