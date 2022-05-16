Изнерман — новая звезда тенниса. Самая необычная пара разрушает стереотипы

Джон Изнер и Диего Шварцман вместе выступали в парном разряде и благодаря 40-сантиметровой разнице в росте стали героями соцсетей.

Турнир «мастерс» в Риме запомнился полноценным возвращением Новака Джоковича после истории с депортацией из Австралии, его первым титулом в сезоне и 1000-й победой в карьере; камбэками Вероники Кудерметовой и Анастасии Павлюченковой в парном разряде и Онс Жабер в одиночном и возвращением Дарьи Касаткиной в статус первой ракетки России. У мужчин же американец Джон Изнер и аргентинец Диего Шварцман дошли до финала в паре, проиграли там хорватам Николе Мектичу и Мате Павичу, но запомнились огромной разницей в росте и мемами по всему интернету.

Изнер в погоне за новым парным достижением

Изнер в этом году стал первым игроком в истории, который дошел до финала «мастерсов» с тремя разными партнерами. В Индиан-Уэллс он победил вместе с соотечественником Джеком Соком, в Майами взял титул с Хубертом Харкачем из Польши. В Италии повезло меньше — американец проиграл, но все равно запомнился на корте. Дело в том, что матчи он проводил с Диего Шварцманом из Аргентины, чей рост составляет 170 сантиметров. Сам же Джон — выше двух метров. Когда теннисисты стоят рядом, то разница кажется огромной, а сама парой комичной и несуразной. По факту же они хорошо подходят друг другу, миксуя технику и стиль. Например, Изнер и Шварцман обыграли по ходу турнира экс-первых ракеток мира в парном разряде колумбийцев Хуана-Себастьяна Кабаля и Роберта Фара.

Ребята даже придумали собственный хэштэг «Изнерман», получившийся из сложения их фамилий. На одном из фото Джон и Диего держат в руках плакат, но головы Шварцмана не видно из-за его небольшого роста.

В социальных сетях предлагают выбрать любимого супергероя — наряду с Бэтмэном и Супермэном в вариантах появился Изнерман. «Изнерман спасет мир», — пишут болельщики. Дуэт, запомнившийся разницей в росте, полюбился теннисным фанатам, и они ждут игроков в том же составе на других турнирах. В Италии на трибунах зрители долго время скандировали сложенную фамилию спортсменов, а Диего Шварцман даже поднял стул и помахал им в воздухе, затем отправившись фотографироваться с публикой.

Сотрудничество Изнера и Шварцмана рушит стереотипы

Журналист Рэнди Уолкер сказал, что несмотря на проигрыш в финале, Изер и Шварцман вдохнули жизнь в парное соревнование на этой неделе в Риме. Он вместе с остальными фанатами надеется, что они поучаствуют в других турнирах. Некоторые вообще усматривают в факте существования этого дуэта несколько жизнеутверждающих положения — 1) страна рождения, языковой барьер и рост ничего не значат; 2) спорт разрушает все стереотипы.

Джон Изнер и Диего Шварцман. Фото AFP

Джона и Диего ждут не просто на каких-то рандомных турнирах, фанаты надеются, что любимчиков можно будет увидеть на следующем турнире «Большого шлема» — «Ролан Гарросе»: «Дайте людям того, чего они хотят... Изнерман — навсегда!»

Изнер и Шварцман могли бы сразу же выиграть свой первый титул, но растерялись в первом сете в финале. Матч гораздо более энергичнее начали хорваты. Зато во второй партии они взяли свое и стали первыми, кому удалось взять хотя бы сет у Мектича и Павича, хотя у соперников даже был матчбол. Потом одного очка до победы не хватило уже Джону и Диего, когда счет на чемпионском тай-брейке был 10:9.

Изнер наверняка хотел выиграть третий турнир в парном разряде в этом году — до этого он победил в Индиан-Уэллсе и в Майями. А вот Шварцман никогда здесь титулов, так что погоню за трофеем придется продолжить — аргентинец уже пять раз проигрывал в финалах. Самое высокой место в рейтинге у Джона — 22, а у Шварцмана — 39 (сейчас он и вовсе 307), так что можно и задуматься, а не продолжить ли выступать вместе? Изнер отлично подает, Шварцман быстро перемещается по корту, так что они могут хорошо дополнять друг друга. Оба опытные, сильные, хорошо бьют с лета. Такое сотрудничество может принести не только спортивную пользу, но и имиджевую — раз теннисистов всего за неделю так полюбили фанаты, за пару турниров узнаваемость еще вырастет. Вместе с ними могут прийти и популярность, и контракты, и многое другое.

Напомним, что Изнер также знаменит рекордным по продолжительности матчем. В 2010 году на Уимблдоне он выиграл у француза Николя Маю со счетом 70:68 в пятом сете. Противостояние теннисистов длилось 11 часов пять минут, причем только пятый сет продолжался восемь часов 11 минут. Сейчас подобное невозможно — пятый сет играется по упрощенным правилам даже на консервативном Уимблдоне. При счете 6:6 в пятой партии теннисисты проводят дополнительный гейм до десяти очков.