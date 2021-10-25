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Амбиции Карацева могут помешать Рублеву защитить титул в Санкт-Петербурге

Екатерина Звенигородская
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Сегодня, 22:00
Аслан Карацев и Андрей Рублев. Фото Global Look Press
Аслан Карацев и Андрей Рублев. Фото Global Look Press
Второй российский теннисный турнир готовит сюрпризы.

Сразу за «ВТБ Кубком Кремля» следует еще один российский турнир, но теперь он только мужской. Он такой же по ценности очков, но с более крутым составом и призовыми. Действующим чемпионом является опять Андрей Рублев. Сможет ли он защитить титул на этот раз? Или его отберет Аслан Карацев, взявший Москву и невероятно желающий отобраться на итоговый? А может, это сделает русский канадец Денис Шаповалов? Увидим совсем скоро.

Рублев предпочел Питер Вене

Квалификация St. Petersburg Open — это почти вся основная сетка «ВТБ Кубка Кремля», человек семь так точно. Здесь был нашумевший на US Open Ботик Ван де Заншульп, уже одолевший Евгения Донского, и Жиль Симон, сражавшийся на прошлой неделе с Карацевым, правда, уже проигравший в квале Руусувуори, и многообещающий японец Ёсихито Нишиока. Кто бы ни прошел в основную сетку, скучать в Санкт-Петербурге не придется.

Отметим, что параллельно Питеру проходит турнир в Вене на 500 очков, победителем которого также является Рублев. То есть очки у него в любом случае спишутся, но пока неизвестно сколько. Состав в Австрии, естественно, значительно сильнее того, что в Санкт-Петербурге. Но уставшему Рублеву, который играет еще пару с Хачановым, все же рациональнее играть в Питере, где и родные стены могут помочь.

У Андрея, первого «сеяного» турнира, непростая сетка. Во втором круге, вероятнее всего, он встретится с белорусом Ильей Ивашко. Потенциальный четвертьфинал ему светит с Себастьяном Кордой, который пропустил Москву из-за кишечной инфекции, полуфинал — с Роберто Баутистой-Агутом, которого россиянин обыгрывал дважды и которому проиграл один раз по ходу сезона, или с Кареном Хачановым.

Карацев на кураже

У Карена с жеребьевкой чуть сложнее. Уже в первом матче St. Petersburg Open Хачанов сыграет с Адрианом Маннарино, не пустившим Рублева в четвертьфинал турнира в Москве. Во втором круге он может встретиться с Марином Чиличем, обладателем ТБШ в США и очень хорошим хардовым теннисистом, хоть и не находящимся сейчас на пике своей карьеры. Далее, как мы уже сказали, матч с Рублевым или с испанцем Баутистой-Агутом. Правда, второму сначала нужно одолеть молодого Маккензи Макдональда.

Аслан Карацев, недавно пробившийся в топ-20, настроен на турнир в Санкт-Петербурге очень амбициозно. На Кубке Кремля он показал высочайший уровень тенниса и вернул нас ненадолго в то состояние удовлетворения от своей игры, когда мы смотрели Открытый чемпионат Австралии в начале этого года. На кураже от московского титула у Аслана очень хорошие шансы по прохождению сетки вплоть до финала, но помешать ему в этом могут: а) Денис Шаповалов, б) Тейлор Фриц.

Карацев две недели назад уже обыгрывал Шаповалова в Индиан-Уэллсе. Наверняка канадец захочет взять реванш, но для этого ему сначала надо пройти Ян-Леннарда Штруфа, очень неприятного и непредсказуемого немца, или Александра Бублика в четвертьфинале турнира. А вот американцу Фрицу, возможно, вначале придется найти способ обойти своего соотечественника Томми Пола.

Даже без второй ракетки мира Даниила Медведева у россиян очень хорошие шансы на титул в северной столице России. Состав турнира интересный, сетка непростая, но все же легче, чем в Вене со Зверевым, Циципасом и Берреттини. Рублев хоть и выше в рейтинге ATP, но фаворитом скорее является Карацев.

Расклад для россиян на второй круг

Андрей Рублев (1) — Ласло Джере (Сербия) / Илья Ивашко (Белоруссия)

Марин Чилич (Хорватия) / Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — Андриан Маннарино (Франция) / Карен Хачанов (Россия, 2)

Джон Миллман (Австралия) / Ишай Олиэль (Израиль) — Аслан Карацев (Россия, 4)

Александр Бублик (Казахстан, 7) / Евгений Тюрнев (Россия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия)

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