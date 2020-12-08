Медведев и Рублев оказались в бессрочном отпуске. Никто не знает, когда и где начнется теннисный сезон

Австралийцы опасаются, что проведение турнира «Большого шлема» в Мельбурне может вызвать вспышку коронавируса

Новый теннисный сезон — большая загадка для всех, начиная от игроков и заканчивая организаторами турниров. Australian Open перенесен на три недели и, скорее всего, начнется 8 февраля (а может вообще не начаться). Квалификацию первого турнира «Большого шлема» 2021 года могут провести за пределами Австралии. Под вопросом «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Организаторы готовы провести его только в том случае, если власти Калифорнии разрешат пускать на трибуны не менее 25% зрителей. В разговоре с «СЭ» заслуженный тренер России, член ATP Борис Собкин рассказал, что проект календаря на первый квартал придется ждать до середины января.

— Турниры нужно анонсировать заранее, а чтобы составить календарь, нужно понимать, будут ли шансы их провести, — отметил специалист. — К середине января ATP обещала сделать временный календарь на первый квартал. Его основу должна составить австралийская серия. Поэтому сейчас прорабатываются разные варианты с разным количеством турниров — с учетом Австралии, без. Ситуация сложная, потому что австралийцам есть что терять. В стране нет коронавируса. Заболевших — единицы. И все случаи исключительно привозные. Если на Australian Open приедет больше 500 игроков и с каждым прибудут хотя бы два человека, то это уже полторы тысячи. Вероятность, что кто-то привезет коронавирус, — сто процентов. Если не из своей страны, то поймает его где-то по дороге.

Организаторы Australian Open готовы организовать чартеры для игроков. Для тех, кто не захочет лететь чартером, Tennis Australia выделит 2500 австралийских долларов на самостоятельную покупку билета.

Разные сценарии

Если австралийская серия турниров состоится, то вокруг этого будет конструироваться календарь. Понятно, что организаторы европейских турниров, которые обычно шли в феврале и марте, недовольны. Им придется сдвигаться. Чтобы закрыть бреши в календаре, в ATP готовы вручать временные лицензии на проведение новых соревнований. Это значит, что города и страны, которые раньше не проводили турниров тура, могут получить лицензию даже на категорию ATP-500.

— Они правильно делают, что решились на это, — считает Собкин. — Я давно выдвигал такую идею, но — во многом из-за жесткой позиции Роджера Федерера — ее заблокировали. Один из постулатов моего предложения заключался в том, чтобы дать возможность всем желающим объявить, какие турниры они хотят провести, когда и какой призовой фонд у них может быть. Если ATP все устроит, то давать этому городу временную лицензию. Сейчас же система функционирует следующим образом: каждый официальный турнир в календаре имеет лицензию ATP на определенное количество лет. Поэтому, если город «икс» хочет провести турнир вместо Москвы, он должен купить у Москвы лицензию. А чтобы купить лицензию, необходимо желание организаторов ее продать. А если никто продавать не хочет, то получается замкнутая система, без развития. Это всех устраивало, но рано или поздно она должна была «взорваться». Вне зависимости от коронавируса. Сейчас все пошло вразнос из-за неопределенности. Где-то можно проводить турниры, где-то нельзя, где-то можно играть со зрителями, где-то нет...

От допуска зрителей на трибуны зависит и проведение «Мастерса» в Индиан-Уэллсе в марте. Хотя причина не только в присутствии зрителей на трибунах.

— На «Мастерсе» приличные сетки, обычно на Индиан-Уэллс приезжает до двух тысяч человек, — продолжил заслуженный тренер России. — Обычно игроки берут с собой друзей, родителей. Там отличная погода в марте. А если возникнет вспышка коронавируса, то у них просто нет больничных мощностей. Это тихая деревня в Калифорнии, где в основном живут богатые пенсионеры. Если кто-то заболеет, то что делать — не совсем понятно. Больничных коек там немного. Не оставлять же игроков умирать на корте.

С аналогичными проблемами могут столкнуться и другие маленькие города, которые давно принимают турниры ATP-тура. Поэтому ситуация неоднозначная. Ассоциации приходится действовать в условиях неполной информации. Это не чья-то прихоть, просто никто не знает, как будет развиваться ситуация с распространением коронавируса в разных странах.

Что делать игрокам?

При всех сложностях ATP — молодцы, что в турбулентных условиях достойно провели 2020 год. Большинство турниров состоялось, вспышек коронавируса в «пузырях» зафиксировано не было.

— Понятно, что это был «тюремный теннис», как я его называю, — уверен Собкин. — Не во всех гостиницах можно было спуститься в ресторан, еду заказывали в номер. Причем выбор пищи в отелях ограничен. Бывали ситуации, когда игроки испытывали проблемы с питанием, просто не могли есть какие-то блюда. Но турниры состоялись, игроки массово не болели, и в современных реалиях это самое главное. «Пузыри» работали.

Как же игрокам готовиться к новому сезону? Стоит ли им делать акцент в своей подготовке на Australian Open? Есть же определенные правила, по которым надо проходить предсезонную подготовку.

— Учитывая, что раньше 8 февраля Australian Open не состоится, есть четкое понимание, что делать теннисистам в декабре, — заключил многолетний тренер Михаила Южного. — В детали вдаваться не буду, программы теннисистов вряд ли интересны широкой публике. Но грамотным тренерам понятно, как надо сейчас действовать. 2020 год научил всех. Есть возможность играть — играют. Сыграл хорошо два-три турнира — уже четвертый не играют. Даже если он есть.

Добавим, что Борис Собкин сейчас консультирует 50-ю ракетку мира Александра Бублика, а также дает советы своему бывшему подопечному Михаилу Южному в работе с 12-м номером рейтинга ATP Денисом Шаповаловым.