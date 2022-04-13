Хачанов и Карацев на спаде. Чего не хватает нашим топ-теннисистам?

Эксперты считают, что все упирается в выбор тренеров.

Сезон-2022 начался для Аслана Карацева с шести побед подряд и титула в Сиднее. Карен Хачанов дошел до финала турнира в Аделаиде и полуфинала в Дохе. На этом достижения третьей и четвертой ракеток России в этом году пока заканчиваются, а последние результаты лучше поскорее забыть. Хачанов три турнира подряд не может преодолеть первый круг, Карацев проиграл 8 из 10 последних матчей.

Карен Хачанов. Фото AFP

Теннис Карена немного устарел

Да, можно смело сказаться, что в этом сезоне Карену не очень везет со жребием. Он уже успел сыграть с Рафаэлем Надалем в третьем круге Australian Open и с Новаком Джоковичем в 1/8 финала в Дубае. Последние три поражения пришлись от прогрессирующего Дженсона Бруксби, Томми Пола и мастера грунтового покрытия Диего Шварцмана.

— Он много кому проиграл в последнее время. Самый обидный проигрыш был в Майами (уступил Полу на тай-брейке в решающем сете. — Прим. «СЭ»). Вот если посмотреть на Гоффена, у него был такой период, когда он везде проигрывал в первом круге. И самое интересное, что первый сет он выигрывает, во втором боролся и проигрывал, а на третью партию физических сил уже не хватало. А сейчас в Марокко Давид выиграл турнир, в 31 год. Как говорится, реабилитировался. У всех теннисистов бывает упаднический период, и Хачанов не исключение. Понимаете, когда постоянно проигрываешь, причем в первом круге, это влияет на уверенность. Ты даже не знаешь, что дальше делать и как играть. Уверенность приходит с победами, даже самыми незначительными. Если говорить про Монте-Карло, то в первом круге играть против Шварцмана на земле — это невезение. Аргентинец достаточно уверенно чувствует себя на этом покрытии. У него есть запас уверенности и запас побед на грунте в отличие от Карена и многих других теннисистов, — отметил «СЭ» победитель двух «мастерсов», полуфиналист «Ролан Гаррос» Андрей Чесноков.

Известный комментатор Анна Дмитриева считает, что застой в игре Хачанова связан со слабой работой тренерского штаба: «Мне кажется, что тут проблема в тренере, — подчеркнула «СЭ» эксперт. — Потому что уже около трех лет мы наблюдаем, что Карен теряет [свои лучшие качества], хотя много тренируется и относится к делу серьезно. Но явно тренеры ведут его не в том направлении, которое вновь позволит быть в элите».

Согласен с Анной Дмитриевой и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев: «Теннис Карена немного устарел, ему необходимо играть более разнообразно, стараться расширять арсенал своих ударов. Нужно улучшить и вторую подачу», — отметил специалист.

Сейчас Хачанов работает с испанцем Хосе Клаветом. Также на сайте ATP его тренером значится хорват Ведран Мартич, с которым россиянин добился своих наивысших результатов в туре — выиграл «мастерс» в Париже-2018 и дебютировал в топ-10. Напомним, что в конце 2019 года Хачанов решил поработать со знаменитым шведом Фредриком Розенгреном, но это сотрудничество продлилось недолго.

Напомним, что Карен выпал из топ-10 уже довольно давно — в октябре 2019 года.

Аслан Карацев. Фото Global Look Press

Пора возвращаться?

Карацев провел выдающийся прошлый сезон, и если бы продолжил в том же духе, то также бы добрался до попадания в заветную десятку. Но в последнее время его результаты не впечатляют. Причем россиянин проигрывает игрокам, заметно уступающим в классе. Речь про Элиаса Имера, Таллона Грикспора, Стива Джонсона и Хольнера Руне.

Эксперты считают, что нестабильность Аслана связана с частой сменой тренеров. После победы на «Кубке Кремля» — 2021 Карацев расстался с белорусским тренером Егором Яцыком (с которым начал сотрудничать, когда был в топ-500) и стал ездить на турниры только с тренером по физподготовке Луишем Лопешем. В начале 2021 года стало известно, что его новым наставником стал один из тренеров 4Slam Габриэль Трухильо-Солер. Но их дуэт проработал всего несколько месяцев. Сейчас Аслан сотрудничает с немцем Яном де Виттом, бывшим наставником Гаэля Монфиса (в это межсезонье де Витт не подошел Энди Маррею, они прекратили сотрудничество после испытательного срока).

— Я сожалею, что он разошелся с Яцыком — это немаловажный факт, — отметил «Чемпионату» Шамиль Тарпищев. — У них был отличный контакт, Егор имел рычаги, чтобы непредвзято управлять тактическими данными и тренировочным процессом.

Помимо выстраивания тренировочного процесса и работы над психологией спортсмена Яцык занимался поиском спонсоров (порой деньги на выезд одалживали родители жены тренера), поиском тренировочных баз (в Минске им разрешили тренироваться бесплатно, а спарринг-партнерами россиянина были юниоры, не имеющие профессиональных очков), а долгое время тренером Карацева по физподготовке был Игорь Яцык (отец Егора — чемпион СССР по бегу на 400 м с барьерами). Аслан мог сосредоточиться только на теннисе, и это принесло свои плоды.