Рублев одержал еще одну победу и может войти в историю. До титула в Бостаде — два матча

В полуфинале турнира АТР в шведском Бостаде сыграет Андрей Рублев , а Аслан Карацев завершил выступления.

Бостад (Швеция). Турнир ATP Nordea Open-250. Грунт. Четвертьфинал

Франческо Черундоло (Аргентина) — Аслан Карацев (Россия) — 7:5, 6:1

Андрей Рублев (Россия, 2) — Ласло Джере (Сербия) — 7:5, 6:4

Июль в мировом теннисном календаре своего рода межсезонье внутри сезона, пауза между первой и второй его половинами. После Уимблдона и перед началом североамериканской серии турниров многие ведущие игроки берут мини-отпуск. Те же, кто остался, могут выбирать старты на любой вкус. Например, на этой неделе в американском Ньюпорте проходит последний травяной турнир года. А на следующей в Атланте уже будут играть на харде. Тогда как в Европе еще завершается грунтовый сезон — когда еще увидишь такое разнообразие?

Прием, прием

Внимание российских болельщиков на текущей неделе обращено на шведский Бостад, где проходит один из старейших турниров в Европе. История этих соревнований насчитывает уже более 70 лет, на местных кортах мячи стучат по грунту с конца 40-х годов прошлого века. За такое количество времени российские игроки ни разу не брали здесь титул, да и в финале играли только однажды — Николай Давыденко в 2006-м. На этот раз шансы открыть счет трофеям имели Аслан Карацев и Андрей Рублев — оба дошли до четвертьфиналов.

У Карацева последние недели выдались очень трудными. Мало того что он переживает спад в игре, так еще и немецкие журналисты на днях прямым текстом обвинили его в участии в подставных матчах. Никаких доказательств, впрочем, до сих пор не представлено. А Аслан на фоне этой истории впервые с января выиграл два матча подряд. И попал в четвертьфинал, где его ждал аргентинец Франсиско Черундоло. Соперники в мировом рейтинге стоят на соседних строчках, 39-й и 40-й. Но при этом латиноамериканец находится в лучшей форме — в предыдущем матче он убрал действующего обладателя титула и финалиста «Ролан Гаррос"-2022 норвежца Каспера Рууда.

Первый сет матча, открывавшего игровой день, вышел сумбурным. Оба соперника много ошибались, и куда лучше выглядели на приеме, чем на подаче. Карацев и вовсе за сет в «чужих» геймах набрал больше очков, чем в «своих». Но при этом из семи созданных брейк-пойнтов он реализовал только два, а оппонент — три из шести. Поэтому россиянину не удалось дойти до тай-брейка, казавшегося максимально логичным в таких условиях.

Вторая же партия сложилась иначе, и вышла очень короткой. Черундоло наладил подачу, и вскоре после начала повел 3:1, взяв скрытый матчбол. Карацев тут же попытался активно сыграть на приеме и добыть обратный брейк. Но аргентинец со счета 0:30 взял три мяча подряд, а затем при игре на «больше-меньше» Аслан не попал в корт по длине. После этого Черундоло оказался в двух геймах от полуфинала.

Аслан Карацев. Фото Global Look Press

Россиянину нужна была максимальная концентрация. Но вместо этого он продолжил ошибаться — не подавал первым мячом, сорвал простой удар при 15:15, зарядил в сетку, невпопад укоротил. И подарил сопернику второй брейк. Вслед за этим южноамериканец легко взял и пятый гейм подряд и отправился ждать соперника по следующему раунду. Им стал испанец Пабло Карреньо-Буста, за час с небольшим разгромивший аргентинца Диего Шварцмана. А Карацев, в любом случае, может занести шведский турнир себе в актив.

Статус фаворита

Что касается Рублева, то после вылета Рууда он формально стал главным фаворитом турнира. Хотя сам Андрей во втором круге с огромным трудом прошел прошлогоднего финалиста Бостада, еще одного аргентинца Федерико Корию. В почти трехчасовом матче россиянин был ничем не лучше соперника, стоящего в седьмом десятке рейтинга.

И теперь ему предстояло сыграть с представителем Сербии Ласло Джере. Оппонентом крепким, хотя и не выдающимся. И еще не отдавшим в Швеции ни одной партии. Матч начался с того, что соперники обменялись брейками. И забегая вперед, стоит сказать, что для Джере он оказался единственным за вечер. Рублев после первой неудачи стабилизировал игру на подаче и почти не отдавал очков сопернику.

Хотя и Джере держал свою подачу, пусть и не так четко, как Андрей. Дело дошло до счета 5:5, и в 11-м гейме россиянин дважды подряд здорово принял, и наконец добрался до брейк-пойнтов. Первый Ласло отыграл, а вот затем цепкость Рублева привела к тому, что он вынудил сербского теннисиста дважды попасть в сетку. Довести сет до победы было делом техники.

Вторая партия стала для Джере временем неиспользованных возможностей. Как и в первой, он мог сделать быстрый брейк, но Рублев со счета 15:40 выиграл четыре мяча подряд. А после того как Ласло во второй раз взял свою подачу, в Бостаде зарядил мелкий дождик. Впрочем, ненадолго.

Теперь уже у Андрея не слишком ладились дела на приеме, но он дождался удобного момента и оформил брейк в седьмом гейме. Чуть позже Рублев вышел подавать на матч, но тут его ждало серьезное испытание. Все началось с двойной ошибки, а чуть позже соперник заработал двойной брейк-пойнт. Оба их Андрей снова отыграл, а затем и третий. Джере старался сразу с приема контратаковать, но его подводили удары в ауты. А россиянин, получив возможность закончить встречу, реализовал первый же матчбол эйсом.

Теперь Рублева в полуфинале ждет еще один теннисист из Аргентины Себастьян Баес. Он в почти трехчасовом триллере обыграл австрийца Доминика Тима в трех сетах.