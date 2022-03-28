Медведев рвется к первой строчке рейтинга. Мартинес в Майами ему не соперник

Россиянин Даниил Медведев , «посеянный» первым на «мастерсе» в Майами, в третьем круге дежурно обыграл испанца Педро Мартинеса в двух сетах.

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Третий круг

Даниил Медведев (Россия, 1) — Педро Мартинес (Испания) — 6:3, 6:4

Перед стартом престижного турнира во Флориде только и было разговоров о том, удастся ли Даниилу Медведеву снова обойти Новака Джоковича и во второй раз за карьеру возглавить мировой рейтинг. Первое восхождение на трон оказалось недолгим, всего три недели, и закончилось поражением от французского ветерана Гаэля Монфиса в Индиан-Уэллсе. Но поскольку Джокович из-за принципиального отказа вакцинироваться от коронавируса не может выступать на американских «мастерсах», задача Медведева в Майами предельно проста — возврат на первую позицию ему гарантирован в случае выхода в полуфинал турнира.

Не выше головы

Первый шаг в нужном направлении Даниил сделал, победив еще одного бывшего первого номера рейтинга, британца Энди Маррея. И в третьем раунде ему в соперники достался 24-летний Педро Мартинес.

Этого теннисиста при всем желании трудно назвать суперзвездой. Он из нового поколения испанских игроков, но никогда особо не выделялся даже на фоне соотечественников. Лишь в 23 года он попал в топ-100 рейтинга АТР, после чего выдал прорывной для себя сезон-2021. Продолжил прогрессировать Мартинес и в нынешнем году. На его счету уже есть дебютный титул (к примеру, Медведев в нынешнем году еще не выигрывал турниров) и место в числе 50 сильнейших теннисистов планеты.

Но есть у испанца и явные минусы. Например, он ярко выраженный грунтовый игрок, что неудивительно. А также даже на успешных стартах не прыгает выше головы — на счету Мартинеса за всю карьеру до сих пор нет ни одной победы над представителями топ-20. Вот и Медведеву в их единственной встрече, на Australian Open-2020, испанец уступил в одну калитку в трех партиях — 5:7, 1:6, 3:6. Поэтому в его шансы зацепиться за удачный исход до начала игры не слишком верилось.

На классе

Первый гейм в матче Медведев выиграл меньше чем за две минуты. Даже ударов по мячу ему пришлось сделать минимум. А вот на подаче испанца сразу же завязалась борьба, и Даниил даже заработал два брейк-пойнта. Но Мартинес на первый раз отделался легким испугом.

Такое начало задало тон всему первому сету. Медведев легко разбирался с соперником на своей подаче, за всю партию испанец заработал только четыре очка на приеме. При этом даже на подаче вторым мячом россиянин взял сто процентов розыгрышей. Преимущество по виннерам тоже было подавляющим — 15:4. А вот на подаче Мартинеса почти каждый раз мы видели конкуренцию.

Медведев привычно демонстрировал отличное видение корта и точность ударов, активно шел в атаку даже на чужой подаче. И было понятно, что брейк лишь дело времени. В итоге он состоялся в восьмом гейме, и следом Даниил без колебаний завершил сет в свою пользу. На все у него ушло около 40 минут.

В четвертый круг

Еще до начала встречи было понятно, что шансы испанца будут во многом зависеть от игры на приеме. Мартинес не обладает подачей такой мощи, чтобы стабильно набирать на ней столько же очков, сколько Медведев. А значит, у Даниила будут шансы и брейки. Поэтому сопернику нужно было делать то, что в начале матча у него напрочь не получалось, — возвращать мяч в корт на подаче россиянина.

Но Мартинес во втором сете сумел улучшить этот компонент игры и даже претендовать на ранний брейк. Но Медведев отыгрался фирменным точным ударом в линию, затем укоротил на счете «ровно» и второй гейм забрал. А затем и перестрелял конкурента в следующем, оформив второй в матче брейк.

После этого Мартинес вызвал на корт врача, но рук не опустил. В четвертом гейме он продолжил действовать агрессивно и снова получил шанс на брейк. Медведев помог оппоненту двойной ошибкой, и со второй попытки тот все-таки забрал чужую подачу, а потом и вышел вперед.

Но тут матч внезапно успокоился и вернулся к тому же, с чего начинался. Даниил громил соперника в «своих» геймах и бился едва ли не за каждый мяч в «чужих». И уверенно довел дело до победы за 84 минуты. А вот дальше Медведева, вероятно, ждет еще один испанец — Роберто Баутиста Агут. Которого сам Даниил называл самым неприятным для себя соперником.