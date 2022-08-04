Медведев вернулся на корт с победой. Экономный успех в Лос-Кабосе

Даниил не играл полтора месяца и, похоже, пока экономит силы.

Турнир ATP Abierto de Tenis Mifel. Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 1) — Ринки Хидзиката (Австралия) — 6:4, 6:3

Турнир ATP Citi Open. Второй круг

Микаэль Имер (Швеция) — Аслан Карацев (Россия, 15) — 6:4, 3:6, 6:4

Турнир WTA Citi Open. Второй круг

Анна Калинская (Россия) — Симона Халеп (Румыния, 3) — 7:5, 2:0 отказ 2-го игрока

Турнир WTA Mubadala Silicon Valley Classic. Второй круг

Дарья Касаткина (Россия, 7) — Тэйлор Таунсенд (США) — 6:4, 6:0

Первая ракетка мира Даниил Медведев успешно начал серию соревнований за океаном, уверенно обыграв во втором круге турнира ATP 250 в мексиканском Лос-Кабосе австралийца японского происхождения Ринки Хидзикату. Сомнений, кто здесь лидер мужского тенниса, а кто — 224-й номер рейтинга, во время этого поединка, в общем-то, не возникало. Хотя это не был разгром. Лучший теннисист России сыграл уверенно и экономно, усиливая давление на соперника, только когда было необходимо. Даниилом были реализованы всего два брейка, но в самые нужные моменты для того, чтобы победить без нервов и титанических усилий — 6:4, 6:3. Игра завершилась за 1 час 32 минуты и оставила впечатление, что Медведев намерен постепенно набирать форму к US Open, а не сносить аутсайдеров с корта прямо сейчас.

Даниил Медведев. Фото AFP

Будет ли первый трофей в сезоне?

Из-за отстранения от Уимблдона Даниил не выступал шесть недель и для возвращения из этого вынужденного отпуска выбрал не самый звездный турнир. Наиболее опасные соперники Медведева сейчас в основном бьются в Вашингтоне, где жалуются на лютую жару и духоту. В Лос-Кабосе тоже не прохладно — плюс 30 в тени, — но Медведев играл в вечернюю сессию и, судя по всему, физически чувствовал себя комфортно. Сил он затратил тоже не слишком много, взяв подачу соперника только в конце первого сета — предотвратив тай-брейк — и в середине второго, исключив нервную концовку. В целом все было очень зрело по тактике, хотя уровень соперника, конечно, не позволяет делать серьезные выводы о нынешнем состоянии нашего спортсмена. По сути, Медведев провел плотный спарринг в турнирном режиме. Выиграл — и слава богу.

Следующим соперником Даниила в третьем круге станет представитель Литвы Рикардас Беранкис, 98-я ракетка мира. В целом до финала звездных конкурентов в Лос-Кабосе не ожидается, но перед Медведевым в Мексике стоит достаточно трудная задача. С одной стороны, нельзя форсировать форму и устраивать марафон из 4-5 матчей еженедельно — до Открытого чемпионата США больше 20 дней. С другой — на Даниила давит необходимость защищать большое количество очков. Наверное, первое место в рейтинге для умного теннисиста не самоцель, но очень серьезный моральный стимул. Главные испытания нашего лидера ждут на «мастерсах» в Монреале и Цинциннати, а также на «мейджоре» в Нью-Йорке. Но, если он сейчас покажет свою слабость в Лос-Кабосе, давление станет еще сильнее.

Есть еще один важный психологический момент: Медведев в текущем сезоне пока не взял ни одного титула, что в его нынешнем статусе не слишком здорово. «Важнее всего победы в матчах, — говорил Даниил накануне турнира в Мексике. — Каждый соперник силен, но, выигрывая матчи, обретаешь уверенность, начинаешь лучше чувствовать игру. Ради этого я и приехал в Лос-Кабос. Конечно, я немного слежу за битвой за первое место в рейтинге ATP. Зависит от момента, потому что знаю, что к концу года, если я не попытаюсь выиграть каждый оставшийся турнир, вероятно, первым станет Рафаэль Надаль. В то же время я могу сохранять этот статус как можно дольше, если хорошо сыграю на турнирах в Северной Америке».

К следующей игре прибавлю

Победа над Хидзикатой стала для Медведева 250-й в профессиональной карьере, но это далеко не рекорд, и вряд ли кто-нибудь, кроме любителей статистики, вообще обратит внимание на это событие. «Возможно, это в некотором роде веха, — удивленно прокомментировал свое достижение Даниил. — Но, конечно, я хочу больше побед и в ближайшее время попытаюсь увеличить этот показатель. Что касается сегодняшнего матча, то мне было непросто — ведь я не играл на турнирах с искусственным покрытием с начала весны, с турнира в Майами. Ощущение были неплохие. Несколько раз ситуация в матче подвисала, но, когда побеждаешь, об этом не стоит вспоминать. К следующей игре я планирую прибавить».

Тем временем достаточно важные для наших теннисистов события происходят в Вашингтоне. Во-первых, соперником Андрея Рублева в третьем круге стал двухметровый американец Максим Кресси, 32-й номер мирового рейтинга. Второй ракетке России он, безусловно, по силам, но Рублев (впрочем, как и Медведев) в последнее время выступает нестабильно — может вынести очень серьезного конкурента, а может уступить ноунейму. Кресси, конечно, не ноунейм и в июле выиграл турнир в Ньюпорте, но основная специализация Максима — травяные корты, а на харде преимущество должно быть у Рублева.

Аслан Карацев. Фото Global Look Press

А вот другой россиянин Аслан Карацев выступления в одиночном разряде в Вашингтоне уже завершил, уступив 115-й ракетке мира Микаэлю Имеру из Швеции в трех сетах — 4:6, 6:3, 4:6. После двух сравнительно неплохих турниров в Европе Аслан снова уступает в первом же поединке во второй раз подряд. А тем временем его бывший тренер Егор Яцык продолжает успешно работать с россиянином Романов Сафиуллиным на «челленджерах». Накануне 124-я ракетка мира вышла в четвертьфинал турнира в американском Лексингтоне, обыграв в двух сетах представителя Индии Сашу Кумара Мукунда — 6:3, 7:6 (7:2).

А вот у россиянки Анны Калинской в женском турнире в Вашингтоне пока все отлично. Калинская вышла в четвертьфинал, одолев бывшую первую ракетку мира Симону Халеп из Румынии: соперница отказалась от борьбы во втором сете при счете 7:5, 2:0. Следующая соперница Анны — Кайя Канепи из Эстонии. Сыграет в четвертьфинале, но в Сан-Хосе и россиянка Дарья Касаткина. После громкой победы над чемпионкой Уимблдона Еленой Рыбакиной Касаткина разгромила во втором круге американку-квалифаера Тэйлор Таунсенд — 6:4, 6:0. В четвертьфинале Mubadala Silicon Valley Classic Дарья сыграет с белоруской Ариной Соболенко или Каролин Долхайд из США. Напомню, что первая ракетка России в прошлом году доходила в Сан-Хосе до финала.