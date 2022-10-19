Российских теннисистов по-прежнему ждут в Казахстане. Почему они выбирают этот маршрут?

Александр Шевченко готов сменить спортивное гражданство.

Стало известно, что седьмая ракетка России и 149-я ракетка мира Александр Шевченко намерен получить гражданство Казахстана и выступать за эту страну. Таким образом, он присоединится к внушительной группе наших игроков, которые последовали по этому маршруту. Что заставляет российских теннисистов менять гражданство?

Переход Шевченко еще не подтвержден, но все к этому идет

О намерениях теннисиста стало известно благодаря скриншоту, который перепостил россиянин у себя в соцсетях. На нем результат матча между Павлом Котовым и Александром Шевченко на турнире в Стокгольме. При этом на картинке у Котова нет флага, как и у всех российских теннисистов, а у Шевченко — флаг Казахстана.

Если заглянуть на официальный сайт ATP, то там пока без изменений: профайл Шевченко — без флага.

Появившиеся разговоры пришлось комментировать Федерации тенниса Казахстана, которая подтвердила намерения игрока:

«В СМИ появилась информация, что российский теннисист Александр Шевченко сменил спортивное гражданство и отныне будет выступать за Казахстан. Федерация тенниса Казахстана сообщает, что действительно в ее адрес от Александра Шевченко было обращение. Оно находится на рассмотрении. Нужно принять во внимание, что в Федерацию тенниса Казахстана регулярно обращаются игроки, которые хотят играть за нашу страну. И каждый случай рассматривается тщательно и взвешенно. Если состоится какой-либо переход под эгидой ФТК, то федерация сообщит об этом своим болельщикам», — говорится в заявлении на сайте организации.

Самому Шевченко пришлось в какой-то мере оправдываться за скриншот, который он опубликовал: «Медиа неправильно поняли. Еще вообще ничего не понятно для меня», — передает слова теннисиста «Чемпионат».

Экс-россияне — лучшие теннисисты Казахстана

Можно согласиться с Федерацией тенниса Казахстана, что они тщательно и взвешенно просматривают теннисистов из России. Ведь на данный момент в топ-100 рейтингов ATP и WTA три представителя Казахстана, и все они бывшие россияне:

24-е место рейтинга WTA — у москвички Елены Рыбакиной;

48-е место рейтинга ATP — у Александра Бублика, родившегося в Гатчине Ленинградской области;

55-е место рейтинга WTA — у еще одной москвички Юлии Путинцевой.

Если переход Шевченко состоится, то он сразу же станет второй ракеткой своей новой страны. У него, напомним, 149-е место рейтинга ATP, а у нынешнего второго номера Казахстана Тимофея Скатова — 158-е. Кстати, Скатов до 2018-го тоже выступал за Россию.

Примеров перехода по этому маршруту действительно много. Брали титулы под флагом Казахстана экс-россияне Михаил Кукушкин, Андрей Голубев, Ярослава Шведова. Все они поменяли спортивное гражданство в 2008 году.

Самый же успешный пример теннисной натурализации — Елена Рыбакина. У нее три титула WTA в одиночном разряде, в том числе победа на турнире «Большого шлема» — Уимблдоне.

Елена Рыбакина. Фото Global Look Press

Почему они переходят?

В период изоляции российского спорта случаи смены вызывают повышенный резонанс. Но наши теннисисты в целом могут выступать на турнирах под нейтральным флагом. Да, есть исключения — турниры в Великобритании, Прибалтике и соревнования сборных (Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг). Поэтому санкции могут стать поводом для перехода Шевченко, но, скорее всего, не являются основной причиной. Нынешние звезды сборной Казахстана меняли гражданство задолго до этих органичений.

Главная же причина — в условиях, в том числе финансовых, которые предоставляет Казахстан. В теннисе, чтобы находиться высоко в рейтинге, недостаточно одного таланта. Необходимо постоянно выступать на турнирах. А для этого нужны деньги. Перелеты и гостиницы ты должен оплачивать из своего кармана. При этом желательно отправляться на соревнования со своим тренером и физиотерапевтом, которых далеко не все могут себе позволить. Поэтому многие российские теннисисты, которые пробиваются на вершину, — дети богатых родителей.

«Без помощи Казахстана я бы не достиг нынешнего результата. Не имел бы предсезонной подготовки, которую я провел в Майами, со мной бы не ездил фитнес-тренер, моего отца не было бы на всех турнирах. Мой прогресс шел бы гораздо медленнее», — объяснял Александр Бублик в 2017-м в интервью «Спорт день за днем».

Александр Бублик. Фото Global Look Press

Теннисисты не единственные, кого массово натурализует Казахстан. На чемпионате мира по легкой атлетике в этом году за эту страну выступали несколько африканских спортсменов. Они тоже перешли по финансовым причинам. И у некоторых уже получается ответить новой родине результатом: экс-кенийка Нора Джеруто выиграла бег на 3000 метров с препятствиями с рекордом чемпионатов мира, принеся Казахстану первое в истории золото турниров такого масштаба.

К подобным успехам натурализованных спортсменов у казахстанцев неоднозначное отношение. Победе Елены Рыбакиной на Уимблдоне большинство жителей страны обрадовалось. Тем более теннисистка всегда с благодарностью отзывается о новой родине, отмечая вклад Казахстана в свои результаты. С другой стороны, золото и рекорд Норы Джеруто многие болельщики в стране не приняли как свои.