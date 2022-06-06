Медведев через неделю станет первой ракеткой мира. Задержится ли он на вершине?

Весной Даниил носил звание лучшего теннисиста планеты всего три недели.

Рейтинг АТР на 6 июня

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8770

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 8160

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7795

4 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 7525

5 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 6100

6 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 5050

7 (6). Карлос Алькарас (Испания) — 5005

8 (7). Андрей Рублев (Россия) — 4260

9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3955

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3805...

23 (25). Карен Хачанов (Россия) — 1755...

40 (41). Аслан Карацев (Россия) — 1128.

Через неделю Даниил Медведев снова станет первой ракеткой мира. В прошлый раз россиянин возглавил рейтинг ATP в конце февраля, но в марте опять уступил лидерство. Почти весь грунтовый сезон нашему лучшему теннисисту пришлось пропустить из-за операции по удалению грыжи, на «Ролан Гаррос» далеко пробиться тоже не получилось. Но зато теннисисту помогли другие игроки, в частности, Новак Джокович, проигравший в четвертьфинале Рафаэлю Надалю в Париже, и Александр Зверев, выбывший в полуфинале из-за травмы. Но еще больше на все это повлияла ситуация с Уимблдоном, который теперь имеет статус выставочного турнира.

Даниил Медведев. Фото AFP

Почему Медведев не стал первой ракеткой после Парижа?

Начнем с того, почему же все-таки Медведев станет первой ракеткой не прямо после завершения Открытого чемпионата Франции-2022, а только через неделю. Изменений в топ-10 сейчас всего три — Рафаэль Надаль вошел в четверку сильнейших, обойдя прошлогоднего финалиста Стефаноса Циципаса, Карлос Алькарас уступил одну позицию Касперу Рууду, Андрей Рублев опустился на восьмую строчку. Через неделю очки спишутся уже за прошлогодний «Шлем», так что ситуация поменяется гораздо сильнее. А пока только исчезли очки за турниры в Белграде и Лионе, прошедшие в 2021 году.

Медведев по итогам «Ролан Гарроса» потеряет всего 180 очков — в прошлом сезоне он был в четвертьфинале, что принесло ему 360 очков, а в этом дошел до 1/8, то есть получил в два раза меньше. На Уимблдоне россиянин тоже не добрался до четвертьфинала, так что вот и очков заработал немного. Гораздо сильнее ситуация ударит по Новаку Джоковичу, прошлогоднему победителю турнира в Лондоне (минус 2000 очков) и в Париже (из 2000 очков останется всего 360). Еще одной бедой для серба стала депортация из Австралии и исчезнувший рейтинг за Australian Open-2021.

Правда, здесь есть одно «но»: согласно инсайдам Daily Mail, WTA может заморозить половину очков за прошлогодний Уимблдон по результатам переговоров с игроками. Говорят, решение уже принято, а озвучат его через несколько дней. Хотя оно может и поменяться. Но если так будет, то и ATP может пойти по такому же пути. А такое решение принесет Новаку Джоковичу 1000 очков до следующего сезона, но все равно в сумме потери серба окажутся слишком велики.

Даниил Медведев. Фото AFP

Стечение обстоят ельств и сложная задача на харде

Претендентом на первую строчку рейтинга в Париже считался еще Александр Зверев, но теперь он им не является. По крайней мере пока — в полуфинале против Надаля в Париже немец страшно подвернул ногу и теперь будет долгое время лечиться. Но все равно со следующего понедельника он займет вторую строчку рейтинга.

Зверев отстанет в рейтинге от Медведева всего на несколько очков. Зато Даня продолжит играть — он уже заявлен и тренируется на турнире в Libema Open в Хертогенбосе. Вообще в последний раз россиянин выступал здесь в 2018 году, но теперь британские турниры для него закрыты, значит, надо искать новые пути набора очков. Может, и в этом году Даниил не стал бы играть в Нидерландах, но кроме очков нужно еще восстанавливать форму после операции. В травяной части сезона, кроме 180 очков на Уимблдоне, Медведев год назад набрал всего 250, выиграв на Мальорке. А вот дальше снова будет хард, где Дане надо защищать титул на US Open, 1000 очков на «мастерсе» в Канаде и 600 — в Париже. Остальное — мелочи. Зверев временно выбыл из игры, но Джокович наверняка захочет вернуться на первую строчку и выиграть хоть один «Шлем» в этом году. Надаль тоже пока лечится, но недооценивать молодняк не стоит.

Получается, сейчас Медведев должен закрепиться во главе рейтинга на чуть больший срок, чем на три недели. Но как тогда, так и сейчас это не только заслуга россиянина, но и стечение обстоятельств — депортация Новака из Австралии, неначисление очков на Уимблдоне, травма Зверева. Самому играть тоже надо хорошо, особенно на любимом харде. В прошлом году получилось, теперь надо не хуже. А пока можно попробовать что-то показать на траве — все равно эта часть сезона очень короткая.