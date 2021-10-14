Медведев вылетел в Индиан-Уэллсе, проиграв 8 геймов подряд. Черный день россиян

Карацев и Хачанов также не вышли в четвертьфинал «мастерса».

Турнир в Индиан-Уэллсе. Мужчины. Четвертый круг

Хуберт Хуркач (Польша) — Аслан Карацев (Россия) — 6:1, 6:3

Григор Димитров (Болгария) — Даниил Медведев (Россия) — 4:6, 6:4, 6:3

Николоз Басилашвили (Грузия) — Карен Хачанов (Россия) — 6:4, 7:6 (8:6)

Седьмой соревновательный день «мастерса» в Индиан-Уэллсе прошел крайне неудачно для российских теннисистов. Карацев, Медведев и Хачанов друг за другом проиграли свои матчи — не сложилось, не дожали. Когда результат не совпадает с ожиданиями зрителей, появляется разочарование. Если очень хочется, конечно, можно расстраиваться, но все же эти поражения несут и положительный смысл. Ребята едут домой — впереди «Кубок Кремля».

Первый пошел

Аслан Карацев выбыл из гонки за титул «Индиан-Уэллса» первым в оставшейся русской тройке (Андрей Рублев зачехлил ракетку еще раньше). Он не прошел проверку на прочность Хубертом Хуркачем, с которым буквально за неделю до этого сражался на турнире в Сан-Диего. Там Карацев одолел поляка в три сета, правда, накануне тот прилетел из Франции, не успев нормально акклиматизироваться.

Сейчас в первой партии Хуркач встретил легкое сопротивление — Аслану удалось выиграть всего один гейм. Вторая партия была уже более упорной. Россиянин хорошо подавал поначалу, ошибался примерно так же, как и поляк. К примеру, в пятом гейме по вынужденным ошибкам было 13:15 в пользу Хуркача. Точкой невозврата стал шестой гейм: Хуркач под ноль взял подачу Аслана и больше не дал тому сделать ничего существенного, матч и мяч были полностью под его контролем, а у Карацева все вылетало в аут.

В этом сезоне Хуркач показывает очень хороший уровень тенниса. Он ни для кого не является удобным соперником, это познал и Медведев на Уимблдоне, проиграв поляку пятисетовик. Хуберт в следующий понедельник впервые войдет в десятку лучших теннисистов мира, а Роджер Федерер тем временем покинет ее. При определенных условиях Аслан Карацев, в свою очередь, может дебютировать в топ-20.

Ломать ракетку надо было раньше

Пожалуй, самой главной сенсацией не только соревновательного дня, но и всего турнира стало поражение первого «сеяного» Даниила Медведева от болгарского ветерана Григора Димитрова. Сенсация заключается скорее не в самом факте проигрыша, а в том, как протекал матч. Никто не сомневался в успехе Даниила до счета 4:1 во второй партии, но потом как будто кто-то нажал на кнопку, которая выключила игру Медведева. До этого момента он допустил всего одну невынужденную ошибку за весь второй сет. Он допустил 12 в следующих пяти геймах.

Если говорить чуть подробнее о том, как складывалась игра, то первая партия прошла для Даниила идеально с точки зрения подачи, приема, игры с дальней линии и у сетки. Медведев играл просто и изящно, а в движениях Димитрова была суета. Даня в самом начале совершил брейк, а потом ровно брал свою подачу.

В начале второго сета Григор никак не мог найти нужный ему ритм и совершал достаточно глупые ошибки. Местами он хорошо принимал, часто выигрывал первое очко на приеме, но затем Даниил все равно брал свое. А потом появились тревожные звоночки: небольшая неуверенность Медведева в игре у сетки, ошибки в игре с лета, подводил также и удар слева, мяч постоянно вылетал в аут, да и первая подача не всегда проходила. Даниил тактически потерялся, а дальше... дальше он проиграл восемь геймов подряд.

Medvedev 6-4 4-1 Dimitrov



Medvedev 6-4 4-6 3-6 Dimitrov



A spectacular collapse from Medvedev, no doubt about that, and Dimitrov seized on it with some sublime tennis of his own.#BNPPO21 pic.twitter.com/GQfsA3RHwW — The Tennis Podcast (@TennisPodcast) October 13, 2021

В третьей партии Димитров перестал спешить, начал принимать правильные решения и демонстрировал свою лучшую игру за последние турниры. Инициатива полностью перекочевала в руки Григора. Даня начал злиться, а когда у него появляются эмоции на корте, ни к чему хорошему это не приводит. Он что-то говорил на французском своему тренеру, жестикулировал руками, показывал американские горки — олицетворение сегодняшнего матча. Потом полетела ракетка, помогла выплеснуть злость и выправить игру, но матч остался все равно за болгарином.

Отпустил ли матч Медведев? Возможно. Поверил, что победа уже в его руках? Возможно. В какой-то момент встречи тактика Димитрова заработала, а Даня начал допускать слишком много невынужденных ошибок и суетиться, он выбился из ритма и в итоге проиграл. В свою очередь Григор в четвертьфинале сыграет как раз с Хубертом Хуркачем.

Привет, Москва!

Карен Хачанов решил не выбиваться из общего тренда российских теннисистов и также покинул «Индиан-Уэллс» в четвертом круге после поражения от Николоза Басилашвили (4:6, 6:7(6:8)). Матч длился почти два часа. Карен здорово сыграл в предыдущем раунде против Кареньо-Бусты, полностью контролировал ход всей игры, но в этот раз что-то пошло не так. Изначально эксперты отдавали предпочтение россиянину, казалось, что Хачанов наконец-то начал показывать тот уровень игры, который мы видели на Олимпиаде в Токио, но Басилашвили — непредсказуемый игрок, и в сегодняшней встрече он это прекрасно продемонстрировал.

Напомним, что ранее Андрей Рублев также вылетел с «мастерса» в Индиан-Уэллсе, проиграв в третьем круге турнира американцу Томми Полу (4:6, 6:3, 5:7). В понедельник, 18 октября, у россиянина вычтут очки за победу на «Кубке Кремля» 2019 года и за Санкт-Петербург 2020-го — в общей сложности 570 очков, в результате чего Андрей покинет топ-5 рейтинга ATP. Его место займет Рафаэль Надаль.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что со всеми заявленными на «Кубок Кремля» российскими теннисистами ФТР подписала договоры. То есть ни Даниил Медведев, ни Аслан Карацев, ни другие не могут не приехать на турнир в Москву, не выйдя в полуфинал или финал «Индиан-Уэллса» (старт основной сетки «Кубка Кремля» — 18 октября, финал «Индиан-Уэллса» — 17 октября), чего, собственно, и не произошло. К сожалению, фортуна не соблаговолила нашим спортсменам в Калифорнии. Тем не менее мы с нетерпением ждем их на турнире в Москве.