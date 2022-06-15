Медведев выиграл первый матч после возвращения на вершину рейтинга

Всего за один час россиянин уверенно обыграл в Галле бельгийца Гоффена.

Турнир ATP-500 Terra Wortmann Open. Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 1) — Давид Гоффен (Бельгия) — 6:3, 6:2

Пока большая часть теннисистов готовится к Уимблдону — окончательный состав еще неизвестен, но там готовится выступить даже Серена Уильямс. Россияне вместе с белорусами штурмуют остальные травяные турниры, не имеющие отношения к Великобритании. На прошлой неделе Даниил Медведев проиграл в Голландии в финале Тиму ван Рейтховену. 205-я ракетка мира вообще умудрился за неделю победить двух игроков из топ-10 и теперь уже подбирается к первой сотне лучших. А Медведев, уже три дня находящийся на вершине рейтинга, после упущенного титула отправился в немецкий город Галле.

Первый матч после возвращения на вершину рейтинга

После такого неожиданного проигрыша, пусть и на траве, Даниила с опаской можно было называть фаворитом в любой игре, даже с игроком не из первых десятков. Хотя, конечно, вряд ли кто-то всерьез ставил на Давида Гоффена, первого соперника россиянина в Германии. Даже то, что поединок получится более-менее упорным, не рассматривалось болельщиками. По статистике побед во встречах ведет Медведев, правда, с перевесом всего в одно очко. Единственный матч на траве, в котором встречались бельгиец и россиянин, был на Уимблдоне-2019, где Гоффе победил в пяти сетах в третьем круге. Перед этим Медведев побеждал на Australian Open, а позже одержал верх на турнире в Цинциннати, где впервые стал обладателем титула на «мастерсах».

Проблемным получился первый же гейм на подаче первой ракетки мира — двойная нивелировала эйс, зато трос был на стороне Медведева. С трудом, но Даня заставил Давида ошибаться и не дал тому сделать ранний брейк. Дальше не получилось уже у Гоффена — тот спустя два гейма отдал свою подачу, допустив двойную и несколько неточных ударов. Ситуация, почти аналогичная первому гейму, но там Медведев все-таки взял себя в руки. А у бельгийца не получилось.

Реализовать сетбол тоже с первой попытки не удалось — как и в стартовом гейме, у Дани возникли ошибки, но на этот раз с форхендом. Но хоть не пришлось ждать новых подачек со стороны Давида — в целом сет прошел в ненапряженной обстановке всего лишь за 35 минут. Неплохо в сравнении с Хертогенбосом, где каждая партия длилась около часа. Но в Германии трава должна быть быстрее, что на руку Медведеву, который любит такие игры.

Даниил Медведев. Фото Global Look Press

Уверенность и точность Медведева

Вторая партия началась с брейка россиянина — сразу после этого, правда, Гоффен выровнял счет в гейме, проведя чуть ли не лучший розыгрыш матча. Долгая перестрелка, сложные мячи, Медведев в обороне, но бельгиец так и не сдался и смэшем завершил розыгрыш в свою пользу. Гоффен, видимо, расстроился сильно, так что следующую свою подачу тоже отдал Дане, причем чуть ли не под ноль. Единственное, что ему там удалось, — это как раз укороченный.

Пару геймов чуть позже Давид все-таки взял, но этого было явно недостаточно для хоть какой-то борьбы за матч. Даня хотел помочь создать интригу, допуская двойные и не успевая за мячами бельгийца в некоторых моментах, но вовремя взял себя в руки.

Гоффена подвело количество невынужденных ошибок — ему часто не удавалось ответить на резкие удары соперника. Медведев, вопреки опасениям, кажется, приходит в форму — в этом помогает и более быстрое, чем в Нидерландах, покрытие. В следующем матче придется снова встретиться с Ильей Ивашко, с которым Даня играл буквально на прошлой неделе в четвертьфинале — тогда игра получилась достаточно острой. В четверг состоится и матч Карена Хачанова с Ласло Джере из Сербии. Если все пройдет успешно, то россияне устроят дерби в полуфинале в Галле.