Медведев останется первым номером до 11 сентября. Это как минимум

Даниил вышел в финал турнира в Мексике и стал недосягаемым в рейтинге еще на пять недель.

Турнир ATP Abierto de Tenis Mifel

Полуфинал

Даниил Медведев (Россия, 1) — Миомир Кецманович (Сербия, 4) — 7:6 (7:0), 6:1

Турнир Citi Open

Мужчины. Третий круг

Андрей Рублев (Россия, 1) — Максим Кресси (США, 13) — 6:4, 7:6 (10:8)

Мужчины. Четвертьфинал

Андрей Рублев (Россия, 1) — Джеффри Джон Вольф (США, WC) — 6:2, 6:3

Женщины. Четвертьфинал

Людмила Самсонова (Россия) — Эмма Радукану (Великобритания, 2) — 7:6 (8:6), 6:1

Кайя Канепи (Эстония, 6) — Анна Калинская (Россия) — 6:7 (4:7), 6:4, 6:3

Турнир WTA Mubadala Silicon Valley Classic

Четвертьфинал

Вероника Кудерметова (Россия, 9) — Онс Жабер (Тунис, 3) — 7:6 (7:5), 6:2

Дарья Касаткина (Россия, 7) — Арина Соболенко (Белоруссия, 4) — 4:6, 7:5, 6:0

Даниил Медведев сохранит звание первой ракетки мира как минимум до завершения Открытого чемпионата США и к 11 сентября нарастит свой срок во главе рейтинга ATP до 13 недель подряд и 16 недель в сумме. Это стало понятно после того, как российский теннисист победил серба Миомира Кецмановича в полуфинале турнира мексиканском Лос-Кабосе со счетом 7:6 (7:0), 6:1. В субботу Даниил попытается взять первый в нынешнем сезоне титул в матче против британца Кэмерона Норри, который в полуфинале одержал победу над вторым сеянным Феликсом Оже-Альяссимом из Канады.

Финал теперь — не самоцель?

«Очень тяжелый матч, — отметил Медведев после полуфинала. — Мой соперники отлично начал, и весь первый сет прошел в плотной борьбе. Возникало очень много сложных моментов, когда надо было прибавлять для того, чтобы получить преимущество. Это получилось сделать только на тай-брейке». Кецманович, который проводил в этом году уже третий полуфинал, был близок к победе в первом сете, когда повел со счетом 4:1, и только после этого Даниил проснулся. Причем, видимо не до конца, потому что, когда стартовая партия перешла в тай-брейк, Медведев принялся заводить публику. И это сработало — под рев трибун 26-летний россиянин выиграл дополнительный гейм под ноль, а потом взял еще три гейма подряд и фактически решил судьбу матча.

Шокированный таким напором серб сдал вторую партию почти без боя. На счету Медведева — 11 эйсов, что в полтора раза больше, чем в четвертьфинальном матче. В общем, наш лидер явно набирает обороты и выходит на привычный за последние сезоны августовский турбо-уровень. Собственно, задача-минимум на турнире в Мексике решена — первая строчка рейтинга во время мастерсов а Монреале и Цинциннати будет в безопасности, и можно планомерно и без нервов готовиться к US Open. Титул в Лос-Кабосе, конечно, будет приятным психологическим бонусом, с учетом отсутствия трофеев в нынешнем году и четырех поражений в финалах. Но, если рассуждать цинично, это не самоцель. Медведев — не дебютант, чтобы коллекционировать малозначимые титулы. Ведь впереди поединки с более серьезными соперниками, и ставки в них будут намного выше.

Между тем, уже известна сетка турнира в Монреале, который стартует на следующей неделе. Этот мастерс Даниил, посеянный под первым номером, начнет со второго круга (скорее всего — в среду), где сыграет с австралийцем Ником Кирьосом или аргентинцем Себастьяном Баесом. Учитывая, в какой форме сейчас главный скандалист мирового тенниса, можно не сомневаться, что соперником Медведева станет Кирьос, и нашего соотечественника ждет очень сложный поединок. Ник — мастер провокаций, а россиянин, как мы знаем, не всегда в состоянии сдержать свои эмоции. Главные преследователи Даниила в рейтинге — Александр Зверев и Рафаэль Надаль — турнир в Монреале пропускают по состоянию здоровья, а Новак Джокович — из-за отсутствия прививки. Но все равно бригада участников там будет очень солидная.

Ник Кирьос. Фото Reuters

Грубые слова

Четвертым номером в Монреале (вслед за Медведевым, Алькарасом и Циципасом) посеян еще один россиянин — Андрей Рублев, накануне ставший героем дня на турнире в Вашингтоне. За пятницу Рублев выиграл два матча и вышел в полуфинал. Такое напряженное расписание Андрей получил из-за разыгравшейся накануне непогоды, но это не смутило нашего спортсмена. Сначала он на тай-брейке разобрался с американцем Максимом Кресси — 6:4, 7:6 (10:8), а потом достаточно легко выбил другого представителя США — Джиджи Вульфа — 6:2, 6:3.

Оба матча в сумме заняли у россиянина три часа, хотя в поединке против Кресси он явно не думал о времени и после марафонского тай-брека признался, что «говорил себе довольно грубые слова». Теперь в полуфинале Андрея ждет японский левша Есихито Нисиока — соперник покруче, чем предыдущие, но тоже вполне проходимый. Напомню, что за всю неделю Рублев, как и Медведев, не проиграл ни одного сета.

«Я встретился с двумя совершенно разными игроками. Утром в месте с Кресси розыгрышей вообще не было, так что во втором матче мне требовалось время на адаптацию. Но потом я начал играть хорошо и доволен тем, что закончил в двух сетах. Я провел не очень много времени на корте, и это сегодня самое главное», — прокомментировал Рублев свой безумный день пресс-службе ATP. Действительно, Нисиока на один свой четвертьфинал затратил времени больше, чем Андрей на две игры. И теперь у Есихито навряд ли будет более свежим, чем его российский конкурент.

Андрей Рублев. Фото Global Look Press

Пять полуфиналов и минимум один финал

К сожалению, не смогла пробиться в полуфинал женского турнира в Вашингтоне Анна Калинская, давшая бой на два с половиной часа шестой сеянной эстонке Кайе Канепи, но все же уступившая со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 3:6. Правда, в парном разряде Калинская в дуэте с американкой Кэтрин Макнэлли вышла в финал, и сможет попытаться получить там своеобразную компенсацию.

Но и в одиночном разряде нам еще есть за кого болеть в американской столице. Людмиле Самсоновой удалось огорчить в четвертьфинале одну из главных звезд женского тенниса Эмму Радукану — 7:6 (8:6), 6:1. Это всего вторая победа игрока нашей сборной над теннисисткой из Топ-10. Радукану, которая пытается работать с российским тренером Дмитрием Турсуновым, упорно сопротивлялась в первом сете, но полностью развалилась во втором, сделав за матч 24 невынужденных ошибки.

Людмила Самсонова. Фото Global Look Press

В полуфинале Самсонова сыграет с 21-летним лаки-лузером из Китая Ван Сиюй. Другую полуфинальную пару составляют Канепи и бывшая россиянка Дарья Савиль (в девичестве — Гаврилова), выступающая за Австралию. Добралась до полуфинала на турнире в Вашингтоне и Дарья Касаткина, одержавшая красивую победу над шестым номером рейтинга WTA Ариной Соболенко- 4:6, 7:5, 6:0. В полуфинале соревнований в Сан-Хосе Касаткина сразится с испанкой Паулой Бадосой.

Другую полуфинальную пару составят американка Шелби Роджерс и еще одна россиянка — Вероника Кудерметова. В четвертьфинале вторая ракетка России обыграла финалистку Уимблдона Онс Жабер из Туниса — 7:6 (7:5), 6:2. Таким образом у наших теннисистов только в одиночном разряде турниров WTA и ATP на этой неделе уже пять полуфиналов и минимум один финал. Это один из самых выдающихся результатов за последние годы. И будет очень обидно, если такая феерия не увенчается титулами.