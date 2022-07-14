Рублев вышел в четвертьфинал шведского турнира после трехчасового испытания

Андрей едва не упустил победу над 65-й ракеткой мира.

Бостад (Швеция). Турнир ATP Nordea Open-250. Грунт. Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 2) — Федерико Кория (Аргентина) — 7:5, 6:4, 7:6 (7:2)

В пятницу, 15 июля, Аслан Карацев сыграет на шведском грунте с аргентинцем Франсиско Серундоло, который преподнес главную сенсацию Nordea Open-2022, обыграв первого «сеяного» Каспера Рууда. Таким образом, фаворитом турнира стал второй «сеяный» Андрей Рублев, который не повторил ошибок норвежца, обыграв другого аргентинца — Федерико Кория. Правда, на это россиян потратил почти три часа.

Мучения Рублева

Андрей Рублев вернулся в тур спустя месяц. После поражения в первом круге в Галле от Николоза Басилашвили россиянин вынужденно пропустил Уимблдон-2022. Он поддерживал форму с бывшей третьей ракеткой мира Домиником Тимом. Они провели совместный десятидневный сбор в Испании, после чего австриец отправился на «челленджер» в родной Зальцбург, а затем присоединился к Рублеву в Швеции.

В Бостаде чемпион US Open-2020 выиграл первый матч на уровне ATP за 14 месяцев, обыграв Эмиля Руусувуори из Финляндии. В четверг, 14 июля, показывать свой класс предстояло Рублеву. Казалось, что благодаря высокому «посеву» россиянин получил относительно легкую сетку, но уже во втором круге он столкнулся с мощнейшим сопротивлением 65-й ракетки мира Федерико Кория.

К восьмому гейму соперники по два раза отдали свою подачу (4:4). В девятом гейме Рублев сделал очередной брейк и вроде бы уверенно вышел подавать на сет, но не смог этого сделать. Кория буквально выжигал на приеме, а россиянин помогал ему невынужденными ошибками. Впрочем, аттракцион невиданной щедрости продолжился. В следующем гейме Рублев получил еще два брейк-пойнта и вновь вышел вперед. Со второго раза удалось взять сет на своей подаче.

Впрочем, запаса прочности в игре россиянина не чувствовалось. Кория ничем не уступал первой ракетке мира, а под конец второй партии аргентинец здорово прибавил. Взял свою подачу под ноль, а затем получил три сетбола и сравнял счет.

В третьем сете Андрею удалось сделать ранний брейк (2:1) и до поры до времени наконец-то контролировать ход игры. Рублев играл с позиции силы, хорошо попадал первым мячом, но едва не упустил преимущество в шестом гейме. Пришлось отыгрывать брейк-пойнт и дожимать соперника на тяжелом дьюсе (4:2). Казалось, это был ключевой момент в матче, но Рублев решил провести еще полчаса на корте.

Андрей безвольно проиграл свою подачу в десятом гейме (5:5), а затем Кория взял свою подачу под ноль (6:5). За россиянина стало тревожно, но он сумел собраться. Сначала сравнял счет, а потом буквально вынес оппонента на тай-брейке.

Первый матч с Джере

Матч с аргентинцем продолжался 2 часа 50 минут. Не лучший вариант, учитывая, что в пятницу Андрею играть против неуступчивого серба Ласло Джере. Серб на этом турнире в двух сетах обыграл Лоренцо Музетти и Марка-Андреа Хюслера. Последний, кстати, прошел в Бостаде четвертьфиналиста «Ролан Гаррос» — 2022 Хольгера Руне. Для 19-летнего датчанина это пятое поражение подряд после успеха на французском «мейджоре».

Интересно, что это будет первый матч россиянина и серба на уровне ATP -тура. До этого они встречались один раз на итальянском «челленджере» в середине 2016 года.