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«Устроили свадебный банкет прямо на корте». Как легендарный Сампрас женился на звезде «Санта-Барбары»

Галина Глазко
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Теннисист Пит Сампрас и его жена актриса Бриджит Уилсон
Пит Сампрас и Бриджит Уилсон.
Фото Getty Images
Бриджит Уилсон и Мэттью Макконахи в фильме «Свадебный переполох».
Фото KPA, Global Look Press
Бриджит Уилсон и Пит Сампрас на теннисном матче.
Фото Global Look Press
Пит Сампрас.
Фото Global Look Press
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Теннисист и актриса завершили профессиональные карьеры ради семейного счастья.

Американский теннисист греческого происхождения Пит Сампрас считается одним из величайших игроков в истории. Он 14 раз побеждал на турнирах «Большого шлема». Также ему принадлежал рекорд по продолжительности пребывания в ранге первой ракетки мира среди мужчин (286 недель), который позже побил швейцарец Роджер Федерер (310 недель).

Будучи большой звездой в мировом теннисе, Пит после завершения карьеры ведет закрытый образ жизни. Он редко появляется на публике, посвящая все свое время сыновьям и красавице жене.

Пит Сампрас.
Фото Global Look Press

Личная жизнь

Американский спортсмен всегда привлекал особое внимание и вне корта. У Пита был двухлетний роман с актрисой Кимберли Уильямс, которая известна по ролям в фильме «Отец невесты», «Рождественские хроники», а также сериалам «Десятое королевство» и «Как сказал Джим». Однако отношения до свадьбы не дошли. Сампрасу приписывали роман с актрисой Лоррен Холли. Известно, что он снимал для своих пассий дома, но ужиться под одной крышей с ними не смог.

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В 1999 году Сампрас в одном из кинотеатров Лос-Анджелеса обратил внимание на яркую блондинку, которой оказалась звезда американского шоу-бизнеса Бриджит Уилсон.

— Я полушутя сказал своему другу: «Я бы хотел с ней познакомиться», — признавался спортсмен в интервью журналу In-Style.

Друг теннисиста не понял шутки и познакомил двух молодых людей. И, как оказалось, предрешил их судьбу.

Бриджит Уилсон — звезда американского кинематографа. Она снималась в таких фильмах, как «Красавица», «Улица», «Свадебный переполох», «Пришельцы в Америке», «Кот в мешке», «Экстремалы», «Продавщица» и «Призрачный удар». Помимо этого, у нее была роль в известной мыльной опере «Санта-Барбара», где она играла Лизу Фенимор-Кастильо.

Также Бриджит пыталась делать карьеру певицы и даже записала два альбома (I Only Wanna Be with You и Gimme A Kiss). Еще подростком Уилсон выиграла престижный конкурс «Мисс тинейджер США» (1990), который и дал старт ее успешной карьере.

Бриджит Уилсон и Мэттью Макконахи в фильме «Свадебный переполох».
KPA, Фото Global Look Press

После девяти месяцев с начала знакомства Пит и Бриджит решили пожениться. Заветное предложение спортсмен сделал в своем доме в Лос-Анджелесе, где они начали жить вместе. Публике о помолвке стало известно после сенсационного вылета второго «сеянного» Сампраса от Марка Филиппуссиса в первом круге Открытого чемпионата Франции 2000 года.

— В пережитом в Париже проигрыше не было ничего позитивного, не считая помолвки. Я действительно испытываю восторг и очень счастлив переменами, произошедшими в моей вольной жизни, — заявил на корте Сампрас.

Свадьба

В сентябре 2000 года Пит и Бриджит сыграли роскошную свадьбу. Торжество состоялось в доме спортсмена в Беверли Хилз, а банкет прошел на его личном теннисном корте. На праздник пригласили 85 гостей, среди которых был теннисист Джим Курье. Отмечалось, что Джон Макинрой и его вечный соперник Андре Агасси тоже получали приглашения, но посетить свадьбу не смогли.

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Интересно, что во время празднества молодожены били посуду, согласно греческой традиции. Мама у теннисиста гречанка, а отец — наполовину грек, наполовину еврей.

На пышную свадьбу потратили крупную сумму. Так, по данным Reuters, одни лишь украшения невесты с бриллиантами стояли около 400 тысяч долларов. Британский таблоид Mirror писал, что на свадьбе пел сам Элтон Джон, который является фанатом тенниса.

Бриджит Уилсон и Пит Сампрас на теннисном матче.
Фото Global Look Press

Как живут сейчас

Сегодня Уилсон и Сампрас воспитывают двоих сыновей — Кристина Чарльза (2002 год рождения) и Райана Николаса (2005). Бриджит с 2009 года ушла из мира кино и полностью посвятила себя семье. Сампрас также редко выходит в свет.

— Я скучаю по азарту, но я не скучаю по стрессу, давлению, ожиданиям, которые я возлагаю на себя. Теннис — тяжелый вид спорта. Чувствую, что ушел в нужное время. Сейчас я просто наслаждаюсь жизнью дома и не путешествую слишком много, — сказал чемпион в интервью Inside Tennis.

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Пит продолжает страдать от талассемии. Это редкое заболевание, которое характеризуется низким уровнем железа в крови. Его обнаружили у спортсмена еще в детстве. Часто бывало, что он после матча терял сознание из-за своего недуга. Но Пит нашел метод борьбы с болезнью и старается придерживаться лечения.

Сейчас звездная семья проживают в Лейк-Шервуде (штат Калифорния). СМИ сообщали, что пара купила огромное поместье в Bel Air в Лос-Анджелесе, за которое отдала 5 миллионов долларов. Помимо роскошного особняка там имеется собственный бассейн и теннисный корт.

Теннис
Андре Агасси
Роджер Федерер
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