Медведев проиграл первый же матч после Австралии. Даниил пока не в форме

В первом круге турнира в Роттердаме Медведев швырял ракетки, ругался с судьей на французском, но не смог спасти матч против Душана Лайовича.

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament

Первый круг

Душан Лайович (Сербия) — Даниил Медведев (Россия, 1) — 7:6, 6:4

Обходить Надаля и становиться вторым в рейтинге Даниилу пока, видимо, рановато. На турнире в Роттердаме главной задачей Даниила Медведева был выход в финал — можно относительно заработать 300 очков и подняться на вторую строчку в рейтинге ATP. В прошлом году россиянин вылетел в Роттердаме в первом круге, так что даже одна победа укрепила бы позиции 25-летнего россиянина в качестве третьей ракетки мира. Но не судьба.

Равная борьба и проигрыш на тай-брейке

В Нидерландах Медведев стартовал со встречи с Душаном Лайовичем — 27-я ракетка мира на Открытом чемпионате Австралии дошла до четвертого круга, где проиграла Александру Звереву. А россиянину пришлось помучиться сразу с двумя сербами — сначала был тяжелый пятисетовый матч с Филиппом Крайиновичем, а после — поражение в финале от Новака Джоковича. Не учитывать это было нельзя, да и глупо ожидать прямо легкой победы. Опять же в прошлом году никуда на этом турнире пройти не удалось.

Матч в Роттердаме начался тяжело — сначала был просто обмен взятыми подачами, потом Даня сделал брейк и, по логике, готов был выходить вперед. Но нет, не случилось — Лайович тоже берет подачу соперника. Весь сет прошел в том же ключе — часто было ровно в геймах, Медведев едва не проигрывал свои подачи, а в конце серб взял гейм под ноль. Дошло до тай-брейка — Лайович включился и тут, заставив россиянина ошибаться. Сам же довольно улыбался после удачных розыгрышей.

Восемь эйсов Медведева не спасли его — здесь же можно вспомнить четыре двойных, меньшее количество выигранных очков на приеме и слабый процент выигрышей обеих подач. После первой партии Даня был на полпути к повторению прошлогоднего результата — вылету в первом же круге.

Сломанная ракетка и споры с судьей на двух языках

Во втором сете Медведеву стоило бы успокоиться, но он только начал еще больше психовать — жаловался на мячи, ругал себя и окружающих и даже чуть не отдал стартовый гейм на своей подаче сопернику. Дважды Даня мог делать брейки — счет позволял, но Лайович резко переводил игру в свою пользу, когда было ровно.

Серб вообще был антиподом первой ракетки России в этом матче — играл спокойно, в то время как Медведев ломал ракетки (пришлось даже вынести ему предупреждение) и ругался с судьей на английском и французском. Такое могло бы раззадорить эмоционального Даниила, но не в этот раз — после своего выплеска теннисист всухую проиграл последний гейм в матче и просто собственными руками отдал победу сербу.

— Good luck, — сказал Медведев Лайовичу после традиционного рукопожатия по окончании игры. А удача-то как раз была на стороне россиянина — статус первой ракетки старта в Роттердаме, да и один из самых сильных соперников Александр Зверев чуть раньше вылетел с турнира. Но эмоциональность и нервы в который раз подвели — кажется, вторым в рейтинге Дане становиться пока рановато. Что-то явно нужно делать с нервами — можно остаться талантливым спортсменом с огромным потенциалом и никогда так и не выиграть ничего значимого.