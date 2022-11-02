Медведев сенсационно вылетел с парижского «мастерса». Даниил не смог защитить 600 очков

Алекс де Минуар впервые обыграл Осьминога, показав невероятный уровень тенниса.

Paris Masters. Второй круг

Алекс де Минаур (Австралия) — Даниил Медведев (Россия, 4) — 6:4, 2:6, 7:5

Даниил Медведев выпадет из топ-3 в будущий понедельник после «мастерса» в Париже. Его гарантированно обойдет Стефанос Циципас, который стартовал в столице Франции с победы над Дэниелом Эвансом. А вот Медведев не смог защитить прошлогодний финал, неожиданно проиграв Алексу де Минуару. 23-летний австралиец сумел прервать неудачную серию против 26-летнего москвича и за выход в четвертьфинал сыграет с Фрэнсисом Тиафо.

На фоне усталости

Медведев выиграл у де Минуара все четыре предыдущих матча, но не сказать, что для россиянина это очень удобный соперник. Алекс играет в похожем стиле, отлично защищается на задней линии, хорош в долгих розыгрышах и физически очень вынослив. Их встречи в финале турнира в Сиднее в 2018 году и на парижском «мастерсе» два года назад заканчивались в трех сетах.

С другой стороны, австралиец никак не может найти свою игру на крытом харде в этом сезоне. Из более-менее приемлемых результатов на этом покрытии можно отметить его выход в полуфинал недавних соревнований в Стокгольме. В столице Франции Алекс начал с тяжелой победы над Себастьяном Кордой. Результат слегка удивил, учитывая, что американец очень сильно проводит последние несколько месяцев. Де Минаур дожал Корду благодаря брейку в седьмом гейме решающего сета. Медведев пропускал первый круг, получив несколько дней отдыха после триумфа в Вене.

Даниил Медведев. Фото AFP

Правда, по первому сету показалось, что Медведев так и не успел восстановиться после австрийского марафона. Алекс начал с двойной, а потом проиграл после красивого обводящего удара, Но это не смутил первую ракетку Австралии — он выиграл четыре розыгрыша подряд, открыв счет в матче. Де Минуар не ослабил хватки, заработав два брейк-пойнта. Он не делал чего-то неординарного, просто старался надежно играть с задней линии. Даниил же ошибался в простых ситуация. Третий брейк-пойнт пришлось отыгрывать на «ровно», когда Даниилу удался блестящий бэкхенд. Алекс поаплодировал сопернику. Всего дьюс продолжался девять минут, и Медведев в конце концов взял свою подачу. Следующий гейм де Минуар закончил эйсом, на что Даниил ответил пятью подряд победными розыгрышами.

При этом до самого конца партии оппонент Медведева не допускал невынужденных ошибок. Каждое очко приходилось буквально выгрызать. А в 10-м гейме де Минуар неожиданно заработал два брейк-пойнта и после ошибки Медведева на смэше сделал брейк, забрав партию. Даниил с трудом сдержался, чтобы не разбить ракетку, а в перерыве немного поговорил вслух с самим собой.

Даниил Медведев. Фото AFP

Временное преображение

На второй сет Медведев вышел максимально мотивированным. Заработал первые брейк-пойнты в этом матче и с третьей попытке взял подачу австралийца. Во втором гейме Медведев сделал первый эйс и после тяжелой борьбы с обилием длинных розыгрышей укрепил преимущество. Россиянин почувствовал, что способен диктовать свои условия, заработал три брейк-пойнта, но Алекс устоял. Причем в паре розыгрышей де Минуар спасался практически в безнадежных ситуациях. Как это обычно делает Даниил.

После виртуозного розыгрыша с выходом к сетке Медведев заработал еще два брейк-пойнта, но и на этот раз Алекс сохранил интригу. В эти минуты он играл на уровне топ-10. Но даже этого оказалось недостаточно, чтобы выравнять положение. С 10-го брейк-пойнта Медведев все же сделал второй брейк (5:2), а вскоре завершил партию в свою пользу. За второй сет он сделал шесть эйсов и поднял процент первой подачи почти до 70%.

Алекс де Минаур. Фото AFP

Перед решающей партии Даниил ушел на туалетный перерыв, а после возвращения на корт сделал быстрый брейк. Медведев повел 40:0, но де Минуар уже привычно для этого матча сумел отыграться. На «ровно» Даниил все же дожал соперника. Показалось, что это решающий момент. Медведев взял следующий гейм под ноль (2:0), но Алекс не развалился. Не позволил развить успех, а потом и сравнял счет, показав невероятную игру в защите (2:2). К тому моменту соперники были на корте уже два часа.

Алекс же проводил второй затяжной матч за два дня, но продолжал выходить к сетке, делал эйсы, классные укороченные, создавая все новые и новые проблемы для россиянина. За каждый гейм шла ожесточенная борьба. Оба игрока были достойны выхода в третий круг. В девятом гейме Алекс выиграл на продолжительном дьюсе, а в 11-м — заработал целых два матч-бола. Причем виннерсами. Даниила дважды спасла классная подача. На «ровно» каждый розыгрыш был на загляденье, зрители были в восторге. Но не игроки, у которых уже не хватало эмоций на такие американские горки. В итоге спустя 10 минут Медведев все-таки сравнял счет (5:5).

Алекс де Минаур. Фото AFP

Алекс поскользнулся в решающий момент гейма, но так был уверен в своих силах, что следом взял подачу под ноль, обеспечив себе тай-брейк. Даниил получил несколько минут на передышку, но вышел на решающий гейм без прежней мощи. Он слабо подавал первым мячом, за что сразу же был наказан соперником. Алекс заработал еще два брейк-пойнта, и на этот раз отыграться не получилось.