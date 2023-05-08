Девушки у корта надели штаны вместо юбок. Скандалы на теннисе в Мадриде

Многие не оценили моделей, подающих мячи, разные торты и дискриминацию чемпионок в парном разряде.

Супертурниры ATP и WTA в Мадриде запомнятся не только победами в одиночном разряде испанца Карлоса Алькараса и Арины Соболенко из Белоруссии, а еще и целым рядом околотеннисных скандалов, которые при желании можно назвать сексистскими. Большой резонанс вызвала работа девушек модельной внешности в качестве бол-герл на центральном корте, а также разные по размеру торты для звездных именинников (как раз Алькараса и Соболенко), а также отказ от традиционных речей после финала в женском парном разряде.

Женщины-модели продержались дольше мужчин

Вообще женщины-модели на теннисных матчах в Мадриде — это почти 20-летняя традиция. В 2004-м организаторы решили привлечь внимание публики к теннису по всем законам шоу-бизнеса, обратившись в модельные агентства испанской столицы для отбора девушек, подающих мячи. Эффектным моделям даже устроили сборы, на которых обучали азам их новой работы, ведь в теннисе большинство из них разбирались крайне слабо. Поэтому правильно подавать мячи (а это, кроме шуток, целое искусство) и полотенца игрокам не умели. Но научились, не забывая привлекать себе внимание эффектным видом в топиках и коротких юбках.

Уже тогда, кстати, раздавались обвинения в сексизме, но устроители турнира не обращали на протесты феминисток никакого внимания. Тем более во время Итогового турнира WTA 2006 и 2007 годов они привлекли подавать мячи мужчин-моделей. И участницы во главе с Марией Шараповой по этому поводу особо не возражали. Мужчины-модели, впрочем, долго не продержались, как и сам Итоговый в столице Испании, а вот девушки продолжили кого радовать, а кого раздражать своим внешним видом и дальше. Но в 2023-м нападки на сексистскую политику организаторов усилились.

К финалам организаторы турнира поменяли форму. Mutua Madrid Open

Возможно, дополнительное раздражение вызывал и тот факт, что директором турнира в Мадриде является испанский Фелисиано Лопес — 41-летний теннисист (кстати, продолжающий карьеру) на протяжении многих лет считается одним из главных мачо в современном теннисе. Как бы то ни было, Лопес от бол-герл на центральном корте решил не отказываться, даже несмотря на общественное давление. Правда, на мужском воскресном финале девушки были одеты по-другому — короткие юбки заменили длинные шорты. Кто-то посчитал это первым шагом к отказу от моделей, подающих мячи, кто-то — неуклюжей попыткой замять скандал.

Кстати, официальных комментариев по этому поводу Лопес или другие представители турнира в Мадриде не делали, видимо, чтобы дополнительно не провоцировать негативно настроенную публику. Но мало кто удивится, если в следующем году от моделей попробуют «по-тихому» отказаться — история с грид-герл в «Формуле-1» еще свежа в памяти, а бороться против современных трендов может оказаться себе дороже. Тем более помимо феминисток претензии предъявляют и защитники юных теннисистов, подающих мячи в Мадриде на менее значимых аренах. Мол, подростков, получается, тоже дискриминируют.

Карлос Алькарас на награждении. Фото Reuters

Речи преткновения

К тому же организаторы Madrid Open умудрились влипнуть еще в два скандала. Про первый, с тортами разной величины для именинников Алькараса и Соболенко, 5 мая «СЭ» уже рассказывал. Забавно, что и Карлос, и Арина в итоге взяли в Мадриде титулы. Юный испанец про торты в своей чемпионской речи промолчал, а вот белорусская теннисистка не удержалась и пошутила, обращаясь к Лопесу: «Это все из-за вчерашнего торта! Он был слишком хорош».

Хотя вряд ли Лопесу было до шуток. Он, кстати, написал в социальных сетях пост на «тортовую» тему, где заявил, что «удивлен такой реакцией на этот подарок», и объяснил больший размер торта Алькараса тем, что Карлос играл на центральном корте и к тому же является испанцем. Заодно отвергнув обвинения в сексизме фотографией вручения торта Хольгеру Руне по случаю 20-летия — размер сладкого подарка датчанину был не больше, чем у Соболенко.

Но организаторы продолжили попадать в неприятные ситуации и в заключительный день турнира. Дело в том, что после предшествовавшего мужскому одиночному финалу решающего матча в парах чемпионкам Виктории Азаренко из Белоруссии, а также Беатрис Хаддад Майе из Бразилии и финалисткам-американкам Кори Гауфф и Джессике Пегуле в прямом смысле слова даже слова не дали сказать. Гауфф отреагировала в социальных сетях довольно резко: «Нам не дали возможности высказаться после сегодняшнего финала». А Азаренко написала: Трудно объяснить Лео, почему мама не передала ему привет на церемонии награждения". Ситуацию прокомментировала Онс Жабер, назвав ее «грустной и неприемлемой». Ну и, конечно же, после мужского парного финала, который выиграли россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев, речи были. Так что при большом желании организаторов турнира в Мадриде можно обвинить не только в сексизме, но и в пророссийской позиции.