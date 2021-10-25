Амбиции Карацева могут помешать Рублеву защитить титул в Санкт-Петербурге

Второй российский теннисный турнир готовит сюрпризы.

Сразу за «ВТБ Кубком Кремля» следует еще один российский турнир, но теперь он только мужской. Он такой же по ценности очков, но с более крутым составом и призовыми. Действующим чемпионом является опять Андрей Рублев. Сможет ли он защитить титул на этот раз? Или его отберет Аслан Карацев, взявший Москву и невероятно желающий отобраться на итоговый? А может, это сделает русский канадец Денис Шаповалов? Увидим совсем скоро.

Рублев предпочел Питер Вене

Квалификация St. Petersburg Open — это почти вся основная сетка «ВТБ Кубка Кремля», человек семь так точно. Здесь был нашумевший на US Open Ботик Ван де Заншульп, уже одолевший Евгения Донского, и Жиль Симон, сражавшийся на прошлой неделе с Карацевым, правда, уже проигравший в квале Руусувуори, и многообещающий японец Ёсихито Нишиока. Кто бы ни прошел в основную сетку, скучать в Санкт-Петербурге не придется.

RUBLEV RETURNS ?@AndreyRublev97 reaches the #NittoATPFinals for the second year in a row! ? pic.twitter.com/I3EzL9zV6W — Tennis TV (@TennisTV) October 25, 2021

Отметим, что параллельно Питеру проходит турнир в Вене на 500 очков, победителем которого также является Рублев. То есть очки у него в любом случае спишутся, но пока неизвестно сколько. Состав в Австрии, естественно, значительно сильнее того, что в Санкт-Петербурге. Но уставшему Рублеву, который играет еще пару с Хачановым, все же рациональнее играть в Питере, где и родные стены могут помочь.

У Андрея, первого «сеяного» турнира, непростая сетка. Во втором круге, вероятнее всего, он встретится с белорусом Ильей Ивашко. Потенциальный четвертьфинал ему светит с Себастьяном Кордой, который пропустил Москву из-за кишечной инфекции, полуфинал — с Роберто Баутистой-Агутом, которого россиянин обыгрывал дважды и которому проиграл один раз по ходу сезона, или с Кареном Хачановым.

Карацев на кураже

У Карена с жеребьевкой чуть сложнее. Уже в первом матче St. Petersburg Open Хачанов сыграет с Адрианом Маннарино, не пустившим Рублева в четвертьфинал турнира в Москве. Во втором круге он может встретиться с Марином Чиличем, обладателем ТБШ в США и очень хорошим хардовым теннисистом, хоть и не находящимся сейчас на пике своей карьеры. Далее, как мы уже сказали, матч с Рублевым или с испанцем Баутистой-Агутом. Правда, второму сначала нужно одолеть молодого Маккензи Макдональда.

Аслан Карацев, недавно пробившийся в топ-20, настроен на турнир в Санкт-Петербурге очень амбициозно. На Кубке Кремля он показал высочайший уровень тенниса и вернул нас ненадолго в то состояние удовлетворения от своей игры, когда мы смотрели Открытый чемпионат Австралии в начале этого года. На кураже от московского титула у Аслана очень хорошие шансы по прохождению сетки вплоть до финала, но помешать ему в этом могут: а) Денис Шаповалов, б) Тейлор Фриц.

Карацев две недели назад уже обыгрывал Шаповалова в Индиан-Уэллсе. Наверняка канадец захочет взять реванш, но для этого ему сначала надо пройти Ян-Леннарда Штруфа, очень неприятного и непредсказуемого немца, или Александра Бублика в четвертьфинале турнира. А вот американцу Фрицу, возможно, вначале придется найти способ обойти своего соотечественника Томми Пола.

Даже без второй ракетки мира Даниила Медведева у россиян очень хорошие шансы на титул в северной столице России. Состав турнира интересный, сетка непростая, но все же легче, чем в Вене со Зверевым, Циципасом и Берреттини. Рублев хоть и выше в рейтинге ATP, но фаворитом скорее является Карацев.

Расклад для россиян на второй круг

Андрей Рублев (1) — Ласло Джере (Сербия) / Илья Ивашко (Белоруссия)

Марин Чилич (Хорватия) / Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — Андриан Маннарино (Франция) / Карен Хачанов (Россия, 2)

Джон Миллман (Австралия) / Ишай Олиэль (Израиль) — Аслан Карацев (Россия, 4)

Александр Бублик (Казахстан, 7) / Евгений Тюрнев (Россия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия)