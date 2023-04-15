Цирк в Монте-Карло. Рублев в третий раз в карьере вышел в финал «мастерс»

Андрей обыграл американца в дождь и теперь претендует на титул турнира в Монте-Карло.

Теннис. Турнир АТР «мастерс» 1000 в Монте-Карло

Андрей Рублев (Россия, 5) — Тэйлор Фритц (США, 8) — 5:7, 6:1, 6:3

Андрей Рублев снова очень близко подобрался к большому титулу. К своим 25 годам он выиграл 12 турниров АТР, но все они категории 250 или 500. К «мастерсам» категории 1000 россиянин подбирался дважды в 2021 году, но в Монте-Карло и Цинциннати проиграл в финалах Стефаносу Циципасу и Александру Звереву соответственно. Ни того, ни другого в сетке уже нет — хотя грек пришел посмотреть полуфинал в Монако в компании пилота «Формулы-1» Ника де Фриса. И увиденное ими и еще несколькими тысячами зрителей смотрелось скорее нервно, чем качественно.

Рублев угадал со жребием

Лучше начала и придумать было нельзя. Андрей выиграл жребий и абсолютно верно выбрал принимать. Американец Фритц сразу задергался и первую же подачу отдал после нескольких невынужденных ошибок, а россиянин здорово принимал. И затем легко с эйсами взял второй гейм. Но, как это часто бывает с Рублевым, пара ошибок — и все мгновенно перевернулось. Андрей сам отдал несколько розыгрышей, когда американец был отыгран и оставлял полкорта пустым — и 2:2.

Так эти спорадические поддавки продолжались весь сет. Фритц и Рублев орали на себя, отправляя в аут очередной мяч, а выиграть должен был тот, кто сохранил больше энергии после криков. Уже в следующем гейме по ошибкам решил ставить рекорд Тэйлор, подаривший сопернику три брейкпоинта. Показательным был последний розыгрыш: Андрей вообще не обострял, а бил в одну точку и ждал, когда ошибется американец. И он прострелил сетку и, конечно, закричал на себя.

В такой атмосфере и закончился первый сет, в котором по ошибкам выиграл Рублев, а по счету — Фритц. 7 брейков в 12 геймах и 7:5.

Тэйлор Фритц. Фото Reuters

Американцу повезло с дождем, но он не воспользовался

Во второй партии Рублев собрался — и наконец выдал серию из нескольких минут чистой игры. Фритц же совсем посыпался и закончил сет геймом с тремя двойными ошибками — 1:6. Тем временем над Монако сгущались тучи. Дождик уже шел полным ходом, но игра продолжалась. При счете 3:2 в пользу Рублева после выигранной под ноль подачи игроки посовещались с судьей и все-таки ушли в подтрибунное помещение, что скорее было на руку американцу, который проиграл два гейма подряд. Поэтому именно он выпрашивал перерыв, утверждая, что дождь сильный. Андрей возвращал с улыбкой: «А когда прогнозируют его окончание? Завтра утром?» Но принял решение арбитра Мессины из Италии об остановке.

Теннисисты вернулись на корт через 1 час 48 минут. Сил оказалось побольше у Рублева — его пауза завела. Сразу он сделал брейк, выдержав решающий розыгрыш длиной 34 удара. И кажется, тогда из Фритца окончательно выпустили воздух. Не помогла даже его роскошная девушка, актриса Морган Риддл, которая за счет своих соцсетей пытается «сделать теннис снова крутым».

Но Фритца все время что-то отвлекало. При счете 2:5 он пошел к судье разбираться, что за звуки раздаются во время розыгрышей, и с неудовольствием узнал, что они раздаются звуки пределами корта — на Лазурном Берегу все плотно, а в городе жизнь не останавливается (корт, кстати, формально находится во Франции).

Андрей Рублев. Фото Reuters

Удивительная статистика матча — в графике насчитали аж 48 невынужденных ошибок Фритца в 184 розыгрышах. Да простит американец, но такому номеру позавидовал бы проходящий рядом фестиваль циркового искусства в Монте-Карло. Ну и где совершенно у американца не шло — так это на второй подаче. Ее Андрей возвращал намного острее и элементарно чаще.

В финале Рублев встретится с победителем пары Янник Синнер/Хольгер Руне. Оба крайне опасны, но три поражения рыжеволосого россиянина подряд в финалах «мастерсов» — это уже перебор. Как еще человеку по имени Андрей Рублев праздновать Пасху, как не оформлением победы?