«Рублев молодец вне зависимости от результатов Итогового». Несколько слов в защиту Андрея

Победитель «Ролан Гаррос» Андрей Ольховский — о поражении россиянина от Циципаса и предстоящем матче Медведева с Джоковичем

По итогам второго тура группового этапа Итогового турнира ATP Андрей Рублев потерял шансы на выход в полуфинал. После закономерного поражения от Рафаэля Надаля в первом туре 23-летний россиянин уступил и Стефаносу Циципасу. После проигранного за 20 минут первого сета Андрей собрался, переломил ход борьбы и даже имел матчбол на тай-брейке третьей партии, отыгравшись с 2:5. Реализовать матчбол помешала двойная ошибка, а вскоре преимущество уже получил Циципас и довел дело до победы. Теперь победитель ATP Finals прошлого года поборется за выход из группы с Рафаэлем Надалем. Рублев же встретится с Домиником Тимом, который пока идет без поражений. Итоги выступления Андрея в Лондоне в интервью «СЭ» подвел тренер сборной России, а в прошлом один из сильнейших парных игроков мира Андрей Ольховский.

Не забывайте, что в начале года Рублев был на 23-м месте в рейтинге ATP

— Означают ли три поражения подряд (с учетом «Мастерса» в Париже) кризис в игре Андрея Рублева? Или после такого успешного сезона выступление в Лондоне стоит воспринимать как приятный бонус?

— Ни о каком кризисе не может быть и речи. Он просто великолепен в этом сезоне, выиграл пять титулов. Таким результатам можно позавидовать. А то, что он не реализовал матчбол в таком изматывающем матче с Циципасом, — бывает. Все-таки речь идет про Итоговый, где собрались восемь лучших игроков мира. Уровень конкуренции высочайший. Понятно, что это обидное поражение, но каких-то претензий к Андрею быть не должно. Он сделал все что мог.

— Согласны, что в концовке просто не хватило сил?

— Возможно, и так. Он сыграл очень много игр после того, как сезон возобновился. Но теннис — такая тонкая вещь. Если бы он выиграл очко при счете 6:5 на тай-брейке, то сейчас мы говорили об этом матче совсем в другом ключе.

— Как мотивировать себя на ничего не значащий матч против Доминика Тима в четверг?

— Почему он ничего не значит? Победа принесет Андрею 200 очков в рейтинге ATP. Это хорошая мотивация, чтобы обыграть австрийца. Каждый матч на Итоговом имеет ценность. Думаю, что Андрей окажет сопротивление, будет стараться и играть на победу.

— Евгений Кафельников говорил, что Рублеву надо подтянуть два компонента, чтобы претендовать на первую позицию рейтинга: работу ног и вторую подачу. Согласны с этим утверждением?

— У Андрея есть команда, которая отлично знает, над чем ему нужно работать и какие элементы игры требуют усиления. Понятно, что у каждого тренера свое видение того, как должен развиваться игрок. На мой взгляд, вторая подача у Андрея очень неплохая, он очень прибавил в этом компоненте за последние два года. Работа ног у меня тоже не вызывает вопросов. Не знаю. Тот факт, что он пробился в топ-8 и принял участие в ATP Finals, говорит само за себя. Уровень у него очень высокий. Если вы помните, в начале года он был на 23-м месте в рейтинге, а сейчас на 8-м. Думаю, он добился самого большого прогресса в туревне зависимости от результатов Итогового.

Впереди еще много интересных матчей в Лондоне

— Сегодня свой второй матч на Итоговом проведет Даниил Медведев. Как ему надо действовать, чтобы выиграть у Новака Джоковича?

— Надо показать свою лучшую игру. Этого будет достаточно. Ничего особенного делать не нужно. На этом уровне соперники прекрасно друг друга знают, и удивить друг друга не получится.

— Как вы считаете, у Медведева хорошие шансы на успех?

— Шансы есть всегда. Даня в отличной форме, в Париже к нему вернулась уверенность. Матч со Зверевым в Лондоне это только подтвердил. Понятно, что речь идет про первую ракетку мира, но матч на матч не приходится. Повторюсь, на ATP Finals собрались лучшие из лучших, поэтому в каждой игре шансы примерно 50 на 50. К тому же у Медведева уже были победы над Большой тройкой. Того же Новака он обыгрывал в Монте-Карло.

— В целом вас радует уровень игры на Итоговом?

— Да. На мой взгляд, немного выпадает Диего Шварцман. Аргентинец провел очень хороший сезон, но в Лондоне пока неубедителен. Так что я бы сказал, что семь игроков примерно одного уровня, Шварцман немного послабее. Но это не значит, что в двух оставшихся играх он останется без побед.

— Вчера Рафаэль Надаль и Доминик Тим выдали прекрасный матч с двумя тай-брейками. Пока это лучшая игра на турнире?

— Одна из. Еще мне очень понравилась игра Тима и Циципаса. Если говорить про встречу австрийца с Надалем, то все и ожидали упорной борьбы. Они не разочаровали, но думаю, что впереди нас ждет еще много интересных матчей.