Сможет ли Рублев дойти до финала в Риме? Расклад на «Мастерс»

Стартовал Открытый чемпионат Италии по теннису, на который россиян пустили, несмотря на все опасения.

Турнир в Риме

Мужчины. Первый круг

Карен Хачанов (Россия) — Джулио Дзеппьери (Италия) — 6:3, 6:4

Второй круг

Аслан Карацев (Россия) — Новак Джокович (Сербия, 1)

Андрей Рублев (Россия, 6) — Филип Крайинович (Сербия)

«Мастерс» в Риме — пятый тысячник в сезоне и третий на грунте. На турнир заявлены семь игроков топ-10: Маттео Берреттини и Даниил Медведев все еще восстанавливаются от травм.

Также, на счастье Джоковича и Надаля, Карлос Алькарас снялся с римских соревнований. У испанца возникли проблемы с лодыжкой после падения в матче против Надаля в Мадриде. Поможет ли это Рафе завоевать свой 11-й титул в Риме? Или Джокович наконец-то возьмет свой первый трофей в сезоне? А как же Рублев? Постараемся ответить на эти вопросы.

Джокович — Карацев

Центральным матчем второго круга для нас станет противостояние Новака Джоковича (первый «сеяный») и Аслана Карацева. После неудачного старта сезона игра серба постепенно улучшается. Да, на прошлой неделе он проиграл мадридскому чемпиону Алькарасу, но он определенно выглядит лучше, чем ранее в Монте-Карло.

Что касается Карацева, в последнее время у него не все в порядке с игрой и в отношениях с тренером, поэтому победа на старте Открытого чемпионата Италии по теннису над Ллойдом Харрисом не должна ввести в заблуждение. Матч был тяжелым, трехсетовым, с большими трудностями. Успеет ли Аслан восстановиться к встрече с Новаком, учитывая, что он еще играет пару, — сказать сложно. Знаем только, что счет по личным встречам между Ноле и Асланом — 1:1 и Карацев просто так сдаваться не будет.

Отметим, что в одной четверти с Джоковичем находится Стэн Вавринка, который буквально вчера одержал свою первую победу за 15 месяцев (465 дней спустя). Швейцарец пропустил около года из-за травмы стопы, потребовавшей двух операций. Также здесь присутствуют Диего Шварцман и Феликс Оже-Альяссим, но они смогут встретиться с Ноле не раньше четвертьфинала. Если вы хотели увидеть финал Джокович — Надаль, то, к вашему сожалению, он невозможен: игроки находятся в разных половинах сетки.

Защитит ли Надаль свой титул?

Рафаэль Надаль стремится к своему 11-му титулу в Риме, но матчи в Мадриде показали, что он еще не до конца пришел в форму после возвращения из-за травмы ребра. Рафа является действующим чемпионом «Мастерса» в Италии, но защитить звание будет не так легко. Потенциальный противник по четвертьфиналу — Каспер Рууд или Хуберт Хуркач.

Каспер не был в лучшей форме с момента выхода в финал в Майами. Даже если он выйдет в четвертьфинал в Риме, маловероятно, что он сможет побеспокоить Надаля. Хуберт Хуркач, напротив, в последнее время играет очень хорошо. Он дошел до четвертьфинала в Монте-Карло и Мадриде, а в Риме мог сделать это трижды подряд. Надаль еще не встречался с поляком, но ему нужно будет показать свой лучший теннис, чтобы обыграть Хуркача — уж очень он способный на грунте.

Рублев — Крайинович

Во второй половине сетки привычный нам состав: Рублев, Циципас и Зверев. Если первые два теннисиста смогут встретиться в четвертьфинале, то с Сашей один из них может потенциально сразиться только в полуфинале. Белградский чемпион провел очень неплохую неделю в Мадриде, оступившись лишь на Стефаносе Циципасе, видимо, своем непримиримом сопернике на грунте. Можно лишь гадать, возьмет ли Андрей реванш за поражение от Стефаноса, но для начала ему все-таки надо пройти Филипа Крайиновича.

Крайинович испытывает трудности по ходу грунтового сезона. Предыдущие два «Мастерса» на грунте он начинал с поражений. Тем не менее в Риме он вытеснил довольно опасного соперника Фрэнсиса Тиафо. Матч был непростой, но это лишь играет на руку Андрею. На данный момент эти двое встречались четыре раза, счет по личным встречам — 2:2. Рублев выиграл предыдущий матч на Dubai Open-2020 в двух сетах.

Здесь же и Карен Хачанов, который уже успел одолеть итальянца Джулио Дзеппьери. «Карен набирает потихоньку форму. У него идет нормальный рабочий процесс, но надо больше работать над ударами у сетки, чтобы как-то разнообразить свою игру. А так, в свой теннис он играет неплохо, прогресс есть», — сказал президент ФТР Шамиль Тарпищев после победы Хачанова.

Согласны, прогресс есть, но вопрос — поможет ли ему это в прохождении по сетке. Скажем одно: Хачанов умеет удивлять тогда, когда от него вообще ничего не ждут. Следующий соперник Карена определится в матче Пабло Карреньо Буста (Испания) — Федерико Дельбонис (Аргентина).