Карацев заслужил аплодисменты от Джоковича. Но силы были неравны

Аслан потерпел 10-е поражение в 13 последних матчах, хотя проиграть первой ракетке мира и не стыдно.

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Второй круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Аслан Карацев (Россия) — 6:3, 6:2

В первом круге «мастерса» в Риме Аслан Карацев прервал серию из четырех поражений подряд, вытащив тяжелейший матч с Ллойдом Харрисом. В решающем сете южноафриканец повел 5:3 и вышел подавать на матч. Карацев сделал брейк, затем отыграл матчбол и в итоге выиграл на тай-брейке. Во втором круге Аслана ждал Новак Джокович. Встреча с первым «сеяным» на ранней стадии — последствия неудачной игры россиянина в этом сезоне. Карацев уже выпал из топ-30, а от его уверенной игры, которую он демонстрировал в прошлом сезоне, остались только воспоминания.

Крутые розыгрыши

Перед матчем коэффициент на победу Джоковича составлял 1,01. Выглядело довольно унизительно, ведь речь идет про полуфиналиста турнира «Большого шлема», добротного игрока на грунте. К тому же в последний раз в этом противостоянии успех праздновал Карацев. Это случилось в конце апреля прошлого года в полуфинале турнира в Белграде. Причем ту победу Аслана можно смело назвать культовой. Джокович впервые в своей карьере проиграл матч трехсетевого формата, в котором создал более 20 брейк-пойнтов. У первой ракетки мира было их аж 28, но он реализовал всего пять. Карацев продемонстрировал невероятный уровень терпения.

Впрочем, Карацев образца апреля 2021 года и мая 2022-го — это два разных теннисиста. От прежней уверенности не осталось и следа, мощный бэкхенд уже не наводит страх на соперников, впрочем, как и чрезвычайно активный прием, когда он просто уничтожал первую подачу соперника.

Джокович прекрасно понимал все проблемы соперника, поэтому начал с места в карьер. Взял свою подачу под ноль, а затем оформил ранний брейк. Надо отдать должное россиянину, он не сдался. Тут же сделал обратный брейк, а затем и выравнял игру (3:3). Все решилось в седьмом гейме. Дошло до «ровно», Карацев провел отличную атаку, но не смог «забить» легкий смэш у сетки. Аслан банально не попал по мячу. После этого Новак уже не упустил своего шанса, чтобы взять подачу соперника, а затем и выиграть сет. Ему понадобилось всего 40 минут.

В одном из розыгрышей Ноле достал мертвый мяч у сетки, взорвав трибуны, которые мощно поддерживали серба. Во втором сете эта поддержка очень пригодилась в первом гейме, по ходу которого у Джоковича было четыре брейк-пойнта. Карацев всякий раз отыгрывался. Один из таких розыгрышей, который сопровождался серией обоюдоострых ударов закончился блестящим форхендом Карацева. Джокович даже похлопал своему сопернику. Так же он делал на недавнем «мастерсе» в Мадриде, когда невероятную защиту продемонстрировал Гаэль Монфис. Впрочем, француз взял всего пять геймов у первой ракетки мира, проиграв ему 17-й матч подряд.

Карацев тоже в итоге довольствовался только пятью выигранными геймами, но боролся в каждом розыгрыше, выложившись по полной, но такого количество ошибок Джокович не прощает.

Синдром второго сезона

Пару раз камера выхватывала нового тренера Карацева Яна де Витта. В это межсезонье немец не подошел Энди Маррею, они прекратили сотрудничество после испытательного срока. С Карацевым де Витт работает с середины марта, и результаты пока не впечатляют. Это уже третий тренер, которого пробует Аслан за последние полгода. Если эти поиски затянутся, то ничего хорошего не будет. Каждый новый тренер, который приходит, сначала должен понять, с кем он работает. На это уходит время, а за этот период может случиться множество неудач.

Не стоит забывать и про так называемый синдром второго сезона. Его игру хорошо изучили, а в туре есть много теннисистов, которые очень хорошо играют за счет чужой силы. Еще один важный момент — его игра идет хорошо, когда мощь сочетается с попаданием в корт. Мощь никуда не делась, но процент попадания сильно упал.

Так что количество дестабилизирующих факторов уже подходит к критической массе. Возможно, Аслану стоит провести один сильный турнир, и игра вновь пойдет. Почему бы не сделать это на «Ролан Гаррос».