Медведев и Рублев — пока мимо Итогового турнира. Есть ли шансы у россиян сыграть в Турине?

Претендентов на оставшиеся три места в Италии в два раза больше.

В последние два года Итоговый турнир ATP был настоящим праздником для наших любителей тенниса. Даниил Медведев дважды играл в финале и один раз победил. Но сейчас до престижного чемпионата остается всего месяц (соревнования намечены с 13 по 20 ноября в Турине), а российских участников в заявке пока нет. Будет ли в нынешнем сезоне представлена на них Россия? Ведь наш лидер Даниил Медведев только что получил травму в Астане, а вторая ракетка страны Андрей Рублев пока выступает очень нестабильно.

Семерка лучших и Джокович

Билеты в Турин пока удалось забронировать Карлосу Алькарасу (победителю US Open), Рафаэлю Надалю (чемпиону Australian Open и «Ролан Гаррос»), Новаку Джоковичу (обладателю титула Уимблдона), Касперу Рууду и Стефаносу Циципасу. Пятерка теннисистов уже набрана, осталось всего три места — по правилам турнира именно восьмерка сильнейших сыграет друг с другом в Италии. Правда пока непонятны планы Надаля — у испанца проблемы со здоровьем, и, кроме того, в его семье только что родился долгожданный ребенок.

Нужно добавить еще одно уточнение: мало просто войти в восьмерку лучших. Одно место может достаться и игроку не из текущего топа — в случае, если он выиграл «Шлем» в этом сезоне. Из-за того, что Джоковича не допустили до Australian Open и US Open в этом году, на «Ролан Гаррос» серб не дошел до финала, а на Уимблдоне рейтинговых очков не присуждалось, экс-первая ракетка мира вылетела из топа. Но на Итоговом все равно сыграл бы, даже если бы не вошел в восьмерку, — в Лондоне он победил.

Даниил Медведев и Андрей Рублев. Фото Global Look Press

На три вакантных места в Турин достаточно много претендентов. Россияне Медведев и Рублев играют не так убедительно, как в прошлом году, но именно они пока идут следующими кандидатами на поездку в Италию. У Медведева, правда, на 300 очков больше, но это отставание ликвидируется выигрышем любого из «пятисотника» — а такие до Итогового еще будут.

Следующими на очереди идут Тейлор Фритц, Феликс Оже-Альяссим и Хуберт Хуркач — между ними какие-то 150 очков. Позиция Даниила в плане преследователей кажется более прочной — его и американца Фритца разделяет около 700 очков, и маловероятно, что Тейлор за оставшийся месяц сможет выиграть два «пятисотника» или «мастерс» в Париже. А если и сможет и он обгонит Медведева, есть еще канадец и поляк, которым тоже нужно догонять, — и вот им 500 очков для этого не хватит. В общем, Даню стоит ожидать в Турине — если он, конечно, не решит сняться из-за внезапной травмы мышцы. По этой причине россиянин снялся с полуфинала в Астане — обещал вернуться в Монако и сделать снимок. Результат пока неизвестен.

Рублева преследователям догнать проще — хватит победы на том же «пятисотнике». Андрей, впрочем, вряд ли будет просто так сидеть и ждать погони — сам сыграет на оставшихся крупных турнирах и возьмет какие-то очки. Заруба между этими четырьмя теннисистами (или даже пятью, учитывая Медведева — он-то еще не стопроцентно квалифицировался на Итоговый) будет происходить как раз в ближайший месяц. Тейлор Фритц это явно понимает — на прошлой неделе параллельно с Астаной проходил турнир в Токио, где американец выиграл. А ведь до этого он просидел на карантине из-за ковида и мог вообще пропустить старт.

Номинально есть еще Александр Зверев, но вряд ли немец приедет в Турин, даже если каким-то чудом квалифицируется. Травма с «Ролан Гаррос» так до конца и не залечена, игровой практики нет. И велик шанс получить еще одно повреждение — хорошо, если Саша выступит в следующем сезоне.

Ига Свентек. Фото USA Today Sports

Нестабильность женского тенниса

Немного про женщин: сезон нестабильности продолжается. Сейчас понятно только то, что Ига Свентек, отпраздновавшая 60 побед за сезон, может вообще не выступать до Итогового. У полячки столько очков, что она могла квалифицироваться на Итоговый дважды, если бы такое было возможно. Онс Жабер, которая была в двух финалах «мейджоров», но ни разу не выиграла, попытается победить хотя бы в Форт-Уэрте.

А вот остальные девушки пока находятся в состоянии неопределенности — большого запаса нет ни у кого. Минимальное преимущество только у Джессики Пегулы, но его могут отыграть Кори Гауфф, Каролин Гарсия, Дарья Касаткина и Арина Соболенко, если выиграют титул в Остраве. Будет и «тысячник» в Гвадалахаре, открывающий возможности еще для ряда теннисисток. Из россиянок шансы есть у Вероники Кудерметовой, но надо выигрывать хотя бы один из двух перечисленных турниров. Или набирать на обоих приличное количество очков.

Отдельно надо сказать про Елену Рыбакину из Казахстана, взявшую первый «Шлем» на Уимблдоне, но рискующую не оказаться на Итоговом турнире. Спортсменка находится за пределами двадцатки сильнейших в сезоне. Если бы ей начислили 2000 положенных за лондонский старт очков, проблем с квалификацией было бы меньше. А так Лене срочно нужно добирать потерянные позиции в рейтинге.

Рыбакина, кстати, заявлена на «пятисотник» в Сан-Диего, как и Соболенко, Касаткина и неугомонная Свентек. Рублев и Оже-Альяссим будут начинать укрепление в гонке с турниров поменьше — уровня ATP-250 в Хихоне и Флоренции. Теннисистам еще не поздно подправить итоговое положение дел. А что из этого получится, покажут ближайшие недели.

Рейтинг АТР на 10 октября

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6740

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 5810

3 (3). Каспер Рууд (Норвегия) — 5645

4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5245

5 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5065

6 (5). Александр Зверев (Германия) — 5040

7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 4320

8 (11). Тейлор Фритц (США) — 3175

9 (9). Андрей Рублев (Россия) — 3480

10 (8). Кэмерон Норри (Великобритания) — 3445...

19 (18). Карен Хачанов (Россия) — 2035...

39 (39). Аслан Карацев (Россия) — 1085...

93 (92). Роман Сафиуллин (Россия) — 586...

100 (103). Павел Котов (Россия) — 564

Рейтинг WTA на 10 октября

1 (1). Ига Свентек (Польша) — 10485

2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 4885

3 (3). Анетт Контавейт (Эстония) — 4010

4 (4). Паула Бадоса (Испания) — 3934

5 (5). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3470

6 (6). Джессика Пегула (США) — 3447

7 (7). Мария Саккари (Греция) — 3355

8 (8). Коко Гауфф (США) — 3047

9 (9). Симона Халеп (Румыния) — 3025

10 (10). Каролин Гарсия (Франция) — 2930

11 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 2895

12 (12). Вероника Кудерметова (Россия) — 2571...

20 (21). Екатерина Александрова (Россия) — 2105...

23 (22). Людмила Самсонова (Россия) — 1937...

48 (51). Анастасия Потапова (Россия) — 1046...

58 (58). Анна Калинская (Россия) — 971