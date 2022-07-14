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Сегодня, 17:20

Рублев вышел в четвертьфинал шведского турнира после трехчасового испытания

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Андрей Рублев.
Фото Getty Images
Андрей едва не упустил победу над 65-й ракеткой мира.

Бостад (Швеция). Турнир ATP Nordea Open-250. Грунт. Второй круг
Андрей Рублев (Россия, 2) — Федерико Кория (Аргентина) — 7:5, 6:4, 7:6 (7:2)

В пятницу, 15 июля, Аслан Карацев сыграет на шведском грунте с аргентинцем Франсиско Серундоло, который преподнес главную сенсацию Nordea Open-2022, обыграв первого «сеяного» Каспера Рууда. Таким образом, фаворитом турнира стал второй «сеяный» Андрей Рублев, который не повторил ошибок норвежца, обыграв другого аргентинца Федерико Кория. Правда, на это россиян потратил почти три часа.

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Мучения Рублева

Андрей Рублев вернулся в тур спустя месяц. После поражения в первом круге в Галле от Николоза Басилашвили россиянин вынужденно пропустил Уимблдон-2022. Он поддерживал форму с бывшей третьей ракеткой мира Домиником Тимом. Они провели совместный десятидневный сбор в Испании, после чего австриец отправился на «челленджер» в родной Зальцбург, а затем присоединился к Рублеву в Швеции.

В Бостаде чемпион US Open-2020 выиграл первый матч на уровне ATP за 14 месяцев, обыграв Эмиля Руусувуори из Финляндии. В четверг, 14 июля, показывать свой класс предстояло Рублеву. Казалось, что благодаря высокому «посеву» россиянин получил относительно легкую сетку, но уже во втором круге он столкнулся с мощнейшим сопротивлением 65-й ракетки мира Федерико Кория.

К восьмому гейму соперники по два раза отдали свою подачу (4:4). В девятом гейме Рублев сделал очередной брейк и вроде бы уверенно вышел подавать на сет, но не смог этого сделать. Кория буквально выжигал на приеме, а россиянин помогал ему невынужденными ошибками. Впрочем, аттракцион невиданной щедрости продолжился. В следующем гейме Рублев получил еще два брейк-пойнта и вновь вышел вперед. Со второго раза удалось взять сет на своей подаче.

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Впрочем, запаса прочности в игре россиянина не чувствовалось. Кория ничем не уступал первой ракетке мира, а под конец второй партии аргентинец здорово прибавил. Взял свою подачу под ноль, а затем получил три сетбола и сравнял счет.

В третьем сете Андрею удалось сделать ранний брейк (2:1) и до поры до времени наконец-то контролировать ход игры. Рублев играл с позиции силы, хорошо попадал первым мячом, но едва не упустил преимущество в шестом гейме. Пришлось отыгрывать брейк-пойнт и дожимать соперника на тяжелом дьюсе (4:2). Казалось, это был ключевой момент в матче, но Рублев решил провести еще полчаса на корте.

Андрей безвольно проиграл свою подачу в десятом гейме (5:5), а затем Кория взял свою подачу под ноль (6:5). За россиянина стало тревожно, но он сумел собраться. Сначала сравнял счет, а потом буквально вынес оппонента на тай-брейке.

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Первый матч с Джере

Матч с аргентинцем продолжался 2 часа 50 минут. Не лучший вариант, учитывая, что в пятницу Андрею играть против неуступчивого серба Ласло Джере. Серб на этом турнире в двух сетах обыграл Лоренцо Музетти и Марка-Андреа Хюслера. Последний, кстати, прошел в Бостаде четвертьфиналиста «Ролан Гаррос» — 2022 Хольгера Руне. Для 19-летнего датчанина это пятое поражение подряд после успеха на французском «мейджоре».

Интересно, что это будет первый матч россиянина и серба на уровне ATP-тура. До этого они встречались один раз на итальянском «челленджере» в середине 2016 года.

Если Андрей пройдет 53-ю ракетку мира, то в полуфинале его будет ждать серьезный соперник. Скорее всего, кто-то из тройки Роберто Баутиста Агут — Алехандро Давидович-Фокина — Доминик Тим. Было бы красиво, если бы это был австриец.

Теннис
Андрей Рублев
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