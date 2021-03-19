Новое чудо от Карацева. Первый финал ATP в карьере, повержен Рублев

Аслан Карацев в российском полуфинале в Дубае в трех сетах обыграл Андрея Рублева и прервал его серию из 23 побед на турнирах серии АТР 500.

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Полуфиналы

Аслан Карацев (Россия, WC) — Андрей Рублев (Россия, 2) — 6:2, 4:6, 6:4

Ллойд Харрис (ЮАР, Q) — Денис Шаповалов (Канада, 3) — 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (8:6)

В четверг вечером для российских поклонников тенниса пришли две новости. Хорошая заключалась в том, что третью неделю подряд в финале одного из турниров АТР будет играть представитель России. А плохая — для этого ему предстоит убрать с пути соотечественника, ведь после побед Карацева и Рублева в Дубае они вышли друг на друга.

Продолжение прорыва

Конечно, бесспорным фаворитом встречи считался Рублев, подошедший к ней с серией из 23 побед подряд на турнирах АТР 500 — больше за всю историю тура только у Роджера Федерера (28). Накануне Андрей уверенно победил Мартона Фучовича — 7:5, 6:2. Причем этих соперников календарь сводил трижды за три последних недели — два матча взял россиянин, а в еще одном случае Фучович отказался играть из-за травмы. Вне корта игроки приятельствуют, и венгр, уходя с корта, в шутку бросил Рублеву: «Надеюсь, мы в этом году больше не встретимся».

Но в полуфинале Андрея ждал очень крепкий соперник. С которым он, по собственным словам, очень хотел сыграть. Это еще один российский теннисист и пока главное открытие сезона Аслан Карацев. Вместе с которым, между прочим, Рублев на прошлой неделе выиграл турнир в Дохе в парном разряде, а еще раньше — Кубок АТР. Карацев и после Открытого чемпионата Австралии, где он побил кучу разных рекордов, продолжает удивлять — и невероятно стабильной игрой, и результатами. До этого в нынешнем сезоне он проигрывал только первой и четвертой ракеткам мира, Новаку Джоковичу и Доминику Тиму. А в Дубае стал вторым игроком с wild card в истории соревнований, дошедшим до полуфинала

Начав год на 112-м месте в мировом рейтинге, Карацев уже в ближайшее время может прорваться в топ-30. Например, в случае победы на этом турнире. Но для этого сначала нужно было обыграть Рублева.

После битвы

Свой матч Рублев и Карацев начали после эпической битвы южноафриканца Ллойда Харриса и представителя Канады Дениса Шаповалова. Теннисист из ЮАР в Дубае «изображает Карацева» — он прошел квалификацию, убрал в первом же круге Тима, а затем еще пару сеянных. Теперь он в матче длиной едва ли не в три часа пробил себе дорогу в финал.

Карацев в предыдущем раунде, где играл с Янником Синнером из Италии, «заснул» в начале встречи и вынужден был отыгрываться со счета 1:4. На этот раз ему нужно было не повторить прежних ошибок. Хотя в первом же гейме на подаче Аслан едва не «подвис» — Рублев сразу пытался действовать агрессивно, вынуждая ошибаться. Но следом уже Карацев стал показывать фирменную контратакующую игру на приеме и заработал два брейк-пойнта. Реализовать их не удалось — Аслан продолжил атаковать, когда, возможно, следовало сыграть надежнее.

Но уже в пятом гейме Карацев все-таки сделал брейк, а затем взял свою подачу «под ноль». И продолжил давить — процент попадания первым мячом у Рублева составлял всего 48, и при этом он еще и оставлял очень много шансов сопернику, стабильно раскладывавшему мячи под линии. В такой ситуации второй брейк Карацева не заставил себя ждать. А когда Аслан вышел подавать на сет, счет по очкам, взятым на приеме, был 14:4 в его пользу. Пожалуй, в этой партии шансов у Рублева не было.

Буря и натиск

Андрею срочно нужно было прибавлять, при этом на старте второго сета характер игры на подачах Карацева не поменялся — первый мяч на приеме Рублев взял только в шестом гейме. Но тут же развил успех в длиннющем розыгрыше, больше 20 ударов. При этом Аслан не потерял душевного равновесия и продолжил действовать так, как будто это он ведет 30:0 — взял четыре очка подряд и гейм.

Отличный баланс в ударах, раз за разом ложившихся в корт, и кроссы, как справа, так и слева, продолжали оставаться грозным оружием Карацева. В следующем гейме он заработал четыре брейк-пойнта, каждый из которых мог стать скрытым матчболом. Но Рублев за счет подачи выжил в моменте, который мог стать ключевым во встрече. При этом у Андрея по-прежнему не ладился прием, но класс игрока и проявляется в самые трудные моменты. В 10-м гейме Рублев включился, сумел зацепиться за шанс, заработал двойной брейк-пойнт и в решающем розыгрыше загонял соперника по корту. Ценой этой вспышки для Карацева стал проигранный со счетом 4:6 сет, который до этого складывался по его сценарию.

Вдохновленный Рублев тут же засушил Аслана в дебюте третьей партии и повел 30:0 в «чужом» гейме. Но Карацев и не думал расклеиваться и в ответ сам взял четыре розыгрыша подряд, включив подачу. А следом соорудил тройной брейк-пойнт — но переборщил с агрессивностью и дал Андрею сравнять счет. Но вслед за всеми ошибками последовал и четвертый брейк-пойнт, и пятый — и с шестого раза Карацеву удалось пробить эту стену.

Теоретически, теперь Аслану нужно было держать свою подачу и дожимать оппонента. Тем более, что прием Рублева был все так же далек от идеала. Но Карацев, как танк, продолжил переть вперед, по виннерам он превосходил соперника почти втрое. И под этим напором «а-ля молодой Тайсон» Андрей начал ошибаться больше, чем мы привыкли. Хотя самое интересное было еще впереди. Карацеву удалось сделать еще один брейк. Но выйдя подавать на матч, он вдруг стушевался и отдал гейм «под ноль».

После того как счет стал 5:4, Аслан в паузе накрыл голову полотенцем и настраивался. И было на что — гейм получился затяжным и зрелищным, у Рублева был брейк-пойнт, игра трижды доходила до счета «ровно». Но все-таки это был вечер Карацева — и со второй попытки он реализовал матчбол и прервал победную серию соотечественника. И очень символично, что рекорд Федерера устоял благодаря Карацеву, у которого в юности швейцарец был примером для подражания. Возьмет ли уроженец Владикавказа первый в карьере титул в своем первом финале на турнирах ATP, узнаем уже в субботу.