Медведев взял титул в Мексике. Это его первый трофей после US Open 2021

Подвиг Даниила в ночь на понедельник могут повторить Дарья Касаткина и Людмила Самсонова.

Турнир ATP Abierto de Tenis Mifel. Финал

Даниил Медведев (Россия, 1) — Кэмерон Норри (Великобритания, 3) — 7:5, 6:0

Турнир Citi Open. Мужчины. Полуфинал

Йосихито Нисиока (Япония) — Андрей Рублев (Россия, 1) — 6:3, 6:4

Турнир Citi Open. Женщины. Полуфинал

Людмила Самсонова (Россия) — Ван Сиюй (Китай) — 6:1, 6:1

Турнир WTA Mubadala Silicon Valley Classic. Полуфинал

Дарья Касаткина (Россия, 7) — Паула Бадоса (Испания, 2) — 6:2, 6:4

Шелби Роджерс (США) — Вероника Кудерметова (Россия, 9) — 6:3, 6:4

Россиянину Даниилу Медведеву, наконец, удалось победить в ранге первой ракетке мира. На первом же турнире заокеанской серии в Лос-Кабосе (Мексика) он не уступил ни одного сета и оформил титул, сломив в финале сопротивление британца Кэмерона Норри — 7:5, 6:0. Это 14-й титул нашего великого «осьминога» и первый после длительного перерыва — в последний раз Даниил брал трофей в сентябре 2021-го на US Open. После этого Медведев проиграл пять финалов подряд, и вот «черная полоса» прервана. Конечно, соревнования на мексиканском курорте были не самыми сильными по составу участников. Но плавный выход из отпуска и положительные эмоции — это именно то, что сейчас нужно нашему чемпиону. На следующей неделе есть все шансы развить успех на мастерсе в Монреале.

Даниил Медведев. Фото Reuters

Медицина — в помощь

— Каждый матч в Лос-Кабосе был хорош по-своему, но финал — всегда особенный поединок, — сказал Медведев в интервью на корте. — В финале вы играете с самым сильным соперником этой недели, так что это всегда матч высокого уровня. И я очень рад, что мне удалось в такой важной встрече сделать несколько хороших ударов, и показать неплохой теннис. Победа далась мне непросто. Кэм — потрясающий игрок, и, когда противостоишь ему на корте, нужно сражаться за каждое очко. Так что мне пришлось приложить максимум усилий.

В финале лучший теннисист России действовал выше всяких похвал, реализовав шесть брейков из 10 и разобравшись с соперником за 83-минуты. Решающей стала концовка первой партии, когда Медведев при счете 5:4 упустил два сет-бола, а потом обратился к врачу из-за поцарапанной руки. После этого Даниил выиграл семь розыгрышей подряд и, взяв партию, полностью деморализовал соперника. Борьбы во втором сете по сути не было — британец заслуженно получил «баранку». «Я боролся изо всех сил, но Даниил слишком хорош», — сказал Кэмерон на церемонии награждения.

— В первом сете мы дважды брали подачи друг друга добрались до счета 5:5, при этом Норри вернулся в игру, уступая 15:40 в десятом гейме, — вспомнил ход поединка Медведев. — Мне помог собраться тот момент, когда мне оказывали медицинскую помощь. Я собрался с мыслями и сдержал свои нервы. После этого я уже не упускал нити игры из своих рук.

К сожалению, не смог пробиться в полуфинал турнира в Вашингтоне Андрей Рублев. В полуфинальном поединке посеянный под первым номером россиянин неожиданно легко уступил 96-й ракетке мира японцу Йосихито Нисиоке со счетом — 3:6, 4:6. Также в женском парном разряде на Citi Open упустила шанс на титул россиянка Анна Калинская. Вместе с американкой Кэти Макнейли они уступили в финале в концовке третьего сета американке Джессике Пегуле и канадке Эрин Рутлиф со счетом 3:6, 7:5, 10:12.

Дарья Касаткина. Фото Global Look Press

Русского финала в Сан-Хосе не получилось

Дарья Касаткина второй год подряд дошла до финала турнира в Сан-Хосе, обыграв испанку четвертую ракетку мира Паулу Бадосу со счетом 6:2, 6:4. Первая ракетка России реализовала три брейка и превзошла испанку за 82 минуты. Бадоса пыталась переломить ход матча во втором сете, вызвав на корт тренера, но Дарья демонстрирует на турнире в Mubadala Silicon Valley Classic просто феноменальный теннис. Здесь она уже «навесила баранки» в решающих сетах чемпионке Уимблдона Елене Рыбакиной из Казахстана и звездной белоруске Арине Соболенко. Теперь коллекцию «скальпов» Касаткиной пополнила еще одна теннисистка из Топ-10. На этом фоне соперница по финалу — 29-летняя американка Шелби Роджерс смотрится несколько бледно.

Многие наши болельщики верили в русский финал в Сан-Хосе, ведь за путевку туда сражалась еще и Вероника Кудерметова. Накануне эта россиянка прошла финалистку Уимблдона Онс Джабер из Туниса. Но на Роджерс, которая не играла в финалах WTA с 2016 года, сил у нашей соотечественницы не хватило. В первом сете она сразу отдала преимущество и потом только догоняла, а во втором сразу взяла подачу соперницы, но позволила американке не только вернутся, но и прибавить в концовке матча — 6:3, 6:4. Сразу после проигранного личного полуфинала Веронике предстоял парный полуфинал в дуэте с китаянкой Шуай Чанг — увы, тоже сложившийся неудачно.

На женском турнире в Вашингтоне в финале завтра сыграет еще одна россиянка — Людмила Самсонова. В полуфинале 60-я ракетка мира, начинавшая карьеру в Италии, всего за 67 минут разобралась с юной китаянкой Ван Сию — 6:1, 6:1. До сих пор на счету Самсоновой был только один титул, выигранный в прошлом году на травяных кортах Берлина, где она пробивалась в основную сетку из квалификации. Сейчас на пути Людмилы к новому достижению будет стоять другая любительница атакующего тенниса — эстонка Кайя Канепи, которая в прошлом подавала большие надежды, но не выигрывала турниры с 2013 года. В общем, у Самсоновой, как и у Касаткиной, — отличные шансы повторить подвиг Медведева и сделать нынешнюю неделю по настоящему триумфальной для российского тенниса.