Медведев не спешит на «Кубок Кремля». Он сделал еще один шаг к победе в Индиан-Уэллсе

Вторую ракетку мира не выбили из колеи дождь и развязанные шнурки. А вот Андрей Рублев может покупать билет в Москву.

Турнир в Индиан-Уэллсе. Мужчины. Третий круг

Даниил Медведев (Россия) — Филип Крайинович (Сербия) — 6:2, 7:6 (7:1)

Аслан Карацев (Россия) — Денис Шаповалов (Канада) — 7:5, 6:2

Томми Пол (США) —Андрей Рублев (Россия) —6:4, 3:6, 7:5

Впервые за долгое время российские болельщики тенниса могут болеть против своих, особенно против Даниила Медведева. Дело в том, что недавно глава ФТР Шамиль Тарпищев сформулировал нехитрую логическую цепочку: в случае успешного выступления на престижном турнире в Индиан-Уэллсе российская звезда не сыграет на «Кубке Кремля». Рубеж — полуфинал. В Москве основная сетка начнет играть 18 октября, а в Калифорнии все веселье закончится только 17-го.

Назло погоде

Пока Медведев уверенно идет к этой стадии. Рано утром вторника по московскому времени он играл на первом корте с сербом Филипом Крайиновичем и большого сопротивления не встретил. 2-й и 34-й номера мирового рейтинга вышли гораздо позже запланированного из-за дождя, и Даниил явно хотел быстро завершить дело. Перед матчем серб называл Медведева лучшим игроком в мире, но интересно, что два года назад именно он вынес Даниила с турнира (6:3, 6:2).

На этот раз с непростыми ветровыми условиями лучше справился Медведев. Он быстро ушел вперед, выиграв четыре гейма подряд. Летела первая подача, а серб очень много ошибался. 6:2 в первом сете, некоторые геймы занимали пару минут.

Но во втором Филип резко огрызнулся, взял подачу соперника и вел 4:2. Он мог доводить дело до третьей партии, но в решающие моменты россиянин добавил оборотов, выиграл несколько очень сложных мячей и выдал красивейшие укороченные, с которыми оппонент не справлялся. И это вопреки развязывающимся шнуркам! Публика, что интересно, равноценно болела за обоих. При счете 6:5 в пользу серба у него снова был прекрасный шанс избежать тай-брейка. Но, дважды оказавшись перед сеткой, он стрельнул в аут и трос. 0:30 вместо 30:0 — и после этого Крайинович развалился. На тай-брейке борьбы не получилось — 7:1.

Number one form ?@DaniilMedwed surges past Filip Krajinovic 6-2, 7-6(1) to reach the fourth round and earn his 50th win of the season.#BNPPO21 pic.twitter.com/MyqGQPSAaF — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) October 12, 2021

50-я победа Даниила в сезоне

— Я сейчас стараюсь играть немного меньше... просто играть большие турниры или те, которые вернут меня в форму. Так что я действительно рад одержать 50-ю победу. Это значит, я неплохо выступал на многих из них. Филип действительно жесткий соперник, он всегда играет в теннис высокого класса, очень плотные матчи, особенно он доказал это во втором сете. Было много взлетов и падений, но, думаю, хороший уровень от нас обоих. Я очень рад, что в тай-брейке смог склонить чашу весов на свою сторону, — сказал Медведев после матча.

В общем, не сильно обнадеживающие слова в преддверии «Кубка Кремля» — даже если Даниил вылетит в следующем раунде. Пока он заметно экономит силы, и в третьем круге «Индиан-Уэллса» поднял скорости, только когда это реально потребовалось. А «Кубок Кремля» — не турнир категории 1000. Соперником Медведева в 1/8 финала в США станет болгарин Григор Димитров.

That's an upset. ?



?? @TommyPaul1 defeats World No. 5 Andrey Rublev 6-4 3-6 7-5 in @BNPParibasOpen for the biggest win of his career. #BNPPO21pic.twitter.com/tqNJDFXh26 — ATP Tour (@atptour) October 12, 2021

В других матчах россияне выступили противоположным образом. Аслан Карацев сохраняет свои амбиции на участие в финальном турнире года в Турине: в третьем круге он убрал с пути важного конкурента — канадца Дениса Шаповалова, причем потратил очень мало времени. А вот Андрей Рублев потерпел первое в карьере поражение от американца Томми Пола — хозяин корта силен на харде и доказал это, дожав нашего парня в третьем сете.

В сетке также остается россиянин Карен Хачанов, которому в 1/8 финала предстоит выйти против испанца Пабло Карренья Бусты, а в женском турнире Россию осталась представлять Анна Калинская, у которой на пути Унс Джабир из Туниса.