Джоковича высылают из Австралии. Это самый черный день в истории тенниса

Организаторам Australian Open , возможно, придется провести новую жеребьевку.

В визово-карантинной саге Новака Джоковича случилось худшее, что могло произойти. Австралийский министр иммиграции Алекс Хоук после четырехдневного раздумья все-таки решил аннулировать визу первой ракетки мира. Причем сделал он это уже после жеребьевки Australian Open, поставив организаторов турнира «Большого шлема» в очень сложное положение. 34-летний серб должен быть немедленно депортирован с Зеленого континента и не сможет в ближайшие две недели побороться за рекордный 21-й титул на мейджорах. Вполне вероятно, что известный антиваксер Джокович в последнее время действительно был неправ, стремясь обойти правила. Однако то, что власти Австралии устроили в отношении одной из главных звезд мирового спорта и всех болельщиков тенниса — это настоящий позор.

— Я воспользовался своими полномочиями в соответствии Законом о миграции и аннулировал визу господина Джоковича, поскольку это отвечает общественным интересам, — говорится в заявлении министра Алекса Хоука. — Это решение последовало за постановлением Федерального окружного суда от 10 января 2022 года, отменившего предыдущее аннулирование данной визы по соображениям процессуальной справедливости. Принимая это решение, я тщательно изучил информацию, предоставленную мне министерством внутренних дел, пограничной службой и господином Джоковичем. Правительство страны твердо привержено защите границ Австралии, особенно в связи с пандемией COVID-19.

Проблема со спортсменом-обманщиком

Напомню, что днем ранее жеребьевка Открытого чемпионата Австралии была задержана из-за ожидания информации о депортации Джоковича. Ожидалось, что это решение на своей пресс-конференции озвучит премьер-министр Скотт Моррисон. Однако глава правительства не сказал о Новаке ни слова, и жеребьевка состоялась. Теперь, когда первого сеянного все-таки высылают, организаторы мейджора в Мельбурне оказались в дурацком положении. Первой ракеткой турнира становится россиянин Даниил Медведев, и вся мужская сетка рушится. По-хорошему надо проводить повторную жеребьевку. Хотя, возможно, будет принято решение просто засчитать Джоковичу поражением в первом матче, хотя это ломает все расклады в верхней части турнирной сетки.

В общем, со стороны австралийских властей продемонстрировано полное игнорирование интересов организаторов Australian Open, теннисистов и болельщиков. Ничто не мешало Хоуку и Моррисону депортировать Новака на 24 часа раньше — с гораздо меньшими потерями для общих интересов. После решения суда, который 10 января выпустил Джоковича из карантинного отеля, у чиновников была прорва времени на изучение документов. Но они зашевелились только когда оппозиция начала громко троллить власти, удивляясь, как люди, не способные решить элементарную проблему со спортсменом-обманщиком, могут управлять страной. Увы, мы все в очередной раз стали свидетелями, каким кошмаром оборачиваются ситуации, когда спорт начинает напрямую зависеть от большой политики.

Скорее всего, Новак знал о готовящейся депортации за несколько часов до того, как о ней было официально объявлено. Когда в Москве была глубокая ночь, Джокович отменил свои тренировки и отправился на совещание с адвокатами. Однако максимум, что он сможет оспорить сейчас — трехлетний запрет на въезд в Австралию, который неизбежно последует за аннулированием визы. Принять участие в Australian Open 2022 серб уже точно не сможет, потеряв огромные потенциальные призовые, 2000 рейтинговых очков, а главное — получив невероятный репутационный ущерб. Последнее произошло бы и без высылки, но сейчас даже формально Новак превращается с преступника, а оценку его карантинным художествам по-хорошему должны еще дать как минимум Международная федерация тенниса и Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Happy New Year! Wishing you all health, love & joy in every moment & may you feel love & respect towards all beings on this wonderful planet.



I've spent fantastic quality time with loved ones over break & today I'm heading Down Under with an exemption permission. Let's go 2022! pic.twitter.com/e688iSO2d4 — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 4, 2022

Сомнения пограничников

Для тех, кто все пропустил — вкратце о том, как развивался этот скандал. Прежде всего надо помнить, что Джокович является убежденным антиваксером, за что ему дали в соцсетях каламбурную кличку Novax (Новакс, No Vax — невакцинированный). В июне 2020 года Ноле переболел коронавирусом, заразившись во время серии выставочных турниров на Балканах, где игнорировались элементарные карантинные правила. После этого Джокович не раскрывал свой статус вакцинации, утверждая, что это знание о его здоровье даст соперникам некое преимущество. При этом организаторы Australian Open заранее объявили, что на турнир смогут въехать только вакцинированные иностранные теннисисты. Исключение обещали сделать только тем, кто вылечился от ковида в последние полгода.

В последствии выяснилось, что исключение для переболевших — бюрократическая ошибка. Помимо Джоковича, не менее пяти иностранцев, приехавших в Австралию ради теннисного мейджора (теннисисты, персонал и судьи) и недавно перенесших ковид, в последнюю неделю были высланы из страны. Что касается Новака, то он 30 декабря также получил медотвод от прививки и 14-дневного карантина, и 5 января вылетел из испанской Марбельи через Дубай в Мельбурн. Однако по прибытии в Австралию звездный серб был задержан в аэропорту и помещен в карантинный отель в местечке Карлтон. У пограничной службы возникли сомнения по поводу достоверности данных в визовом досье спортсмена — в частности истории его болезни во второй половине декабря, которая дала Новаку право на медотвод.

По словам теннисиста, он заразился ковидом на баскетбольном матче евролиги в Белграде между «Црвеной Звездой» и «Барселоной» 14 декабря. Через два дня он стал экспресс-текст и ПЦР. Экспресс-текс был отрицательным, поэтому 17 декабря Джокович принял участие в публичном мероприятии, где делал селфи с детьми без маски. 18 декабря якобы стало известно, что ПЦР у Новака — положительный. Тем не менее, игрок не отменил интервью и фотосессию для французского издания Equipe, не предупредив журналистов о своем инфицировании. Впрочем, уже 22 декабря тест оказался отрицательным. Правда, сербскую базу данных положительный тест почему-то внесен после отрицательного, и это дает основания подозревать, что первый ПЦР от 16 декабря фальсифицирован специально ради медотвода.

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Неуклюжесть властей

25 декабря Новак участвовал в еще одном публичном мероприятии в Белграде, а затем вылетел в испанскую Марбелью. Там у первой ракетки мира есть дом, а неподалеку находится точно такой же корт, как на Australian Open. На этом корте Джокович, еще не имея медотвода и разрешения на въезд в Австралию, готовился к первому мейджору сезона (что само по себе довольно странно, учитывая невысокий шанс на получение визы). После задержания в Мельбурне серб провел четыре дня в отеле для лиц, ожидающих депортации, в крайне стесненных условиях, но в итоге добился через суд освобождения. Судья пришел к выводу, что пограничники в аэропорту нарушили права теннисиста, не дав ему отдохнуть от перелета и не позволив немедленно связаться с адвокатами.

На протяжении всего скандала с Джоковичем его фанаты устраивали митинги в Белграде и Мельбурне. Президент Сербии пытался надавить на правительство Австралии, а семья Новака выступала с утверждениями, что лучший теннисист планеты стал жертвой мирового заговора олигархов. Как бы то ни было, преследователи Новака действительно действовали странно и непоследовательно. Ничто не мешало аннулировать визу теннисиста еще до того, как он отправился в Австралию. Также непонятно, почему с одним из самых известных спортсменов планеты, девятикратным победителем Australian Open, обращались как к закоренелым преступником. И, наконец, почему для аннулирования визы после решения суда потребовалось целых четыре дня, во время которых Джокович жил и тренировался в Мельбурне, теоретически имея возможность заразить десятки людей.

I'm pleased and grateful that the Judge overturned my visa cancellation. Despite all that has happened,I want to stay and try to compete @AustralianOpen

I remain focused on that. I flew here to play at one of the most important events we have in front of the amazing fans. ? pic.twitter.com/iJVbMfQ037 — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 10, 2022

Ясно, что к борьбе с пандемией, очередная волна которой сейчас накрывает в том числе и Австралию, все это не имеет ни малейшего отношения. Все шаги против Джокович изначально были политически мотивированны предстоящими на Зеленом континенте выборами, являлись неуклюжими, неуместными и оскорбительными — как лично для Новака, так и для болельщиков. Но все это, разумеется, не снимает вины с самого спортсмена, который в своем стремлении обойти правила также действовал просто глупо, позволив подозревать себя в фальсификации медицинских документов и нарушении карантинных правил сразу трех стран. Не исключено, что сейчас мы наблюдаем закат одной из самых великих карьер в истории тенниса. Во всяком случае, выпутаться из всего этого Ноле теперь будет неимоверно сложно.